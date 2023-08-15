Правительство уточняет список погребальных услуг, гарантированных ветеранам и участникам боевых действий

Цунаева рассказала «Ведомостям», что внесение изменений в ст. 24 закона «О ветеранах» и ст. 11 закона «О погребении и похоронном деле» необходимо, поскольку принятие закона позволит внести определенность в сферу оказания ритуальных услуг и «обеспечит достойное погребение граждан, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Проблема сейчас, по ее словам, в том, что перечень и наименование ритуальных услуг, которые оказываются в связи со смертью ветеранов и военнослужащих и оплачиваются государством, в законах определены по-разному. «Это вносит путаницу в правоприменении и вызывает вопросы у членов семей погибших или умерших», – заявила депутат.