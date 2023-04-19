Минпромторг предлагает создать фонд для финансирования проекта по борьбе с сахарным диабетом

Президент Владимир Путин 15 декабря 2022 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что программа по борьбе с сахарным диабетом должна стать такой же масштабной, как по онкологии или борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, в проект нужно включить профилактику и раннюю диагностику диабета, а также гарантировать гражданам получение лекарств и медизделий. 16 декабря того же года председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по данным направлениям.