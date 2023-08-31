СК завел уголовное дело на гендиректора IT-компании «Ансистемс»

Компания занималась разработкой платформенных решений, которые связаны с управлением организациями, предприятиями и государственными структурами, например диспетчерской службой и городским хозяйством, рассказал собеседник «Ведомостей», знакомый с деятельностью компании. Решения «Ансистемс» применялись на Сахалине, в московском правительстве и Генпрокуратуре, перечислят он. По данным «СПАРК-Интерфакса», крупнейшим заказчиком «Ансистемс» выступает ГКУ «Инфогород»: с ним за последние пять лет было заключено 35 контрактов на общую сумму 2,75 млрд руб.