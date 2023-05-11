ДНР встретит День республики автопробегом и памятными акциями

Как праздновали раньше

В 2015 г. праздник запомнился открывшимся в Донецке форумом «Донбасс: вчера, сегодня, завтра», основной темой стало обсуждение путей развития региона. По центральной улице города до главной площади прошло шествие, которое открыла колонна байкеров. В начале мероприятия прозвучал представленный двумя днями ранее гимн ДНР.

Массовое шествие прошло и в 2016 г., оно продолжилось концертом с участием основателя рок-группы «Агата Кристи» Вадима Самойлова и ансамбля «Добры молодцы». В театре оперы и балета состоялось торжественное собрание с участием премьер-министров ЛНР и Абхазии Сергея Козлова и Артура Миквабия, председателя парламента Южной Осетии Анатолия Бибилова, депутатов Госдумы. Их наградили Орденом Дружбы. Вечером дали праздничный салют.

В 2017 г. состоялись традиционные шествие и концерт, на котором выступили Алексей Поддубный (Джанго) и Александр Маршал. День запомнился и подписанием первого для ДНР межреспубликанского договора – о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи с Южной Осетией. Награды вручала не только принимающая сторона, но и гости, например, депутат Госдумы Казбек Тайсаев вручил первому главе ДНР Александру Захарченко медаль в честь 100-летия Октябрьской революции.