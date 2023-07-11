Смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака

Указание на следование традиционным ценностям при принятии законопроекта не является научным, полагает адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев. «Не все является правильным только потому, что повторяется долгое время, поэтому обоснование закона таким образом по меньшей мере непрофессионально. Возможно, депутаты хотят таким образом контролировать рождаемость людей, но цифры, которые они приводят для лиц, сменивших пол в разные года (как заявлял в интервью ТАСС 24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко, с 2018 по 2022 гг. зарегистрировано свыше 2700 случаев смены пола по документам. – "Ведомости"), является каплей в море по сравнению с населением страны и никоим образом не изменит статистику», – сказал он.