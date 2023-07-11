В Мосгорсуде начался процесс против экс-судьи Кондрат

Изначально рассмотрение уголовного дела было поручено главе Мосгорсуда Михаилу Птицыну, но он направил материалы во Второй кассационный суд общей юрисдикции (2КСОЮ) для изменения территориальной подсудности, ссылаясь на то, что Кондрат в силу своего положения имела контакты с судьями Мосгорсуда и может повлиять на результат судебного разбирательства. В прокуратуре на это заявили, что не могут «ставить под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества Москвы». 7 июня 2023 г. 2КСОЮ, согласившись с позицией защиты и прокуратуры, снова направил дело для разбирательства в Мосгорсуд.