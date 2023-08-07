На гендиректора фармдистрибутора «Профитмед» завели уголовное дело

На гендиректора фармдистрибутора «Профитмед» завели уголовное делоЕго подозревают в мошенничестве с кредитом Сбербанка
Следствие столичной полиции подозревает соучредителя и гендиректора банкротящегося фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Свирину. Информацию подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве обратились с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого. Суд с запросом следствия не согласился и избрал в качестве меры пресечения лишь запрет определенных действий.
Уголовное дело в отношении Свирина было заведено по заявлению Сбербанка, уточнил собеседник «Ведомостей». Размер ущерба, как и точная сумма долга Свирина перед банком, не известен. «Ведомости» направили запросы с просьбой о комментариях Сбербанку и защите Свирина.