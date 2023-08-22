Почти треть россиян выступает за обязательное страхование электросамокатчиков

Как работает страхование в кикшерингах?

В «Яндекс Go» базовая программа защиты включена в стоимость каждой поездки без дополнительной платы и предполагает страхование жизни и здоровья пользователя и окружающих с выплатой до 100 000 руб. Расширенная программа предусматривает повышенные выплаты при несчастных случаях – до 500 000 руб.

В Whoosh дополнительная страховка покрывает ущерб здоровью и имуществу не только пользователя, но и пострадавших от столкновения вне зависимости от того, кто стал виновником ДТП. Стоимость услуги составляет 35 руб. за поездку и покрывает 500 000 руб. ущерба пользователю, 100 000 руб. ущерба имуществу пользователя, 300 000 руб. третьему лицу, если оно пострадало в инциденте с пользователем самоката. «При этом каждая поездка дополнительно застрахована, даже в случае если пользователь не включит эту услугу. Таким образом, Whoosh всегда покрывает ущерб третьему лицу в случае инцидента», – пояснил «Ведомостям» представитель PR-службы сервиса.

В «Юренте» бесплатная страховка аналогично распространяется на здоровье пользователя, а расширенная (35 руб., для подписчиков – 15 руб.) предполагает в том числе страхование ответственности перед третьими лицами (имущество и здоровье третьих лиц) и по ней выше сумма страхового покрытия для здоровья самого пользователя (до 600 000 руб. совокупно).