Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год

Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в годГригорий Гуров рассказал «Ведомостям», как устроена структура организации
Расходы на работу центрального аппарата российского движения детей и молодежи «Движение первых» составляют 4 млрд руб. в год. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления организации Григорий Гуров. По его словам, бюджет организации составляет около 19 млрд руб., большая часть из них – около 10 млрд руб. – средства для регионов.
«У нас 2 млрд руб. – это грантовый фонд, около 4 млрд руб. – это работа центрального аппарата, который включает как расходы на финансирование нашей текущей деятельности, так и реализацию проектов, фестивалей, акций, мероприятий», – пояснил Гуров. В рамках грантового конкурса проекты представляют сами дети и юридические лица, но проекты должны быть инициированы несовершеннолетними.
Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в 2022 г. На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» 20 апреля 2022 г. участница проекта «Большая перемена» предложила создать общероссийское детское движение, президент России Владимир Путин поддержал эту идею.
14 июля 2022 г. глава государства подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи. В октябре по итогам голосования было выбрано название «Движение первых», в декабре состоялся первый съезд.
«Наша структура выглядит так: первичное отделение, которое открывается на базе молодежного центра, школы, дома культуры и других учреждений, где активно растет и развивается ребенок, – сообщил Гуров. – Затем местный, региональный и федеральный уровень». Сейчас у «Движения первых» открыто 89 региональных отделений. Предполагается, что общий штат организации составит 6000 человек.