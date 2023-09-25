«Человек, гражданин, политик». Что сказали соратники и коллеги о Евгении Ясине

«Человек, гражданин, политик». Что сказали соратники и коллеги о Евгении ЯсинеПочетный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики скончался в возрасте 89 лет
Умер почетный научный руководитель НИУ ВШЭ, бывший министр экономики Евгений Ясин, ему было 89 лет. О том, каким запомнили его коллеги, соратники и близкие – в материале «Ведомостей».
Максим Решетников, министр экономического развития России
«Евгений Григорьевич был выдающимся государственным деятелем и экономистом. С его именем связано формирование свободного рынка в России и переход страны на новый уровень развития. В качестве министра сделал многое, чтобы наша страна быстро интегрировалась в глобальную экономику и торговлю.
Будучи талантливым преподавателем с широким кругозором, Евгений Григорьевич щедро делился своими знаниями с коллегами и студентами. Его эрудиция, интеллект и энтузиазм впечатляли, а мудрые советы и наставления помогли не одному поколению экономистов. Очень ценили его поддержку в рамках Общественного Совета при Минэкономразвития», – сообщил Решетников в телеграмме.
Антон Силуанов, министр финансов РФ
«Приношу искренние соболезнования в связи с кончиной Евгения Григорьевича Ясина. Талантливый экономист, мудрый политик, видный ученый – он оставил неизгладимый след в истории нашей страны, внес значительный вклад в развитие отечественной экономической науки. Для многих из нас он был учителем, другом, примером для подражания. Примите слова поддержки в связи с тяжелой утратой», – обратился к НИУ ВШЭ Силуанов.
Эльвира Набиуллина, председатель Центрального банка РФ
«Это огромная потеря для меня. Евгений Григорьевич был моим Учителем. Благодаря Евгению Григорьевичу я поняла, чем хочу заниматься, и это во многом определило мои взгляды и мою жизнь. Он был открытым, всегда готовым прийти на помощь человеком, который близко к сердцу принимал проблемы других людей, никогда не оставался в стороне. Науку он воспринимал не как башню из слоновой кости, а как способ делать жизнь людей лучше. Мои искренние соболезнования Ирине Ясиной, всем близким, коллегам и ученикам Евгения Григорьевича», – сообщила глава ЦБ РФ.
Совет по правам человека при президенте РФ (СПЧ)
«До последнего времени Евгений Ясин, будучи почетным научным руководителем Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», участвовал в деятельности СПЧ. Среди действующих и бывших членов Совета – множество его коллег по ВШЭ. Некоторые из них были знакомы и работали с ним на протяжении десятилетий. Он воспитал многих учеников, которые впоследствии также стали видными экономистами и управленцами», – сообщили в Telegram-канале Совета.
Алексей Кудрин, бывший министр финансов
«Ушел из жизни Евгений Ясин. Он был один из столпов перехода советской экономики к рынку, создатель Высшей школы экономики. Для многих он был учителем и другом. Светлая память», – написал Кудрин в своем Telegram-канале.
Денис Мантуров, вице-премьер РФ, глава Минпромторга
«Евгений Григорьевич большой вклад осуществил в развитие тех направлений, которые особенно в период становления российской экономики осуществлялись. Мне очень жаль, и я выражаю свои соболезнования родным и близким», – сообщил Мантуров.
Александр Кынев, политолог, бывший сотрудник ВШЭ
«Сегодня утром умер Евгений Григорьевич Ясин. Человек, Гражданин, Политик. Потрясающий, умный, проницательный, всегда доброжелательный и открытый, сделавший в этой жизни огромное число добрых дел. Удивительно светлый человек для того уровня должностей, которые он в своей жизни занимал. Кажется, что таких там не бывает и быть не может, но Евгений Григорьевич доказал, что это очень сложно, но возможно.
Коллеги по Высшей школе экономики
«Он – поистине системообразующий человек для Вышки, символ университета. Масштаб его личности, моральные качества, интеллект, доброжелательность, чувство юмора легли в основу вышкинского кода. Евгений Григорьевич известен всей стране как экономист. Но его первая специальность – строительство мостов, по которой официально он работал лишь недолгое время. На самом же деле он строил мосты всю жизнь, соединяя людей самых разных взглядов, научных убеждений, живущих в разных странах. Евгений Григорьевич рассказывал, что в молодости был преданным коммунистом и убежденным членом партии, но его убеждения начали таять от соприкосновения с большой наукой, которой наряду с государственной деятельностью он посвятил всю свою жизнь.
Работая в Высшей школе экономики, он многое сделал для развития отечественной науки, учредив, в частности, Апрельскую международную научную конференцию, которая сегодня носит его имя. В 1990-е гг., когда создавалась Вышка, он был публичным политиком – реализовывал программу перехода к рыночной экономике и искренне признавался, что ему нравится быть членом правительства. «Для меня самое важное заключается в осуществлении неких институциональных, общественных изменений», – говорил он в одном из интервью.
