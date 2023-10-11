ФМБА готово нарастить выпуск вакцины от COVID-19 «Конвасэл» до 36 млн доз в год

Иммунизация от коронавируса будет эффективна в случае использования новой актуальной вакцины, считает инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его мнению, «Конвасэл» выглядит перспективным для вакцинации, так как его действие направлено не на S-белок коронавируса, а на его более консервативные, менее «мутабельные» белки. С ним согласна инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник. «Конвасэл» направлен на «достаточно стабильный» нуклекапсидный белок, что делает вакцину иммуногенной, т. е. стабильной при профилактике различных штаммов, сообщила она «Ведомостям». По результатам проведенных исследований «Конвасэл» получил удовлетворительный результат по сравнению с уже устаревшими «Спутником», «Ковиваком» и другими ранее доступными вакцинами, добавила она. «Весь вопрос заключается в наличии вакцины [в больницах]», – сказала Темник, уточнив, что порой ее сложно найти даже в частных клиниках.