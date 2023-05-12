Как власти обсуждают уголовную ответственность «за русофобию»

В поддержку введения уголовной ответственности за русофобию на ПМЮФ также высказались уполномоченный по права человека в России Татьяна Москалькова и заместитель министра юстиции РФ Андрей Логинов. По мнению омбудсмена, русофобия – «это особый квалифицирующий состав, который имеет под собой идеологические корни и огромные негативные последствия для личности, общества и государства». «Поэтому, несмотря на то, что субъектом этого преступления будут, как правило, иностранные граждане, проживающие на другой территории, мы имеем право выносить заочный приговор, и пусть хотя бы в морально-нравственном праве сегодня, а завтра – в правовом они несут ответственность за этот неохолокост, за фашизм, который сегодня возрождается и может перевернуть мир», – сказала она.