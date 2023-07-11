Смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования брака

Смена пола одним из супругов станет основанием для аннулирования бракаКомитет Госдумы рекомендовал принять поправки во втором чтении
Комитет Госдумы по охране здоровья одобрил поправки к законопроекту о смене пола, внесенному группой из почти 400 депутатов во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным. Как сообщил «Ведомостям» зампред комитета Алексей Куринный, поправками предусмотрено аннулирование брака в случае смены пола одним из супругов, запрет усыновлять детей после смены пола, а также запрет медицинским работникам делать операции, направленные на смену пола (при отсутствии соответствующих показаний). Во втором чтении законопроект может быть рассмотрен 13 июля. Куринный дату второго чтения уточнить не смог.
Первое чтение законопроект о запрете смены пола прошел 14 июня. В соответствии с поправками закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» планируется дополнить новой статьей 45.1, согласно которой медицинские операции по смене пола допускаются только в случае врожденных аномалий у детей, которые будет утверждать врачебная комиссия. Перечень таких организаций и порядок выдачи решений будет утверждать правительство РФ. Законопроект получил критический отзыв юристов и врачей, работающих с трансгендерными людьми. По мнению противников поправок, документ «направлен на дискриминацию и лишение доступа к медицинской помощи людей с медицинским диагнозом «транссексуализм», а также не имеет достаточной доказательной базы.
Также, по мнению противников инициативы, законопроект нарушает право на жизнь, которое закреплено в международных документах и Конституции РФ, и право не подвергаться дискриминации. Вячеслав Володин, поздравляя россиян с Днем семьи, любви и верности 8 июля, сообщил, что поправки, запрещающие менять пол в России, будут приняты в течение июля. «Год назад были приняты законы о запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений, ЛГБТ, педофилии. В течение июля примем решение о запрете смены пола. С праздником! Счастья и любви!» – писал председатель Госдумы.
Указание на следование традиционным ценностям при принятии законопроекта не является научным, полагает адвокат филиала № 1 Кировского района Ростова-на-Дону РОКА им. Д.П. Баранова Александр Бабичев. «Не все является правильным только потому, что повторяется долгое время, поэтому обоснование закона таким образом по меньшей мере непрофессионально. Возможно, депутаты хотят таким образом контролировать рождаемость людей, но цифры, которые они приводят для лиц, сменивших пол в разные года (как заявлял в интервью ТАСС 24 апреля министр юстиции РФ Константин Чуйченко, с 2018 по 2022 гг. зарегистрировано свыше 2700 случаев смены пола по документам. – "Ведомости"), является каплей в море по сравнению с населением страны и никоим образом не изменит статистику», – сказал он.
С принятием законопроекта о запрете смены пола возникнет парадоксальная ситуация, говорит юрист Максим Оленичев (внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов): «Диагноз F 64.0 "транссексуализм" по Международной классификации болезней Десятого пересмотра (МКБ-10), которой придерживается Россия, существует, а людей с таким диагнозом среди почти 140 млн человек – нет». По его словам, поправки существенно осложнят жизнь трансгендерных людей в России: они будут лишены базовых прав, которые есть у всех других граждан: право получать медицинскую помощь, создавать семьи и воспитывать детей.