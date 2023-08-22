Почти треть россиян выступает за обязательное страхование электросамокатчиков

Почти треть россиян выступает за обязательное страхование электросамокатчиковСейчас такая практика уже распространяется на сервисы аренды
Идею ввести обязательное страхование для владельцев электросамокатов положительно оценивает почти треть опрошенных жителей городов-миллионников (31%). Немного меньше опрошенных (28%) относятся негативно к этому нововведению, а 42% не определились. Такие результаты показал опрос группы компаний BestDoctor совместно с агентством А2 Research. В опросе приняли участие более 1000 человек из 17 российских городов с населением свыше 1 млн человек.
Согласные с необходимостью обязательного страхования респонденты считают, что дополнительные затраты на страховку увеличат моральную ответственность самокатчиков перед пешеходами и другими водителями (30%), снизят расходы на ремонт и медицинские услуги в случае ДТП или столкновений (28%), а также заставят самокатчиков лучше соблюдать ПДД (26%). 9% опрошенных надеются, что обязательная покупка страховки уменьшит количество желающих кататься на электросамокатах, а 7% рассчитывают, что эта инициатива будет привлекать больше ответственных самокатчиков.
Самый высокий процент одобряющих инициативу введения страхования для владельцев электросамокатов в Тюмени – там каждый второй опрошенный согласен с ней (47%), на 2-м месте стоит Москва (40%), далее следуют Челябинск (36%), Казань (33%) и Санкт-Петербург (32%). Согласно данным научного центра безопасности дорожного движения МВД за 2023 г., Тюмень, Челябинск, Москва и Санкт-Петербург входят в число городов с наибольшим количеством ДТП с участием средств индивидуальной мобильности (СИМ). По данным МВД, в 2022 г. в стране произошло 941 ДТП с участием СИМ, в которых погибло 19 человек, еще 976 человек получили ранения. За половину 2023 г. зарегистрировали 1043 аварии с участием СИМ, 12 человек погибли, 1082 получили ранения.
Большая часть противников идеи со страхованием считает, что это никак не повлияет на количество ДТП (36%), почти треть (30%) не верит, что это поможет соблюдать ПДД, поровну (по 13%) разделились ответы о неготовности опрошенных платить больше за электросамокаты и наличии у них сомнений в том, что пострадавшие тоже смогут получить компенсации. 7% не знают, как работает страховка.
Потребность людей в регулировании езды на электросамокатах и введении страховки для их владельцев обусловлена тем, что большинство россиян (72%) испытывают страх перед электросамокатами. Среди причин значатся несоблюдение ПДД водителями электросамокатов (29%), высокая скорость движения (22%), езда на электросамокатах в нетрезвом виде (20%). 17% респондентов сказали, что их не тревожат электросамокаты на улицах города.
Как работает страхование в кикшерингах?
В «Яндекс Go» базовая программа защиты включена в стоимость каждой поездки без дополнительной платы и предполагает страхование жизни и здоровья пользователя и окружающих с выплатой до 100 000 руб. Расширенная программа предусматривает повышенные выплаты при несчастных случаях – до 500 000 руб.
В Whoosh дополнительная страховка покрывает ущерб здоровью и имуществу не только пользователя, но и пострадавших от столкновения вне зависимости от того, кто стал виновником ДТП. Стоимость услуги составляет 35 руб. за поездку и покрывает 500 000 руб. ущерба пользователю, 100 000 руб. ущерба имуществу пользователя, 300 000 руб. третьему лицу, если оно пострадало в инциденте с пользователем самоката. «При этом каждая поездка дополнительно застрахована, даже в случае если пользователь не включит эту услугу. Таким образом, Whoosh всегда покрывает ущерб третьему лицу в случае инцидента», – пояснил «Ведомостям» представитель PR-службы сервиса.
В «Юренте» бесплатная страховка аналогично распространяется на здоровье пользователя, а расширенная (35 руб., для подписчиков – 15 руб.) предполагает в том числе страхование ответственности перед третьими лицами (имущество и здоровье третьих лиц) и по ней выше сумма страхового покрытия для здоровья самого пользователя (до 600 000 руб. совокупно).
Сейчас возможность страхования жизни самокатчиков предлагается уже при регистрации в приложениях для аренды электросамокатов. Обязательного страхования для владельцев личных электросамокатов российское законодательство пока не предусматривает.
В 2022 г. президентский Совет по правам человека (СПЧ) направил в правительство запрос о необходимости закрепления за электросамокатами статуса СИМ, введения для них строгих технических требований и определения тех, кто управляет электросамокатами, как отдельных участников дорожного движения. Также в 2022 г. в комитете Совета Федерации по обороне и безопасности предложили ввести обязательное страхование гражданской ответственности для владельцев электросамокатов и подобных устройств по аналогии с ОСАГО для автовладельцев.
С 1 марта 2023 г. вступили в силу изменения в постановление «О Правилах дорожного движения»: электросамокаты стали относиться к СИМ, разрешенная максимальная скорость для них – до 25 км/ч. В июле 2023 г. ЛДПР объявила о разработке законопроекта, который предусматривает обязательное страхование по аналогии с ОСАГО пользователей СИМ, включая электросамокаты. Также партия предлагала ввести запрет на движение высокомощных электросамокатов без номерных знаков.
Директор Ассоциации операторов микромобильности Ксения Эрдман напомнила, что по итогам 2022 г. 70% ДТП происходило с участием личных самокатов, а 30% – с участием прокатных. При этом она сказала «Ведомостям», что «сейчас невозможно ввести обязательное страхование для владельцев электросамокатов, потому что нужно сначала зафиксировать всех частных владельцев, но их сложно достоверно посчитать».
Возможность приобретения добровольного расширенного страхования для владельцев и пользователей электросамокатов могла бы быть популяризирована путем оформления законодательной базы для страхования на случай кражи, угона и других рисков, говорит директор по страхованию группы компаний BestDoctor Денис Гаврилов. «Это будет препятствовать формированию черного рынка их перепродажи», – считает он.