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Общество

ДНР встретит День республики автопробегом и памятными акциями

Девять лет назад 90% жителей региона выступили за его суверенитет
Сергей Гаврилюк, Донецк
Сергей Батурин / РИА Новости

Большинство мероприятий ко Дню республики 11 мая, который ДНР впервые встречает в качестве российского региона, пройдут онлайн. В этот день в 2014 г. в городах и районах бывшей Донецкой области прошел референдум о самоопределении региона. На него вынесли вопрос: «Поддерживаете ли вы акт о государственной самостоятельности ДНР?». По данным республиканских властей, почти 90% высказались за суверенитет.

«Представители Народной дружины (НД) и Народного фронта организуют автопробег в честь Дня республики совместно с Федерацией автомобильного спорта ДНР и Внедорожным клубом «Донбасс»», – сообщил «Ведомостям» представитель НД.

В пресс-службе Донецкого регионального отделения «Единой России» «Ведомостям» рассказали, что организуют раздачу прохожим на улицах флагов ДНР, а участников партийного проекта «Старшее поколение» поздравят при участии артистов Москонцерта. Активисты общественной организации «Молодая республика» раздадут в городах георгиевские ленты и флаги России.

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Донецкий республиканский краеведческий музей накануне праздника представил онлайн-выставку с личными вещами Героев России и ДНР. В числе прочих экспонатов представлены тактические перчатки командира батальона «Спарта» Арсена Павлова (позывной «Моторола»), берет комбата «Сомали» Михаила Толстых («Гиви»), боксерские перчатки, форма и браслет командира реактивного дивизиона 1 армейского корпуса Ольги Качуры («Корса»).

Донецкий художественный музей «Арт-Донбасс» показал онлайн-выставку «Дневник Vиктории» с портретами воинов, освобождавших Донбасс от украинских войск. Она включает 16 портретов, нарисованных 14-летней Викторией Козловой весной 2022 г., во время боев за освобождение села Павловка. Девочка и ее семья укрывались от обстрелов в погребе своего дома.

Как праздновали раньше

В 2015 г. праздник запомнился открывшимся в Донецке форумом «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», основной темой стало обсуждение путей развития региона. По центральной улице города до главной площади прошло шествие, которое открыла колонна байкеров. В начале мероприятия прозвучал представленный двумя днями ранее гимн ДНР.
Массовое шествие прошло и в 2016 г., оно продолжилось концертом с участием основателя рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и ансамбля «Добры молодцы». В театре оперы и балета состоялось торжественное собрание с участием премьер-министров ЛНР и Абхазии Сергея Козлова и Артура Миквабия, председателя парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова, депутатов Госдумы. Их наградили Орденом Дружбы. Вечером дали праздничный салют.
В 2017 г. состоялись традиционные шествие и концерт, на котором выступили Алексей Поддубный (Джанго) и Александр Маршал. День запомнился и подписанием первого для ДНР межреспубликанского договора – о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Южной Осетией. Награды вручала не только принимающая сторона, но и гости, например, депутат Госдумы Казбек Тайсаев вручил первому главе ДНР Александру Захарченко медаль в честь 100-летия Октябрьской революции. 

В мэрии второго по численности города ДНР – Макеевки – сообщили «Ведомостям», что очных мероприятий, приуроченных празднику, не запланировано. Пройдет ряд онлайн-акций. Например, среди школьников была объявлена акция «Донецкая народная республика: Его имя – Герой». Детям предложили создать плакаты и рисунки, посвященные защитникам Донбасса, в том числе участников специальной военной операции.

В небольшом городе Торез, который считается тыловым, открылась планшетная выставка «Герои и подвиги», посвященная бойцам специальной военной операции. На 16 двухсторонних планшетах представлены фотографии, биографии уроженцев около 40 регионов России. Выставка создана Российским военно-историческим обществом при поддержке министерства обороны РФ, департамента культуры города Москвы, международного патриотического интернет-проекта Герои страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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