Как власти обсуждают уголовную ответственность «за русофобию»Введение такой статьи в УК поддерживают, но считают «вызовом для науки»
Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая считает необходимым обсудить вопрос введения в России уголовной ответственности за русофобию, которая сегодня «продуцируется прежде всего должностными лицами за рубежом». Об этом депутат заявила на сессии «Русофобия: нацизм XXI века» на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). По мнению Яровой, «русофобия опасна для всего мира, потому что это посягательство на серьезный государственный многонациональный гарант безопасности для всего мира».
«Должна ли быть уголовная ответственность в российском законодательстве для должностных лиц, которые насаждают русофобию? Которые предлагают миру идеологию сродни той, которая предлагалась нацистской Германией. Это вопросы, которые нужно обсуждать и на которые нужно давать ответы», – сказала зампред Госдумы. Вместе с тем, по ее мнению, установление уголовной ответственности за русофобию – это «вызов в том числе для науки».
С идеей законодательно определить понятие «русофобия» для привлечения виновных в ней к уголовной ответственности 28 февраля выступал глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. На сессии ПМЮФ он заявил, что в совете к этой инициативе пытаются «относиться прагматично». «С нашей точки зрения надо возбуждать уголовные дела против этих конкретных лиц. И для этого нужна эта самая уголовная статья», – отметил Фадеев. По его мнению, «правильно иметь уголовное дело, судебный процесс, судебное решение по этому делу, а там посмотрим».
При этом вопрос, как определить русофобию, глава СПЧ назвал «тонким». Он считает необходимым ввести в Уголовный кодекс отдельную статью – русофобию: «Я считаю, что нужен политический жест, нужно политическое решение». Для этого, впрочем, необходимо выработать определение русофобии, добавил Фадеев: «Это же не этнический вопрос. Это не только против русских. Это против русской культуры, против русского духа». На собственный вопрос, «как русский дух сформулировать в праве», он ответить затруднился: «Я не правовед, я не знаю».
В поддержку введения уголовной ответственности за русофобию на ПМЮФ также высказались уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова и заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. По мнению омбудсмена, русофобия – «это особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для личности, общества и государства». «Поэтому, несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право выносить заочный приговор, и пусть хотя бы в морально-нравственном праве сегодня, а завтра – в правовом они несут ответственность за этот неохолокост, за фашизм, который сегодня возрождается и может перевернуть мир», – сказала она.
Замглавы Минюста заявил, что «совершенно четко» поддерживает необходимость закрепления в российском законодательстве понятия «русофобия», «формирование механизмов предупреждения и распространения информации, враждебной к России, ее народу и языку и установление ответственности за русофобскую деятельность».
Идея введения уголовной ответственности за русофобию показалась профессору кафедры уголовного права МГЮА им. О.Е. Кутафина Александру Чучаеву «очень интересной, но достаточно сложной для выполнения», признался он на сессии ПМЮФ. «Определяя русофобию, вы сами говорить об идеологии. Идеологию криминализировать практически невозможно. Или тогда надо менять всю архитектуру уголовного закона. Уголовный кодекс предполагает, что преступным может являться только действие или бездействие», – заметил он. По мнению профессора, русофобия «может выступать в качестве мотива совершения того или иного деяния».
Действующий закон уже устанавливает ответственность за возбуждение ненависти либо вражды (в том числе, по национальным мотивам), а равно унижение человеческого достоинства по ст. 282 УК РФ, отмечает юрист Владимир Кузнецов. «С точки зрения толкования закона, данная норма включает в себя русофобию как частный случай неприязни по национальному признаку, в любых проявлениях таковой», – сказал он «Ведомостям». По мнению юриста, актуальное законодательное регулирование этого вопроса является исчерпывающим, а предложение ввести отдельную, конкретизированную, ответственность именно за русофобию – «излишним». «Но с учетом активного реформирования различных отраслей законодательства в условиях давления на Россию, оно может быть принято», – считает Кузнецов.
Предложение о наказании за русофобию не выглядит взвешенным и обдуманным, полагает адвокат, старший партнер адвокатского бюро Москвы «Афанасьев, Узденский и партнеры» Сергей Узденский. «Прежде всего необходимо определиться с понятием “русофобия” и уяснить, какие конкретно деяния будут образовывать состав предполагаемого преступления. И как только это произойдет, возникнет закономерный вопрос: не будет ли введение уголовной ответственности за русофобию автоматически дискриминировать иные народы нашего многонационального государства», – сказал он «Ведомостям».
По его словам, в Уголовном кодексе существует конструкция, согласно которой те или иные преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы квалифицируются как более тяжкие. «Полагаю, что этого вполне достаточно для обеспечения интересов представителей не только русской, но и иных национальностей, которые в равной степени нуждаются в защите от преступных посягательств», – заключил адвокат.