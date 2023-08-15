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Правительство уточняет список погребальных услуг, гарантированных ветеранам и участникам боевых действий

Сейчас перечень таких гарантий разнится
Яна Суринская
15 июля 2022 г. было подписно постановление, увеличивающее нормы расходов на оплату погребения погибших военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, войск национальной гвардии Российской Федерации и других силовых структур / Андрей Гордеев / Ведомости

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила инициативу об уточнении перечня услуг по погребению, подлежащих оплате за счет средств органов власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба. Проект разработала первый зампредседателя комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, депутат Госдумы Елена Цунаева. Источник в правительстве подтвердил «Ведомостям», что проект с замечаниями поддержали Департамент по обеспечению деятельности административных органов, Минобороны, Минэкономразвития, Минтруд, Минфин, Минюст, ФСБ и Росгвардия.

Цунаева рассказала «Ведомостям», что внесение изменений в ст. 24 закона «О ветеранах» и ст. 11 закона «О погребении и похоронном деле» необходимо, поскольку принятие закона позволит внести определенность в сферу оказания ритуальных услуг и «обеспечит достойное погребение граждан, имеющих особые заслуги перед Отечеством». Проблема сейчас, по ее словам, в том, что перечень и наименование ритуальных услуг, которые оказываются в связи со смертью ветеранов и военнослужащих и оплачиваются государством, в законах определены по-разному. «Это вносит путаницу в правоприменении и вызывает вопросы у членов семей погибших или умерших», – заявила депутат.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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