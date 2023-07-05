Правительство поддержало упрощение уничтожения контрафактного алкоголя

Как поясняли авторы инициативы, по состоянию на 13 января 2023 г. на складах хранится 71 349 т изъятого алкоголя и оборудования для его производства. При этом 51 758 т пылится в ангарах более трех лет. Чтобы оплачивать хранение этого имущества, каждый месяц тратится более 70 млн руб. бюджетных средств. Предлагаемое правовое регулирование, целью которого является сокращение расходов федерального бюджета на хранение изъятой из незаконного оборота спиртосодержащей продукции, концептуально поддерживается правительством.