Музеи ДНР и ЛНР интегрировали в музейную сеть России

«Все законодательные меры, для того чтобы сохранить это достояние, у нас есть, мы их приняли», – сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Как пояснил представитель Минкультуры России, «все музеи новых территорий в правовом смысле уже интегрированы в музейную сеть страны» с принятием федерального закона от 18 марта 2023 г. № 63 «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР <...>».