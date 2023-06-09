Дмитрий Пучков, представители ветеранов и кремлевские эксперты могут войти в состав Общественной палаты

Дмитрий Пучков, представители ветеранов и кремлевские эксперты могут войти в состав Общественной палатыНа следующей неделе будет окончательно сформирован ее новый состав
Общественная палата (ОП) должна на следующей неделе закончить формирование своего нового состава. Сейчас за будущих членов ОП – представителей некоммерческих организаций (НКО) голосуют те, кто прежде был назначен по президентской и региональной квотам.
По словам двух близких к администрации президента источников «Ведомостей», часть членов ОП перейдут из прежнего состава палаты. К примеру, сохранит место Екатерина Мизулина от Лиги безопасного интернета, известная своими запретительными инициативами. Останутся и президент правления союза частных предприятий в сфере безопасности «Содружество Миротворец» Михаил Аничкин, руководитель Корпуса «За чистые выборы» Алена Булгакова, президент ассоциации МАКО Ольга Голышенкова.
Также продолжат работу Константин Корсик из Ассоциации юристов России, Владислав Корочкин из «Опоры России», Наталья Кравченко из Ассоциации участников технологических кружков, Владимир Зорин из Ассамблеи народов России, Сергей Рудов из Благотворительного фонда святителя Василия Великого. Войдет в ОП Сергей Рыбальченко. В 2020 г. он выдвигался от Института научно-общественной экспертизы, теперь же – от добровольческой организации «Соседи».
Впервые в состав ОП войдет директор департамента региональных программ прокремлевского Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Дарья Кислицына, она сменит там управляющего директора ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдуса Алиева. Будут в ОП также представители ветеранских организаций, например Игорь Кимаковский от Российского союза ветеранов Афганистана и специальных военных операций.
Один из собеседников говорит, что в ОП также могут пройти блогер Дмитрий Пучков (известный как Гоблин) от продюсерского центра «Интеграция» и гендиректор «Россия сегодня» Дмитрий Киселев от Союза журналистов России. Однако собеседники «Ведомостей» говорят, что, например, в состав не попадет экс-депутат Госдумы от «Единой России» Сергей Вострецов, который также выставлял свою кандидатуру.
Не войдет в новый состав директор Центра мониторинга развития промышленности Илья Семин, который был в прошлом составе, говорят собеседники «Ведомостей».
Перезапуск ОП президент начал в феврале 2023 г. Он назначил 40 человек по своей квоте. Например, по этой квоте в состав палаты вошла ее секретарь, руководитель Центра частного права им. Алексеева при главе государства России Лидия Михеева, президент медцентра им. Бакулева Лео Бокерия, тренер по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова, певица Диана Гурцкая, шахматист Сергей Карякин, писатель Сергей Лукьяненко и др.
Еще 87 человек были определены от общественных палат в регионах (в Запорожской и Херсонской областях пока их нет). Сейчас члены ОП выбирают 43 представителя НКО, которые вместе с ними будут заседать в палате. Голосование продлится до 14 июня. Таким образом, в состав палаты всего должно войти 170 человек.
Первое пленарное заседание нового состава палаты, срок полномочий которой будет три года, должно пройти не позже 1 июля. С новым составом палаты по традиции встречается президент.
«Члены палаты представляют гражданское общество, которое поддерживает власть, – говорит политолог Алексей Макаркин. – Принадлежность же к ОП – это сигнал, особенно для региональных чиновников: он означает, что с общественниками не просто можно иметь дело, а государство рекомендует с ними сотрудничать».
Михеева не ответила на звонки «Ведомостей».