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На гендиректора фармдистрибутора «Профитмед» завели уголовное дело

Его подозревают в мошенничестве с кредитом Сбербанка
Анастасия Ковалева Максим Солопов
profitmed.ru

Следствие столичной полиции подозревает соучредителя и гендиректора банкротящегося фармдистрибутора «Профитмед» Дмитрия Свирина в мошенничестве с кредитными средствами в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159.1 УК). Об этом «Ведомостям» рассказал источник, близкий к Свирину. Информацию подтвердили в пресс-службе Тверского районного суда Москвы, куда сотрудники Главного следственного управления ГУ МВД по Москве обратились с ходатайством о домашнем аресте подозреваемого. Суд с запросом следствия не согласился и избрал в качестве меры пресечения лишь запрет определенных действий.

Уголовное дело в отношении Свирина было заведено по заявлению Сбербанка, уточнил собеседник «Ведомостей». Размер ущерба, как и точная сумма долга Свирина перед банком, не известен. «Ведомости» направили запросы с просьбой о комментариях Сбербанку и защите Свирина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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