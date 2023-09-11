Около 1000 экс-участников спецоперации зачислены в российские вузы

В конце августа ректоры МГУ и ВШЭ Виктор Садовничий и Никита Анисимов также объявили о количестве зачисленных по квоте участников спецоперации или их детей. В МГУ поступили 115 человек, в ВШЭ – 159 детей участников спецоперации, говорилось в заявлениях вузов по итогам приемной кампании 2023 г. Еще 29 человек, которые не смогли пройти на бюджет в Высшую школу экономики из-за ограниченного числа мест по квоте, будут обучаться за счет средств вуза. При этом оба высших учебных заведения не обозначили количество зачисленных участников спецоперации. На запрос «Ведомостей» в МГУ не ответили. Представитель пресс-службы ВШЭ сказал лишь, что вуз готов оказать участникам спецоперации системную организационную, психологическую и информационную поддержку.