«Человек, гражданин, политик». Что сказали соратники и коллеги о Евгении Ясине

«Смерть Евгения Григорьевича ощутил как личную беду. И такой же бедой эта смерть, наверное, стала для десятков, если не сотен людей в Вышке и для тысяч людей в России и в мире. Имею в виду тех, кто учился у Евгения Григорьевича, работал с ним вместе и просто общался с этим удивительным человеком. <...> Нельзя не упомянуть о том, что Евгений Григорьевич сделал для Вышки. Вернее, упомянуть было бы недостаточно, надо сказать о многом. Но все же упомяну только о трех вещах. Именно Евгений Григорьевич был наиболее узнаваемым в обществе и государстве лицом нового вуза в пору его становления и острой потребности в поддержке. Именно Евгений Григорьевич первым привлек к сотрудничеству с Вышкой видных зарубежных ученых, в том числе используя придуманную и плотно опекаемую им Апрельскую конференцию, которая теперь носит его имя. А главное – Евгений Григорьевич задал образец гамбургского счета во всем, что имело и имеет отношение к Вышке. Это, надеюсь, останется с нами навсегда», – сообщил Якобсон.