В Мосгорсуде начался процесс против экс-судьи Кондрат

В Мосгорсуде начался процесс против экс-судьи КондратОна обвиняется в получении взятки
Мосгорсуд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении экс-судьи Арбитражного суда Москвы Елены Кондрат в открытом режиме. Ей грозит до 12 лет лишения свободы за посредничество во взяточничестве (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ).
Изначально рассмотрение уголовного дела было поручено главе Мосгорсуда Михаилу Птицыну, но он направил материалы во Второй кассационный суд общей юрисдикции (2КСОЮ) для изменения территориальной подсудности, ссылаясь на то, что Кондрат в силу своего положения имела контакты с судьями Мосгорсуда и может повлиять на результат судебного разбирательства. В прокуратуре на это заявили, что не могут «ставить под сомнение беспристрастность всего судейского сообщества Москвы». 7 июня 2023 г. 2КСОЮ, согласившись с позицией защиты и прокуратуры, снова направил дело для разбирательства в Мосгорсуд.
10 июля председательствующая в процессе судья Александра Ковалевская провела первое заседание по существу. В ходе него Кондрат заявила, что намерена доказывать свою невиновность, а уголовное дело против нее «сфальсифицировано следствием». «Я очень вас прошу проявить объективность, беспристрастность, руководствоваться законом. Я убеждена, что так и будет. Надеюсь на справедливое судебное разбирательство и очень просила бы вас обратить внимание на нарушения закона, допущенные при ОРМ», – обратилась к судье Кондрат.
По ее словам, ложные показания на нее дала коллега – Елена Махалкина. «Отрабатывая свое контрактное сотрудничество (имеется в виду сделка со следствием. – «Ведомости»), чтобы [ее] вывели в разряд свидетелей, она согласилась вот на такую гнусную вещь, как сделать мне «замануху», – рассказала в суде Кондрат.
Подсудимая отметила, что дело в отношении ее сына также сфабриковано из показаний «досудебщика», который, по словам экс-судьи, через пять дней после дачи показаний от них отказался. Ее адвокаты Максим Пашков и Алексей Ковалев также настаивали, что уголовное дело незаконно и бездоказательно, поскольку построено на показаниях одного человека. Ранее экс-судья утверждала, что ее уголовное преследование якобы связано с ее отказом выполнять незаконные требования руководства столичного арбитража.
Выслушав адвокатов, судья Ковалевская попросила слушателей и представителей СМИ покинуть зал заседания, пока участники будут изучать истребованные из Верховного суда материалы под грифом секретности.
Экс-судья просила Мосгорсуд допустить к ее защите недавно освободившуюся адвоката Ольгу Лукманову в качестве общественного защитника.
Лукманова стала известна в профессиональной среде после участия в резонансном деле бывшего начальника управления собственной безопасности СКР Александра Ламонова. В середине декабря 2022 г. Ивановский областной суд освободил защитницу, удовлетворив ее ходатайство об УДО. Лукманова была осуждена по делу об особо крупном мошенничестве.
По версии следствия, осенью 2020 г. Кондрат предложила своей коллеге по Арбитражному суду Елене Махалкиной, которая прежде была ее помощницей, вынести «нужное» решение за вознаграждение. Кондрат, как считает СКР, рассказала, что к ней обратились лица, готовые заплатить $50 000 за вынесение решения о непривлечении к субсидиарной ответственности ряда лиц в рамках дела о банкротстве, которое рассматривала Махалкина.
Речь идет, уточняли правоохранители, о привлечении к ответственности руководства строительной компании «Управление снабжения транспортного строительства» и связанных с нею лиц. На поступившее предложение Махалкина отреагировала обращением в ФСБ. А передача денег проходила уже под контролем оперативников. Кондрат объясняет случившееся тем, что Махалкиной не хватало 5 млн руб. на покупку квартиры и она занимала деньги.
В суде на продлении меры пресечения обвинение заявило, что Кондрат пыталась оказать давление на свидетелей, воспользоваться своими связями, а также хотела сменить фамилию, чтобы уехать за границу. Следователь по особо важным делам управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Москве Павел Кондратьев говорил, что Кондрат находилась в Грозном, где «обратилась в государственные органы для смены паспортных данных на Светлана Хондрад».
В феврале 2022 г. в Мособлсуде начались слушания по существу уголовного дела сына экс-судьи и бывшего заместителя генерального прокурора России Ивана Кондрата Николая. Его обвиняют в организации убийства по найму (ч. 2 ст. 105 УК), организации приготовления к убийству двух и более лиц (ч. 1, ч. 3 ст. 30, а также ч. 2 ст. 105 УК), похищении паспорта (ст. 325 УК), а также умышленном уничтожении чужого имущества (ст. 167 УК). По версии следствия, он заказал убийство своего личного водителя Кирилла Игитханяна из-за того, что тот знал о других его криминальных планах. Среди других материалов дела – подготовка покушения на Махалкину.
1 сентября 2022 г. Верховный суд (ВС) признал законным решение Высшей квалификационной коллегии судей (ВККС) о даче согласия на арест Кондрат. В конце апреля прошлого года ВККС дала согласие на исполнение определения ВС об аресте бывшей судьи. С 4 мая она содержится в СИЗО-6. Следственный комитет России (СКР), в частности, предъявил ей обвинение в посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 291.1 УК РФ). Дело было возбуждено лично главой СКР Александром Бастрыкиным.