Бывший кадровик Генпрокуратуры помещен под домашний арест за дачу взятки

В публикации СМИ говорится, что Ковалев, ранее служивший в управлении служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений, через Швецова пытался повлиять на ход одного из уголовных дел. Сумма взятки составляет $1 млн, уточняет «Коммерсантъ».