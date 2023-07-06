Среди россиян растет доля потребляющих энергетики

Содержание в энергетических напитках большого количества стимулирующих веществ, таких как кофеин и таурин, может увеличивать у их потребителей частоту сердечных сокращений, вызывать аритмию и гипертензию, сказала «Ведомостям» врач-терапевт «Инвитро» Варвара Рамеева. По ее словам, в настоящее время нет точных данных, подтверждающих прямую связь между употреблением тонизирующих напитков и смертностью от сердечно-сосудистых заболеваний. Тем не менее чрезмерное употребление может негативно сказаться на здоровье независимо от возраста.