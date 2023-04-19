Жителей Крыма и новых территорий смогут лишать российского гражданства за преступления

Как предоставить гражданство, так и лишить его сейчас может только президент и в этом мало смысла, поскольку бывали случаи, что получивший гражданство человек, например, был участником запрещенной организации, говорит эксперт по миграции Вадим Коженов. «Но таких случаев мало, и решения массовыми не станут», – считает Коженов. По словам эксперта, в случае лишения гражданства человека депортируют на родину или по договоренности. «Если человек действительно «вредитель», то это единичные случаи и такие решения будут приниматься на уровне спецслужб, а не МВД», – считает Коженов.