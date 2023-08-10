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Экс-постпред главы Удмуртии при президенте перешел работать в «Росатом»

Сергей Смирнов занял пост советника гендиректора в дочерней структуре госкорпорации
Александр Тихонов Максим Иванов Александр Волобуев
ferrumsv / t.me

Бывший член команды главы Удмуртии Александра Бречалова Сергей Смирнов перешел на работу в «Росатом». Об этом сообщил «Ведомостям» собеседник, близкий к администрации президента РФ (АП), и собеседник в госкорпорации. «Действительно, был принят на должность советника гендиректора АО "РИР" ("Русатом — инфраструктурные решения")», – сказал представитель «Росатома». Смирнов будет отвечать за взаимодействие с органами госвласти и развитие территорий, отметил он.

АО «РИР» является дочерней структурой госкорпорации. Как следует из описания на сайте «Росатома», это «диверсифицированный холдинг, работающий в энергетике, сфере IT, жилищно-коммунальном секторе». Компания управляет неатомной генерацией «Росатома», реализует проекты по цифровизации муниципального и регионального управления, модернизации ресурсоснабжения, развития городской среды. Генерирующие мощности РИР и теплосети расположены в 16 регионах России.

Гендиректором РИР с 2018 г. работает Ксения Сухотина (ранее трудилась в «Атомэнергомаш»). 

Смирнов с 2014 г. возглавлял аппарат Общественной палаты (тогда секретарем ОП был Бречалов). В сентябре 2016 г. сменил Радия Хабирова, много лет курировавшего парламент в качестве заместителя начальника управления внутренней политики (УВП) президента.

Произошло это как раз в то время, когда менялся спикер Госдумы. Вместо Сергея Нарышкина на эту должность был избран Вячеслав Володин. Он пришел со Старой площади, где до этого отвечал за внутреннюю политику. В этом качестве его сменил Сергей Кириенко.

С 2016 по 2022 гг. он возглавлял администрацию главы и правительства Удмуртии. Затем стал постпредом при президенте России. Бречалов 4 июля рассказал журналистам, что подписал указ об отставке своего постпреда при президенте. «Сегодня утром с ним (Смирновым. – "Ведомости") разговаривал, говорит: "Сердцем я навсегда в Удмуртии"!», – заявил тогда глава республики.

Смирнов достался в свое время внутриполитическому блоку Кремля от Володина, напоминает политолог Михаил Виноградов. Сейчас, вероятно, происходит его возвращение на федеральный уровень.

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