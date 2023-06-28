Минобрнауки предлагает дольше учить будущих школьных педагогов

Минобрнауки предлагает дольше учить будущих школьных педагоговСрок их обучения в вузе может вырасти с четырех до шести лет
Минобрнауки предлагает увеличить срок получения базового высшего образования для школьных учителей с четырех до 5–6 лет. Об этом говорится в проекте приказа ведомства, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов. Изменения коснутся вузов, участвующих в пилотном проекте по переходу от Болонской системы к трехуровневой системе профессионального высшего образования. Эксперимент начнется с 1 сентября 2023 г.
Согласно проекту приказа, дольше всего – шесть лет – будут обучаться преподаватели русского языка, литературы, истории, обществознания, физики, химии и биологии. Обучение сроком в пять лет предлагается для учителей китайского языка, русского как иностранного и преподавателей начальных классов.
Для педагога-дефектолога и учителя русского языка с дополнительной специальностью «логопед» проект устанавливает пятилетний срок обучения. Столько же предстоит учиться преподавателям с двумя профилями подготовки. Например, начальное образование и математика, биология и химия. Четырехлетний срок обучения установлен только для педагогов дошкольного образования.
Для получения специализированного высшего образования (аналог магистратуры) дефектологам, педагогам-исследователям и методистам потребуется два года.
Срок обучения в педагогических вузах зависит от сложности программ, по которым будет работать специалист, пояснил «Ведомостям» научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Виктор Болотов. По его словам, в 1992 г. в законе об образовании появилось понятие бакалавриата с четырехлетним сроком подготовки и многие педагогические университеты перешли на эту систему обучения, оставив специалитет для некоторых направлений.
Реформа высшего образования в России
С 2011 г. в России действует Болонская система. Она предполагает получение образования по схеме «3 + 2 + 2», где первая ступень – это трехлетний либо четырехлетний бакалавриат, следом идет двухлетняя магистратура, на третьей ступени – докторантура и написание диссертации, завершающее процесс получения узкой специальности.
В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.
Эксперимент пройдет на базе шести вузов: Балтийского федерального университета им. И. Канта, Московского авиационного института, Санкт-Петербургского горного университета, Московского педагогического госуниверситета, Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Томского госуниверситета.
Учителя, подготовленные по четырехлетней программе, успешно чувствуют себя в обычных школах, говорит Болотов. Для них переход на более длительное обучение нецелесообразен, тогда как учителям сразу двух предметов (биология и химия, математика и информатика) не хватает четырех лет для освоения сразу двух профилей, сказал он.
«В случае с педагогическим образованием лучше учиться дольше, но качественнее», – считает первый зампред думского комитета по просвещению Яна Лантратова («Справедливая Россия»). Четырех лет для получения качественного педагогического образования, по ее мнению, недостаточно. Школы заинтересованы в педагогах с углубленным знанием предмета, но вынуждены брать выпускников бакалавриата из-за дефицита кадров, говорит она.
Проект министерства можно рассматривать как первую примерку планируемых к внедрению изменений системы вузовского образования, считает ведущий научный сотрудник базовой кафедры цифровой экономики ИРИО РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Мамедова. Сроки обучения ранжированы для того, чтобы задать нижнюю планку продолжительности обучения и приблизить учебные планы базового высшего образования к формату специалитета, пояснила она. Если пилотный проект признают успешным, указанные в приказе сроки обучения могут лечь в основу образовательного стандарта. Сейчас каждый отдельный вуз определяет их самостоятельно, уточнила Мамедова.