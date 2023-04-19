Жителей Крыма и новых территорий смогут лишать российского гражданства за преступления

Жителей Крыма и новых территорий смогут лишать российского гражданства за преступленияИзменения предусматривают расширения перечня статей УК РФ, нарушение которых влечет прекращение гражданства
Депутаты приняли во втором и третьем чтениях изменения в закон «О гражданстве». «За» проголосовало 408 человек, один воздержался. Ко второму чтению зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артем Туров и сенаторы внесли ряд поправок, среди которых новые основания для прекращения гражданства. «С учетом складывающейся политической обстановки в мире совместно с ФСБ России проработаны поправки к законопроекту, направленные в первую очередь на обеспечение безопасности России», – сказал Туров на заседании.
Изменения предусматривают расширение перечня статей УК РФ, нарушение которых влечет прекращение гражданства, вводится механизм прекращения гражданства. Он пояснил, что «такое решение может быть принято органами МВД России на основании заключения ФСБ России о совершении лицом действий, создающих угрозу безопасности РФ». В статьях 24 и 26 закона отдельно прописали, что гражданства в случае совершения преступления лишаются лица, которые его приобрели, в том числе на основании федерального конституционного закона и международного договора РФ.
Таким образом, гражданства могут быть лишены люди, которые получили его после вхождения в состав России Крыма, ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Гражданства лишат за преступления против национальной безопасности РФ, дискредитацию действия Вооруженных сил РФ, нарушение территориальной целостности РФ, публичные призывы к развязыванию агрессивной войны, дезертирство и др. Решения о прекращении гражданства в таком случае планируется выносить вне зависимости от времени совершения преступления. Туров подчеркнул, что эти меры необходимы в условиях «нарастающих угроз внутренней безопасности страны» и прекращение гражданства будет возможно при наличии у ФСБ оснований считать человека такой угрозой.
Как следует из сводки основных показателей по миграционной ситуации в России Главного управления по вопросам миграции МВД, в январе – декабре 2022 г. в отношении 691 045 человек было принято решение о приобретении российского гражданства (в отношении 735 385 человек в 2021 г.). По данным МВД, в январе – декабре 2022 г. соответствующее решение было принято в отношении 296 901 гражданина Украины, 173 634 – Таджикистана, 45 086 – Армении, 42 010 – Казахстана, 27 220 – Узбекистана, 23 688 – Азербайджана, 23 496 – Киргизии, 15 171 – Молдавии, 15 137 – Белоруссии.
В январе – феврале 2023 г. гражданство России приобрели 66 665 человек против 84 817 человек в аналогичном периоде 2022 г.
Как предоставить гражданство, так и лишить его сейчас может только президент и в этом мало смысла, поскольку бывали случаи, что получивший гражданство человек, например, был участником запрещенной организации, говорит эксперт по миграции Вадим Коженов. «Но таких случаев мало, и решения массовыми не станут», – считает Коженов. По словам эксперта, в случае лишения гражданства человека депортируют на родину или по договоренности. «Если человек действительно «вредитель», то это единичные случаи и такие решения будут приниматься на уровне спецслужб, а не МВД», – считает Коженов.