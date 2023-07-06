Среди россиян растет доля потребляющих энергетики

Среди россиян растет доля потребляющих энергетикиЗапрет или ограничение их продажи действует лишь в отдельных регионах
За последние 10 лет выросла доля потребителей безалкогольных энергетических напитков, говорится в работе Научно-исследовательского центра социально-политического мониторинга РАНХиГС. С ее результатами ознакомились «Ведомости».
Если в 2013 г. энергетики употребляло 16,6%, то к 2023 г. – уже 22,8%. Соответственно, за десятилетие снизилась и доля тех, кто вообще не употреблял энергетики, с 83,4 до 77,2%.
Мужчины практически в 2 раза чаще женщин употребляют энергетики (32,4% против 14,8%). Авторы исследования указывают, что чем моложе респонденты, тем чаще они потребляют такие напитки.
За 10 лет рост потребления наблюдается во всех молодых возрастных группах. К примеру, в группе 18–24 лет общий прирост к 2023 г. составил 16,9 п. п. (всего 53,2% на текущий год), в группе 25–29 лет – 19,6 п. п. (49,7%).
Респонденты, которые на регулярной основе употребляют энергетики, по их собственной оценке, достигают эффекта от их употребления. К примеру, они в 3 раза реже жалуются на быструю утомляемость, чем те, кто такие напитки не пьет (8,8% против 27,4%).
Но такие люди более раздражительны и чаще испытывают стресс или плохое психологическое самочувствие, чем респонденты, которые не пьют тонизирующие напитки (29,9% против 24,2%).
«Среди респондентов с умеренным потреблением зависимость с ухудшением психологического самочувствия не прослеживается. Но увеличение распространенности потребления этой продукции среди молодежи вполне очевидно», – заключают авторы исследования из РАНХиГС.
В начале текущего года Минздрав предостерегал от употребления тонизирующих напитков. В соответствующем письме замминистра здравоохранения Евгений Камкин со ссылкой на исследования, в том числе Всемирной организации здравоохранения, указывал, что высокие дозы потребления энергетиков повышают риск гипертонии, развития ишемической болезни сердца, диабета II типа и т. д.
Содержание в энергетических напитках большого количества стимулирующих веществ, таких как кофеин и таурин, может увеличивать у их потребителей частоту сердечных сокращений, вызывать аритмию и гипертензию, сказала «Ведомостям» врач-терапевт «Инвитро» Варвара Рамеева. По ее словам, в настоящее время нет точных данных, подтверждающих прямую связь между употреблением тонизирующих напитков и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье независимо от возраста.
При чрезмерном употреблении энергетических напитков повышается риск развития ожирения, сахарного диабета, артериальной гипертензии, аритмии, бессонницы, поэтому предположить, что это вносит вклад в ежегодную смертность от сердечно-сосудистых заболеваний, возможно, говорит кардиолог медицинского онлайн-сервиса «Сберздоровье «Ирина Пермикина, хотя этот вопрос остается спорным в науке по настоящий день. По ее словам, в среднем безопасная суточная дозировка кофеина – 300–400 мг. Обычная банка энергетика содержит до 100 мг кофеина, потребление нескольких банок в день может превысить токсическую дозу, отмечает врач.
«Союзнапитки» в своих экспертных оценках основываются на данных исследования безалкогольных тонизирующих напитков в России, сделанного Аналитическим центром при правительстве РФ, в котором доля потребления энергетиков несовершеннолетними незначительна в общем объеме, сообщили «Ведомостям» в объединении. Представитель Foodway (бренд энергетического напитка Powercell) добавил, что на данный момент на всех энергетических напитках указывается, что они «не рекомендуются к употреблению лицам до 18 лет».
В декабре 2022 г. вице-премьер Татьяна Голикова дала поручение Минздраву и Минпромторгу о проработке вопроса о введении запрета на продажу энергетических и тонизирующих напитков несовершеннолетним. Также она поручила изучить вопрос размещения на такой продукции соответствующей маркировки.
Уже 9 января 2023 г. депутаты из КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» внесли в Госдуму законопроект о запрете продажи энергетиков несовершеннолетним. Предложение не прошло первое чтение.
Сейчас ограничение продажи энергетиков несовершеннолетним есть только в некоторых регионах РФ. В 65 регионах России приняты законодательные акты, направленные на установление ограничений на розничную продажу безалкогольных энергетических напитков, сообщили в пресс-службе ЦНИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава.