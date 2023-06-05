Узбекская диаспора предлагает создать единую базу осужденных между Россией и странами СНГ

Узбекская диаспора предлагает создать единую базу осужденных между Россией и странами СНГВ нее предлагают заносить за преступления сексуальной направленности против детей
Создать единую базу данных о лицах, совершивших тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей, предложила узбекская диаспора России. Как заявил «Ведомостям» глава диаспоры Бахром Исмаилов, организация опубликует письмо с такой инициативой на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 5 июня. Эта база могла бы помочь государственным органам принимать решения об ограничении въезда таких людей в Россию, считает он.
В последнем опубликованном докладе МВД нет данных о числе граждан стран СНГ, совершивших преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего же с января по апрель 2023 г. гражданами государств – членов СНГ на территории России было совершено 12 100 преступлений, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Это 81,7% от общего числа преступлений, совершенных всеми иностранцами и лицами без гражданства.