Узбекская диаспора предлагает создать единую базу осужденных между Россией и странами СНГ

В последнем опубликованном докладе МВД нет данных о числе граждан стран СНГ, совершивших преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего же с января по апрель 2023 г. гражданами государств – членов СНГ на территории России было совершено 12 100 преступлений, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Это 81,7% от общего числа преступлений, совершенных всеми иностранцами и лицами без гражданства.