Суд отправил в СИЗО ученого РАН по делу о получении особо крупной взятки

Суд отправил в СИЗО ученого РАН по делу о получении особо крупной взяткиСтарший научный сотрудник Института прикладной механики Андрей Кудрявцев настаивает на своей невиновности
Преображенский районный суд Москвы 5 сентября арестовал старшего научного сотрудника Института прикладной механики РАН Андрея Кудрявцева. Следствие обвиняет ученого в получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Судья Анна Чайковская поместила 62-летнего Кудрявцева в СИЗО до 1 ноября 2023 г.
Расследованием уголовного дела занимается следственное управление ВАО ГСУ Следственного комитета РФ по Москве. Источник, близкий к следствию, рассказал «Ведомостям», что Кудрявцев был задержан 4 сентября и в тот же день у него дома прошел обыск. После обыска ученого доставили в СК и допросили сначала в качестве подозреваемого, а потом предъявили ему обвинение и допросили уже в новом статусе. По словам собеседника «Ведомостей», ученому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере под видом заработной платы от фирмы, выполнявшей госконтракт для института. Речь идет о сумме более 1,5 млн руб. При этом источник уточнил, что у следствия есть намерения предъявить Кудрявцеву в будущем еще одно обвинение по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Дело Кудрявцева было выделено в отдельное производство от «основного», по которому он проходил в статусе свидетеля.
Представляющий интересы Кудрявцева адвокат Сергей Гржибовский в беседе с «Ведомостями» подтвердил, что ученому было предъявлено обвинение накануне, и рассказал, как проходило рассмотрение вопроса об аресте его доверителя.
«Около трех лет мой подзащитный находился в статусе свидетеля по делу о мошенничестве, и никогда к нему никаких претензий не возникало. Почему сейчас следователь решил выйти с ходатайством об аресте – неясно», – заявил защитник.
Гржибовский в суде настаивал, что мера пресечения в виде ареста абсолютно излишняя, поскольку Кудрявцев никогда не скрывался, не препятствовал расследованию и посещал все допросы по вызову следователя, давая развернутые показания. Именно на основании этих показаний следствие решило спустя три года предъявить научному сотруднику обвинение.
Вместе с тем следователь в доводах обоснования своего ходатайства отмечал, что Кудрявцева необходимо поместить именно в СИЗО из-за тяжести инкриминируемого преступления, которое предусматривает наказание свыше трех лет лишения свободы.
Сторона защиты же указала суду на имеющиеся хронические заболевания у Кудрявцева, а также на его иждивении находится мать 1937 г. р. с онкологией.
Адвокат намерен добиваться освобождения Кудрявцева из СИЗО в апелляционной инстанции и в ближайшее время обжалует решение Преображенского суда. Сам ученый категорически не признает вину и отрицает причастность к вменяемому преступлению.
Что такое ИПРИМ РАН?
Институт прикладной механики Российской академии наук (ИПРИМ РАН) – одно из подразделений РАН, образованное в 1989 г. Он занимается развитием современных теоретических, вычислительных и экспериментальных подходов, исследовательских технологий, в том числе нанотехнологий. На сайте института указано, что основные направления деятельности – это исследования в области физико-химической механики прочности и разрушения твердых тел, механики структурированных и гетерогенных сред, адаптивных материалов и систем, конструкций из композиционных материалов, а также разработка теоретических основ создания новых технологических процессов на основе достижений физико-химической механики и гидро-аэромеханики.
Официальным комментарием органа предварительного расследования «Ведомости» пока не располагают. Представитель пресс-службы ИПРИМ РАН сообщил «Ведомостям», что Кудрявцев все еще числится действующим сотрудником института, но говорить о том, какими именно проектами он занимается, отказался.
В конце июля Гагаринский суд Москвы вернул на доследование в прокуратуру уголовное дело в отношении именитого ученого, академика РАН и лауреата Госпремии РФ 73-летнего Константина Солнцева. Из опубликованного в картотеке определения Мосгорсуда от 2 августа следует, что дело об особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и отмывании денежных средств (ст. 174.1 УК РФ) в отношении Солнцева и его предполагаемого сообщника бизнесмена Сергея Дягильца вернули надзорному ведомству для устранения препятствий перед судом. В обвинительном заключении была допущена неопределенность в части описания размера хищения по заключенным РАН контрактам, а также в части вменяемого периода совершения Солнцевым преступления с использованием служебного положения, говорится в определении суда. Следствие обвиняет фигурантов, писал «Коммерсантъ», в хищении и отмывании около 220 млн руб. по семи госконтрактам, заключенным в период 2013-2015 гг.