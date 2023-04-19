Минпромторг предлагает создать фонд для финансирования проекта по борьбе с сахарным диабетом

Минпромторг предлагает создать фонд для финансирования проекта по борьбе с сахарным диабетомНынешний объем закупок препаратов покрывает порядка 20% от необходимого объема
Минпромторг предлагает создать частный благотворительный фонд для дополнительного финансирования федерального проекта по борьбе с сахарным диабетом. С такой идеей выступил советник министра промышленности и торговли Алексей Алехин на форуме «Право на здоровье. Сахарный диабет: тактика и стратегия борьбы». Фонд по задумке должен функционировать при одном из российских научных институтов.
В 2021 г. в РФ был зарегистрирован благотворительный фонд развития отечественной науки, техники и медицины «Фронтмед», который за счет частных средств инвестирует в технологии и научные исследования в сфере неврологии. По словам Алехина, пример целевых фондов может быть взят на вооружения для финансирования и эндокринологического направления.
Президент Владимир Путин 15 декабря 2022 г. на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам заявил, что программа по борьбе с сахарным диабетом должна стать такой же масштабной, как по онкологии или борьбе с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В частности, в проект нужно включить профилактику и раннюю диагностику диабета, а также гарантировать гражданам получение лекарств и медизделий. 16 декабря того же года председатель правительства Михаил Мишустин поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по данным направлениям.
Разработкой федерального проекта занимается Минздрав совместно с ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии». Сейчас документ находится на согласовании в правительстве, рассказали «Ведомостям» два источника на фармацевтическом рынке. «Ведомости» направили запрос в правительство.
Регистр пациентов с сахарным диабетом насчитывает почти 5 млн человек, говорит заместитель директора ГНЦ РФ ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» Минздрава Марина Шестакова. По итогам 2020 г. порядка 140 000 человек с сахарным диабетом второго типа умерло, причем более половины из них – от сердечно-сосудистых осложнений, сказал советник директора ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» Минфина России Николай Авксентьев.
Существующие современные лекарства позволяют снижать смертность от этого заболевания, напомнил он. Согласно утвержденному в 2022 г. стандарту лечения сахарного диабета, в приоритетном порядке препараты показаны для приема 1,7 млн человек, всего – больше половине пациентов, или 2,5 млн человек.
Таким образом, по словам Авксентьева, на лекарственное обеспечение приоритетной группе требуется 65 млрд руб., а всего – 100 млрд руб. В 2022 г. объем закупок данных препаратов составил примерно 12 млрд руб., это не более 20% от существующей потребности, сообщил он. По оценкам других экспертов, для полноценного запуска программы по сахарному диабету требуется от 150 млрд руб. ежегодно, сказал Авксентьев. В частности, эксперты ФГБУ «Центр экспертизы и контроля качества медицинской помощи» Минздрава России полагают, что необходимо 238 млрд руб.