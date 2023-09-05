Суд отправил в СИЗО ученого РАН по делу о получении особо крупной взятки

Расследованием уголовного дела занимается следственное управление ВАО ГСУ Следственного комитета РФ по Москве. Источник, близкий к следствию, рассказал «Ведомостям», что Кудрявцев был задержан 4 сентября и в тот же день у него дома прошел обыск. После обыска ученого доставили в СК и допросили сначала в качестве подозреваемого, а потом предъявили ему обвинение и допросили уже в новом статусе. По словам собеседника «Ведомостей», ученому инкриминируют получение взятки в особо крупном размере под видом заработной платы от фирмы, выполнявшей госконтракт для института. Речь идет о сумме более 1,5 млн руб. При этом источник уточнил, что у следствия есть намерения предъявить Кудрявцеву в будущем еще одно обвинение по статье о мошенничестве (ст. 159 УК РФ). Дело Кудрявцева было выделено в отдельное производство от «основного», по которому он проходил в статусе свидетеля.