Музеи ДНР и ЛНР интегрировали в музейную сеть России

Музеи ДНР и ЛНР интегрировали в музейную сеть РоссииС 2023 по 2027 г. их коллекции будут внесены в госкаталог музейного фонда
Все музеи Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) де-юре интегрированы в отечественную музейную сеть. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Министерства культуры России.
В ЛНР работает 36 музеев, рассказал министр культуры, спорта и молодежи республики Дмитрий Сидоров. Три из них республиканского уровня: Луганский краеведческий музей, Луганский художественный музей и музей «Молодая гвардия», главная задача которого заключается в патриотическом воспитании молодежи. В ДНР насчитывается 78 музеев, из них 24 государственных и муниципальных, 12 народных и 42 в составе предприятий или школ, сообщил представитель министерства культуры республики.
«Все законодательные меры, для того чтобы сохранить это достояние, у нас есть, мы их приняли», – сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Как пояснил представитель Минкультуры России, «все музеи новых территорий в правовом смысле уже интегрированы в музейную сеть страны» с принятием федерального закона от 18 марта 2023 г. № 63 «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР <...>».
Как уточнили в профильных министерствах ДНР и ЛНР, дополнительных решений о передаче музеев от регионов в федеральную собственность не принималось. Все музеи ЛНР остаются в республиканской собственности, а музеи ДНР – в республиканской и муниципальной, уточнили они.
Следующим этапом интеграции станет регистрация в реестре музеев госкаталога музейного фонда. Она запланирована на этот год, следует из проекта доклада об основных направлениях и результатах деятельности министерства в 2022 г. и задачах на 2023 г., обнародованного ведомством. Сам документ планирует представить 21 июня на итоговой коллегии Минкультуры России министр Ольга Любимова, указано там же.
По словам Сидорова, для подготовки музейного каталога музеи ЛНР в 2023 г. начинают обновлять технику. Регистрация коллекций музеев в госкаталоге, согласно закону, должна завершиться до 31 декабря 2027 г. «Времени не так много, поэтому мы рассчитываем приступить к регистрации в ближайшее время, в этом году», – уточнил представитель Минкультуры РФ.
По его словам, министерство совместно с подведомственными учреждениями культуры занимается техническим оснащением музеев на новых территориях. Например, 16 млн руб. было направлено на закупку компьютеров для 77 музеев. Национальным проектом «Культура» также предусмотрены средства в размере 100 млн руб. на техническое оснащение 12 музеев в новых регионах. Их направят на закупку экспозиционных витрин, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, уточнил представитель Минкультуры РФ.
Сотрудники музеев ДНР проходят образовательные стажировки в учреждениях культуры страны в онлайн- и офлайн-форматах, участвуют в конференциях, перечислил представитель республиканского минкульта. По его словам, музеи также обмениваются мультимедийными выставками. В ДНР рассчитывают, что сотрудничество с другими регионами РФ в области музейного дела позволит им внедрять новые технологии, научные разработки и создавать совместные образовательные и культурные программы.
В действующих музеях ДНР и ЛНР в ближайшее время откроются постоянные экспозиции, заявил представитель Минкультуры РФ. В частности, в городе Волновахе ДНР будет создана экспозиция Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева «Лики русской иконы». В Станично-Луганском краеведческом музее откроется экспозиция Государственного исторического музея по истории казачества начиная с XV в. и до 1917 г.