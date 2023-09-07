Газета
Общество Эксклюзивно по подписке

Очередь наследования по военной ипотеке предлагают изменить

В Думу внесли законопроект о приоритете наследования женами и детьми
Анна Киселева Наталья Заруцкая
Дмитрий Ахмадуллин / ТАСС

У супруг и несовершеннолетних детей погибших участников военной операции на Украине может появиться приоритет в наследовании жилья, приобретенного в собственность по программе военной ипотеки. Соответствующий законопроект Тамбовская облдума 6 сентября внесла в Госдуму, заметили «Ведомости». Сейчас помимо жен и маленьких детей наследниками первой очереди являются дети старше 18 лет и родители наследодателя. Инициатива регионального парламента затрагивает случаи смерти военнослужащего – участника военной ипотеки при выполнении задач во время спецоперации и позже из-за ранения, травмы, контузии, а также заболевания, полученного в период боевых действий на Украине.

Документ предлагает в первую очередь призывать к наследованию такого жилья членов семьи погибшего военнослужащего. Законопроект относит к ним следующих лиц: супругу, несовершеннолетних детей и детей старше 18 лет, ставших инвалидами до достижения совершеннолетия, детей в возрасте до 23 лет, очно обучающихся в образовательных учреждениях, а также лиц, находящихся на иждивении военнослужащих.

Вы видите 16% этого материала
Подпишитесь, чтобы дочитать статью и получить полный доступ к другим закрытым материалам

Другие материалы в сюжете

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных