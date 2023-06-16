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Музеи ДНР и ЛНР интегрировали в музейную сеть России

С 2023 по 2027 г. их коллекции будут внесены в госкаталог музейного фонда
Анна Киселева Андрей Чернов, Луганск Сергей Гаврилюк, Донецк Мария Истомина
Музей истории и развития Донецкой железной дороги / Александр Кравченко / ТАСС

Все музеи Донецкой Народной Республики (ДНР) и Луганской Народной Республики (ЛНР) де-юре интегрированы в отечественную музейную сеть. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель Министерства культуры России.

В ЛНР работает 36 музеев, рассказал министр культуры, спорта и молодежи республики Дмитрий Сидоров. Три из них республиканского уровня: Луганский краеведческий музей, Луганский художественный музей и музей «Молодая гвардия», главная задача которого заключается в патриотическом воспитании молодежи. В ДНР насчитывается 78 музеев, из них 24 государственных и муниципальных, 12 народных и 42 в составе предприятий или школ, сообщил представитель министерства культуры республики.

«Все законодательные меры, для того чтобы сохранить это достояние, у нас есть, мы их приняли», – сказала «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская. Как пояснил представитель Минкультуры России, «все музеи новых территорий в правовом смысле уже интегрированы в музейную сеть страны» с принятием федерального закона от 18 марта 2023 г. № 63 «Об особенностях правового регулирования отношений в области культуры в связи с принятием в РФ ДНР, ЛНР <...>».

Как уточнили в профильных министерствах ДНР и ЛНР, дополнительных решений о передаче музеев от регионов в федеральную собственность не принималось. Все музеи ЛНР остаются в республиканской собственности, а музеи ДНР – в республиканской и муниципальной, уточнили они.

Следующим этапом интеграции станет регистрация в реестре музеев госкаталога музейного фонда. Она запланирована на этот год, следует из проекта доклада об основных направлениях и результатах деятельности министерства в 2022 г. и задачах на 2023 г., обнародованного ведомством. Сам документ планирует представить 21 июня на итоговой коллегии Минкультуры России министр Ольга Любимова, указано там же.

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По словам Сидорова, для подготовки музейного каталога музеи ЛНР в 2023 г. начинают обновлять технику. Регистрация коллекций музеев в госкаталоге, согласно закону, должна завершиться до 31 декабря 2027 г. «Времени не так много, поэтому мы рассчитываем приступить к регистрации в ближайшее время, в этом году», – уточнил представитель Минкультуры РФ.

По его словам, министерство совместно с подведомственными учреждениями культуры занимается техническим оснащением музеев на новых территориях. Например, 16 млн руб. было направлено на закупку компьютеров для 77 музеев. Национальным проектом «Культура» также предусмотрены средства в размере 100 млн руб. на техническое оснащение 12 музеев в новых регионах. Их направят на закупку экспозиционных витрин, видеонаблюдение и пожарную сигнализацию, уточнил представитель Минкультуры РФ.

Сотрудники музеев ДНР проходят образовательные стажировки в учреждениях культуры страны в онлайн- и офлайн-форматах, участвуют в конференциях, перечислил представитель республиканского минкульта. По его словам, музеи также обмениваются мультимедийными выставками. В ДНР рассчитывают, что сотрудничество с другими регионами РФ в области музейного дела позволит им внедрять новые технологии, научные разработки и создавать совместные образовательные и культурные программы.

В действующих музеях ДНР и ЛНР в ближайшее время откроются постоянные экспозиции, заявил представитель Минкультуры РФ. В частности, в городе Волновахе ДНР будет создана экспозиция Музея древнерусской культуры и искусства имени Андрея Рублева «Лики русской иконы». В Станично-Луганском краеведческом музее откроется экспозиция Государственного исторического музея по истории казачества начиная с XV в. и до 1917 г.

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