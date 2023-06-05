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Узбекская диаспора предлагает создать единую базу осужденных между Россией и странами СНГ

В нее предлагают заносить за преступления сексуальной направленности против детей
Анна Киселева
Согласно данным в 2020 г. сексуализированные преступления в отношении несовершеннолетних были совершены 7072 лицами, в 2021 г. – 7687 лицами без указания их гражданства / Максим Стулов / Ведомости

Создать единую базу данных о лицах, совершивших тяжкие преступления в отношении половой неприкосновенности детей, предложила узбекская диаспора России. Как заявил «Ведомостям» глава диаспоры Бахром Исмаилов, организация опубликует письмо с такой инициативой на имя министра внутренних дел РФ Владимира Колокольцева 5 июня. Эта база могла бы помочь государственным органам принимать решения об ограничении въезда таких людей в Россию, считает он.

В последнем опубликованном докладе МВД нет данных о числе граждан стран СНГ, совершивших преступления в отношении половой неприкосновенности несовершеннолетних. Всего же с января по апрель 2023 г. гражданами государств – членов СНГ на территории России было совершено 12 100 преступлений, что на 6,7% больше, чем за аналогичный период 2022 г. Это 81,7% от общего числа преступлений, совершенных всеми иностранцами и лицами без гражданства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных