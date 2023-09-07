Очередь наследования по военной ипотеке предлагают изменить

Очередь наследования по военной ипотеке предлагают изменитьВ Думу внесли законопроект о приоритете наследования женами и детьми
У супруг и несовершеннолетних детей погибших участников военной операции на Украине может появиться приоритет в наследовании жилья, приобретенного в собственность по программе военной ипотеки. Соответствующий законопроект Тамбовская облдума 6 сентября внесла в Госдуму, заметили «Ведомости». Сейчас помимо жен и маленьких детей наследниками первой очереди являются дети старше 18 лет и родители наследодателя. Инициатива регионального парламента затрагивает случаи смерти военнослужащего – участника военной ипотеки при выполнении задач во время спецоперации и позже из-за ранения, травмы, контузии, а также заболевания, полученного в период боевых действий на Украине.
Документ предлагает в первую очередь призывать к наследованию такого жилья членов семьи погибшего военнослужащего. Законопроект относит к ним следующих лиц: супругу, несовершеннолетних детей и детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения совершеннолетия, детей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях, а также лиц, находящихся на иждивении военнослужащих.