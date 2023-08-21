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Общество

Центральный аппарат «Движения первых» тратит на свою работу 4 млрд в год

Григорий Гуров рассказал «Ведомостям», как устроена структура организации
Анна Нараева Анастасия Майер
Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в 2022 г. / Максим Стулов / Ведомости

Расходы на работу центрального аппарата российского движения детей и молодежи «Движение первых» составляют 4 млрд руб. в год. Об этом рассказал в интервью «Ведомостям» председатель правления организации Григорий Гуров. По его словам, бюджет организации составляет около 19 млрд руб., большая часть из них – около 10 млрд руб. – средства для регионов.

«У нас 2 млрд руб. – это грантовый фонд, около 4 млрд руб. – это работа центрального аппарата, который включает как расходы на финансирование нашей текущей деятельности, так и реализацию проектов, фестивалей, акций, мероприятий», – пояснил Гуров. В рамках грантового конкурса проекты представляют сами дети и юридические лица, но проекты должны быть инициированы несовершеннолетними.

Российское движение детей и молодежи «Движение первых» было создано в 2022 г. На заседании наблюдательного совета автономной некоммерческой организации «Россия – страна возможностей» 20 апреля 2022 г. участница проекта «Большая перемена» предложила создать общероссийское детское движение, президент России Владимир Путин поддержал эту идею.

14 июля 2022 г. глава государства подписал закон о создании российского движения детей и молодежи. В конце июля стало известно, что президент возглавил наблюдательный совет этого движения. 1 сентября под его председательством состоялось первое очное заседание членов наблюдательного совета Общероссийского движения детей и молодежи. В октябре по итогам голосования было выбрано название «Движение первых», в декабре состоялся первый съезд.

«Наша структура выглядит так: первичное отделение, которое открывается на базе молодежного центра, школы, дома культуры и других учреждений, где активно растет и развивается ребенок, – сообщил Гуров. – Затем местный, региональный и федеральный уровень». Сейчас у «Движения первых» открыто 89 региональных отделений. Предполагается, что общий штат организации составит 6000 человек.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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