Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» осуждены на условные сроки

Бывшие топ-менеджеры «Тракторных заводов» осуждены на условные срокиИх обвиняли в хищении средств на разработку бронетехники
Мещанский суд Москвы вынес приговор по делу о хищении на оборонном предприятии Концерн «Тракторные заводы» (КТЗ). Бывший заместитель гендиректора КТЗ по корпоративным финансам и экономике Михаил Школьник получил четыре года и штраф в 400 000 руб., а экс-руководитель казначейства концерна Ирина Восторгина – 3,5 года и штраф в 350 000 руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе суда.
Топ-менеджеров концерна обвиняли по ч. 4 ст. 160 УК – присвоение или растрата в особо крупном размере. Расследованием дела занималось следственное управление ФСБ. Обвиняемые были задержаны в сентябре 2021 г. Тогда «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники утверждал, что Школьник и Восторгина вместе с бывшим гендиректором и основателем компании Михаилом Болотиным обвинялись в присвоении 90 млн из 5,2 млрд руб., выделенных в 2014–2015 гг. по госконтракту с Минобороны. По данным издания, речь шла о выпуске опытных образцов универсальной гусеничной платформы для бронетехники «Курганец». По версии следствия, свои обязательства руководители КТЗ не выполнили, а часть выделенных средств присвоили себе.
Во время следствия Болотин признал вину и заключил досудебное соглашение с Генпрокуратурой. Поэтому его дело было рассмотрено в особом порядке. В ноябре 2022 г. гендиректор холдинга был приговорен к наказанию в виде двух лет колонии и штрафу в 200 000 руб. К тому времени он уже 14 месяцев провел в СИЗО «Лефортово». Согласно закону, их зачли с учетом коэффициента 1 день пребывания в изоляторе за 1,5 дня в колонии общего режима. Уже в феврале 2023 г. Болотин вышел на свободу.
КТЗ создавался Болотиным и его партнером Альбертом Баковым с середины 1990-х гг. Бизнесмены приобретали машиностроительные предприятия в разных регионах России. Среди них оказались Владимирский, Липецкий и Онежский тракторные заводы, Красноярский завод комбайнов и выпускавший военную технику «Курганмашзавод». Болотин владел 80% акций нидерландской Machinery & Industrial Group, которая контролировала КТЗ, еще 20% было у Бакова.
В 2009 г. Болотин провел IPO компании на Франкфуртской бирже, продав 1% акций. Согласно оценке проданного пакета, капитализация КТЗ оказалась на уровне 2,5 млрд евро, т. е. холдинг оценивался едва ли не вдвое дороже всего тогдашнего российского автопрома, отмечал Forbes. После этого ВЭБ провел программу финансового оздоровления КТЗ на 15 млрд руб. под залог всех акций компании. Важную роль для реструктуризации сыграла рыночная капитализация компании, признавал Болотин, но в 2010 г. провел делистинг.
Баков и Болотин оставались в руководстве концерна до 2018 г., но, несмотря на все привлеченные средства, не смогли разобраться с долговой нагрузкой компании. Осенью 2017 г. кредиторами была инициирована процедура банкротства в отношении КТЗ. Общая задолженность КТЗ превышала 100 млрд руб., из них 80 млрд – перед ВЭБом, писал РБК со ссылкой на письмо главы «Ростеха» Сергея Чемезова тогдашнему премьер-министру Дмитрию Медведеву.
В итоге решением правительства стратегический холдинг был передан в операционное управление «Ростеху». Госкорпорация отстранила прежнее руководство и организовала аудит его деятельности. Представители нового руководства КТЗ заявляли «Коммерсанту», что именно результаты их аудита легли в основу дела в отношении Болотина, Школьника и Восторгиной.
Баков продал свою долю в корпорации в счет долгов перед банками и стал гендиректором другого оборонного предприятия – Центрального НИИ точного машиностроения, которое позже перешло в доверительное управление группе компаний «Калашников». Болотин создал в 2020 г. консалтинговую компанию «Индустриальный консалтинг».