Дмитрий Пучков, представители ветеранов и кремлевские эксперты могут войти в состав Общественной палаты

Еще 87 человек были определены от общественных палат в регионах (в Запорожской и Херсонской областях пока их нет). Сейчас члены ОП выбирают 43 представителя НКО, которые вместе с ними будут заседать в палате. Голосование продлится до 14 июня. Таким образом, в состав палаты всего должно войти 170 человек.