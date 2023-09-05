Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» осуждены на условные сроки

Во время следствия Болотин признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой. Поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке. В ноябре 2022 г. гендиректор холдинга был приговорен к наказанию в виде двух лет колонии и штрафу в 200 000 руб. К тому времени он уже 14 месяцев провел в СИЗО «Лефортово». Согласно закону, их зачли с учетом коэффициента 1 день пребывания в изоляторе за 1,5 дня в колонии общего режима. Уже в феврале 2023 г. Болотин вышел на свободу.