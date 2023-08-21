Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год

Расходы на работу центрального аппарата российского движения детей и молодежи «Движение первых» составляют 4 млрд руб. в год. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления организации Григорий Гуров. По его словам, бюджет организации составляет около 19 млрд руб., большая часть из них – около 10 млрд руб. – средства для регионов.