Всем, кто был знаком с Евгением Ясиным, слушал его выступления или хотя бы читал его интервью, он запомнится добродушным, улыбающимся, ироничным, мудрым и жизнелюбивым. Он называл себя «трезвым романтиком», заражал коллег и друзей позитивом даже в самых непростых ситуациях. Евгений Григорьевич Ясин преданно служил своему делу и был настоящим патриотом России. Признавался, что никогда не смог бы переехать за рубеж, искренне радовался достижениям своей страны и верил в ее великое будущее. Евгений Григорьевич всегда был опорой Вышки и другом для многих наших коллег. Талантливый ученый, прекрасный организатор, человек, чей вклад в развитие страны сложно переоценить», – разместили некролог на сайте вуза.
Лев Якобсон, вице-президент НИУ ВШЭ
«Смерть Евгения Григорьевича ощутил как личную беду. И такой же бедой эта смерть, наверное, стала для десятков, если не сотен людей в Вышке и для тысяч людей в России и в мире. Имею в виду тех, кто учился у Евгения Григорьевича, работал с ним вместе и просто общался с этим удивительным человеком. <...> Нельзя не упомянуть о том, что Евгений Григорьевич сделал для Вышки. Вернее, упомянуть было бы недостаточно, надо сказать о многом. Но все же упомяну только о трех вещах. Именно Евгений Григорьевич был наиболее узнаваемым в обществе и государстве лицом нового вуза в пору его становления и острой потребности в поддержке. Именно Евгений Григорьевич первым привлек к сотрудничеству с Вышкой видных зарубежных ученых, в том числе используя придуманную и плотно опекаемую им Апрельскую конференцию, которая теперь носит его имя. А главное – Евгений Григорьевич задал образец гамбургского счета во всем, что имело и имеет отношение к Вышке. Это, надеюсь, останется с нами навсегда», – сообщил Якобсон.
Инал Ардзинба, министр иностранных дел Республики Абхазия, выпускник ВШЭ
«С болью в сердце воспринял новость об уходе нашего Учителя, выдающегося российского экономиста Евгения Григорьевича Ясина. Евгения Григорьевича отличали такие качества, как благородство, мудрость, интеллект, преданность Отечеству. Его вклад в развитие российской экономической науки можно с уверенностью назвать выдающимся. Роль Евгения Григорьевича в подготовке высококвалифицированных кадров для всего постсоветского пространства огромная. Никогда не забуду ту мудрую наставническую поддержку, которую Евгений Григорьевич оказывал мне лично, моим друзьям и соратникам. Выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллективу Вышки. Скорблю вместе с вами. Мне очень жаль», – адресовал НИУ ВШЭ свои соболезнования Ардзинба.
Сергей Дубинин, экс-глава Центрального банка России
«Это был очень удивительно яркий честный человек, с которым всегда можно было обсудить сложные проблемы, прежде всего экономические. Я не был его непосредственным студентом, когда учился в университете, но вот когда во второй половине восьмидесятых годов мы начали работать над программами определенными, я все это время воспринимал Евгения Григорьевича как учителя. Он сам умел принимать ответственные решения, вообще принимать решения, что очень важно. На своем посту очень четко осознавал те позитивные и негативные последствия, которые могли наступить при том или ином решении вопроса. Он был хорошим управленцем, человеком, который готов брать на себя ответственность и делать то, что необходимо», – рассказал Дубинин «Газете.Ru»
Вольное экономическое общество России
«Евгений Григорьевич внес неоценимый вклад в социально-экономическое развитие страны. Ученый возглавлял отдел в Государственной комиссии Совета Министров СССР по экономической реформе (1989-1991 гг.), принимал участие в разработке ряда программ перехода к рыночной экономике, в том числе программы «500 дней».
«Я хотел, чтобы в стране прошли реформы, которые привели бы к созданию более эффективной, работоспособной экономики», – отмечал Евгений Григорьевич.
Под его руководством «Высшая школа экономики» вошла в число одного из самых авторитетных вузов страны, а ее выпускники сегодня входят в элиту российских экономистов и управленцев. Многочисленные заслуги Евгения Григорьевича были по праву отмечены высокими государственными и общественными наградами. Профессиональный опыт Евгения Григорьевича, его созидательная энергия, преданность делу, фантастическая работоспособность и увлеченность наукой, порядочность, честность и неравнодушие к людям снискали высокий авторитет и уважение коллег. Уход из жизни Евгения Григорьевича – невосполнимая потеря для российской экономики и экономической науки, коллег, друзей, родных и близких», – говорится на сайте общества.