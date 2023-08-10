Экс-постпред главы Удмуртии при президенте перешел работать в «Росатом»

Произошло это как раз в то время, когда менялся спикер Госдумы. Вместо Сергея Нарышкина на эту должность был избран Вячеслав Володин. Он пришел со Старой площади, где до этого отвечал за внутреннюю политику. В этом качестве его сменил Сергей Кириенко.