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Общество

Бывший кадровик Генпрокуратуры помещен под домашний арест за дачу взятки

Вместе с ним задержан действующий сотрудник Басманной межрайонной прокуратуры
Яна Суринская
Андрей Гордеев / Ведомости

Пресненский районный суд Москвы 20 мая удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста экс-сотруднику главного управления кадров Генпрокуратуры РФ Максиму Ковалеву, сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда. 

Пресс-секретарь Лела Кокая уточнила, что мера пресечения избиралась 20 мая. Меру пресечения Ковалеву избирал в выходной день дежурный судья Елена Абрамова, известная по делам экс-полковника полиции Дмитрия Захарченко, футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, актера Михаила Ефремова. 

По данным суда, Ковалеву вменяется преступление, предусмотренное п. «а» ч .4 ст. 291 УК (дача взятки должностному лицу в составе организованной группы). 

«Коммерсантъ» пишет, что вместе с бывшим кадровиком прокуратуры был задержан прокурор Басманной межрайонной прокуратуры Аркадий Швецов. Как ожидается, Пресненский суд будет избирать ему меру пресечения 23 мая. 

Расследованием уголовного дела занимается Главное следственное управление управления Следственного комитета (ГСУ СК) по Москве. Задержание Ковалева и Швецова также «Ведомостям» подтвердил источник, близкий к следствию. 

В публикации СМИ говорится, что Ковалев, ранее служивший в управлении служебных проверок и профилактики коррупционных и иных правонарушений, через Швецова пытался повлиять на ход одного из уголовных дел. Сумма взятки составляет $1 млн, уточняет «Коммерсантъ». 

Ковалев признал вину и сотрудничает со следствием. 

В случае, если его вина будет доказана в суде по существу, то бывшему прокурору грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. 

В настоящий момент на сайте Басманной прокуратуры указано, что ее возглавляет исполняющий обязанности прокурора Кирилл Бычков.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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