На гендиректора фармдистрибутора «Профитмед» завели уголовное дело

Следствие столичной полиции подозревает соучредителя и гендиректора банкротящегося фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Свирину. Информацию подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве обратились с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого. Суд с запросом следствия не согласился и избрал в качестве меры пресечения лишь запрет определенных действий.