Около 1000 экс-участников спецоперации зачислены в российские вузы

Около 1000 экс-участников спецоперации зачислены в российские вузыОни поступили на бюджетные места в рамках квоты
В российские вузы для обучения в 2023/24 учебном году поступило около 1000 бывших участников военной операции на Украине, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. Таким образом, доля непосредственно экс-военнослужащих составила почти 12% от всех зачисленных на бюджетные места по введенной в конце 2022 г. квоте. Остальные 88% поступивших по ней (или 7500 человек) – это дети участников боевых действий на Украине.
Новая квота позволяет этим категориям граждан поступить в университеты без вступительных экзаменов. Изначально для них было предусмотрено 10% бюджетных мест от их общего объема по каждому направлению подготовки. Позже, в январе 2023 г., Минобрнауки расширило список граждан, которые могут поступать в вузы по этой квоте. Вместе с участниками спецоперации и их детьми (совокупно в этом году студентами стали 8500 человек) к льготной категории поступающих также отнесли героев РФ, а также награжденных тремя орденами Мужества, детей российских военнослужащих и иных участников боевых действий в иностранных государствах.
Чтобы узнать количество зачисленных участников спецоперации в конкретных университетах, «Ведомости» направили запросы в топ-10 ведущих вузов страны по рейтингу RAEX – Московский государственный университет (МГУ), Московский физико-технический институт, Санкт-Петербургский государственный университет, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ, Московский государственный технический университет, НИУ «Высшая школа экономики» (ВШЭ), Московский государственный институт международных отношений, Санкт-Петербургский политехнический университет, Томский политехнический университет (ТПУ) и Уральский федеральный университет (УрФУ).
В ТПУ на бакалавриат поступили четыре участника спецоперации, сообщил представитель пресс-службы вуза. Трое из них были зачислены на очную форму и смогут рассчитывать на социальную стипендию на протяжении всего срока, один – на заочную (для них такая выплата не предусмотрена). Университет также готов компенсировать всем зачисленным участникам спецоперации стоимость проживания в общежитии, добавил представитель вуза. В УрФУ поступили два участника спецоперации, рассказал его представитель. Они могут претендовать на получение социальной стипендии, отметил он.
В конце августа ректоры МГУ и ВШЭ Виктор Садовничий и Никита Анисимов также объявили о количестве зачисленных по квоте участников спецоперации или их детей. В МГУ поступили 115 человек, в ВШЭ – 159 детей участников спецоперации, говорилось в заявлениях вузов по итогам приемной кампании 2023 г. Еще 29 человек, которые не смогли пройти на бюджет в Высшую школу экономики из-за ограниченного числа мест по квоте, будут обучаться за счет средств вуза. При этом оба высших учебных заведения не обозначили количество зачисленных участников спецоперации. На запрос «Ведомостей» в МГУ не ответили. Представитель пресс-службы ВШЭ сказал лишь, что вуз готов оказать участникам спецоперации системную организационную, психологическую и информационную поддержку.
Меры поддержки для участников спецоперации
Минобрнауки 23 мая дало рекомендации вузам по поддержке студентов – участников спецоперации и детей принимающих участие в боевых действиях. Они включают в себя в том числе снижение стоимости обучения. Также образовательным учреждениям рекомендовали предоставить студентам этой категории материальную помощь и место в общежитии (бесплатно или по сниженному тарифу), рассрочку на платные образовательные услуги, а недостающую сумму покрыть из собственных средств или пожертвований. Вузам оставили право на предоставление мер поддержки на свое усмотрение.
Зачисление около 1000 участников спецоперации в вузы – это серьезный результат первого года действия отдельной льготы, сказала «Ведомостям» профессор Института образования НИУ ВШЭ Ирина Абанкина. По ее словам, это поможет им вернуться к гражданской жизни и приобрести профессию. Абанкина выразила надежду, что правильно выстроенная система льгот и поддержки поможет в следующем году зачислить в вузы еще больше человек. С ней согласился и директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев, добавив, что 1000 человек – это значительные цифры, для того чтобы опробовать льготу в пилотном режиме.
Заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова из «Справедливой России – За правду» отметила необходимость и дальше развивать поддержку участников спецоперации или их детей, поступивших в вузы. Она направила письмо главе Минобрнауки Валерию Фалькову (имеется в распоряжении «Ведомостей») с просьбой о создании специальных центров поддержки и сопровождения обучающихся, поступивших в рамках отдельной квоты.
Лантратова предполагает, что после поступления данная категория граждан может столкнуться с рядом проблем. «Среди них сложности с оформлением социальных стипендий и иных положенных выплат, затруднения с получением мест в общежитии, непростая адаптация к академической среде и учебному процессу», – перечисляет она в письме Фалькову.
По словам Лантратовой, такие центры могут оказывать юридическую, психологическую и социальную помощь, а также принимать персонализированные решения о поддержке ветеранов и их детей. В качестве примера она привела студенческий ситуационный центр ВШЭ, где уже успешно оказывается поддержка родственникам участников спецоперации.
«Ведомости» направили запрос в Минобрнауки.