8% россиян стали лучше заботиться о здоровье под влиянием пандемии

Только 8% россиян стали более внимательно относиться к своему здоровью после пандемии коронавируса, показал опрос, проведенный телемедицинским сервисом «Доктис», в котором приняли участие 1500 человек. Результаты исследования есть у «Ведомостей». Абсолютное же большинство респондентов (73%) обращаются к врачу уже в тех случаях, когда очень плохо себя чувствуют. 8,5% участников опроса идут в больницу по любому, даже незначительному поводу. 6% опрошенных оказываются в больницах, только если их туда привезла скорая помощь.