Минобрнауки предлагает дольше учить будущих школьных педагогов

Реформа высшего образования в России

С 2011 г. в России действует Болонская система. Она предполагает получение образования по схеме «3 + 2 + 2», где первая ступень – это трехлетний либо четырехлетний бакалавриат, следом идет двухлетняя магистратура, на третьей ступени – докторантура и написание диссертации, завершающее процесс получения узкой специальности.

В послании Федеральному собранию 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о реформе системы высшего образования. 12 мая глава государства подписал указ о пилотном проекте по изменению уровней профессионального образования. Он предусматривает три уровня обучения: базовое высшее (срок освоения от четырех до шести лет), специализированное высшее (освоение от года до трех), а также аспирантура. Программы магистратуры и ординатуры будут реализовываться на специализированном уровне.

Эксперимент пройдет на базе шести вузов: Балтийского федерального университета им. И. Канта, Московского авиационного института, Санкт-Петербургского горного университета, Московского педагогического госуниверситета, Национального исследовательского технологического университета МИСИС и Томского госуниверситета.