8% россиян стали лучше заботиться о здоровье под влиянием пандемии

8% россиян стали лучше заботиться о здоровье под влиянием пандемииА десятая часть опрошенных стала уделять ему даже меньше внимания
Только 8% россиян стали более внимательно относиться к своему здоровью после пандемии коронавируса, показал опрос, проведенный телемедицинским сервисом «Доктис», в котором приняли участие 1500 человек. Результаты исследования есть у «Ведомостей». Абсолютное же большинство респондентов (73%) обращаются к врачу уже в тех случаях, когда очень плохо себя чувствуют. 8,5% участников опроса идут в больницу по любому, даже незначительному поводу. 6% опрошенных оказываются в больницах, только если их туда привезла скорая помощь.
Согласно данным исследования, только 12,5% жителей страны регулярно проходят диспансеризацию.
Директор института экономики здравоохранения НИУ ВШЭ Лариса Попович не согласилась с результатами опроса. Ежегодно как минимум 30% россиян старше 18 лет проходят диспансеризацию, сказал она. Аналогичные цифры на форуме «Здоровое общество» в марте приводила директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина. По итогам 2022 г. диспансеризацию и профосмотры прошли более 33 млн совершеннолетних россиян, цитировал ее слова «Интерфакс».
Впрочем, медицинские осмотры иногда проводятся довольно формально, признала Попович. По ее мнению, гражданам необходимо разъяснять важность диспансеризации. А чиновникам – создавать понятные дорожные карты, помогающие людям сориентироваться, как следовать при диагностировании серьезных заболеваний. В Москве с онкологическими пациентами работают персональные помощники, которые помогают с документами и напоминают о дате визита к врачу, привела пример Попович.
Среди заболеваний, которых больше всего боятся участники опроса, были названы онкологические заболевания (90% респондентов), сердечно-сосудистые заболевания (50%), психические заболевания (43%). 37% респондентов также отметили болезни суставов, опорно-двигательной системы, 20% – сахарный диабет (в ответ на этот вопрос можно было выбрать несколько вариантов).
Многих россиян выбил из колеи не столько коронавирус, сколько нагнетание со стороны средств массовой информации, говорит социальный психолог Алексей Рощин. По его словам, «инфекция породила с одной стороны страх, а с другой – фатализм», ведь сама эпидемия, по сути, «продемонстрировала бессилие науки».