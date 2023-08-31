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СК завел уголовное дело на гендиректора IT-компании «Ансистемс»

Петра Чернавина подозревают в невыплате зарплат сотрудникам
Мария Арялина Екатерина Кинякина Максим Солопов
Андрей Гордеев / Ведомости

В отношении гендиректора IT-компании ООО «Ансистемс» (бренд Gost Group) Петра Чернавина заведено уголовное дело по статье 145.1 УК РФ о невыплате сотрудникам заработной платы. Об этом «Ведомостям» рассказал собеседник, близкий к компании, и подтвердил источник в правоохранительных органах.

Компания занималась разработкой платформенных решений, которые связаны с управлением организациями, предприятиями и государственными структурами, например диспетчерской службой и городским хозяйством, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с деятельностью компании. Решения «Ансистемс» применялись на Сахалине, в московском правительстве и Генпрокуратуре, перечислят он. По данным «СПАРК-Интерфакса», крупнейшим заказчиком «Ансистемс» выступает ГКУ «Инфогород»: с ним за последние пять лет было заключено 35 контрактов на общую сумму 2,75 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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