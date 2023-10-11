ФМБА готово нарастить выпуск вакцины от COVID-19 «Конвасэл» до 36 млн доз в год«Спутник» с обновленным антигенным составом еще проходит клинические испытания
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) России готово втрое увеличить объем производства рекомбинантной вакцины от коронавируса «Конвасэл» до 36 млн доз в год. Об этом «Ведомостям» рассказал заместитель руководителя ФМБА Игорь Борисевич в кулуарах форума «Биотехмед». «Идет активная закупка [вакцины] регионами, так как сейчас фактически нечем вакцинировать, кроме «Конвасэла». Наши мощности производства [сейчас] до 1 млн доз в месяц. При желании наш институт может увеличить их до 3 млн доз в месяц. То есть 36 млн доз в год», – сообщил Борисевич.
Вакцина «Конвасэл» была создана Санкт-Петербургским научно-исследовательским институтом вакцин и сывороток (СПбНИИВС) ФМБА на основе рекомбинантного белка N вируса SARS-CoV-2. Препарат направлен на формирование клеточного иммунитета у привитого.
По словам Борисевича, принцип работы «Спутника» и всех других вакцин был направлен на S-белок коронавируса. Для создания иммунобиологических препаратов использовался S-белок самого первого, «уханьского» штамма. Разработчик «Спутника» НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава пошел по принципу обновления состава вакцины по отношению к актуальному штамму, а СПбНИИВС ФМБА – по пути создания вакцины на основе нуклекапсидного белка, который практически не мутирует, пояснил Борисевич. «Какие бы мутации ни происходили, наша вакцина эффективна. И мы это проверяли. Причем иммунитет сохраняется в течение года», – заявил он.
Вакцинация против COVID-19 включена в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям, финансовое обеспечение которого осуществляется за счет средств российских субъектов. Таким образом, от коронавируса бесплатно прививают людей из групп риска: пожилых старше 60 лет, учителей, врачей и работников организаций соцобслуживания, людей с хроническими заболеваниями бронхолегочной системы, с сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями и т. д.
В частности, вакцину от ФМБА на предстоящий эпидемический сезон закупила Брянская область. Для иммунизации населения было приобретено 5000 доз, уточнил «Ведомостям» представитель брянского департамента здравоохранения. Кроме этого «Конвасэл» начали предлагать и частные клиники. По данным сайта Европейского медицинского центра, 6 октября вакцинация этим препаратом стала доступна в клиниках сети, обратили внимание «Ведомости».
Какие вакцины созданы в России
Первой отечественной вакциной от коронавируса стал «Спутник V», получивший регистрацию первым в мире – 11 августа 2020 г. После него зарегистрированы были также «Эпиваккорона», «Ковивак», «Эпиваккорона-Н», «Спутник-М» для подростков и «Конвасэл». «Спутник V» позже создали в назальной форме.
В августе замминистра здравоохранения Татьяна Семенова анонсировала появление адаптированного под новые штаммы коронавируса «Спутника» осенью этого года (цитата по «Интерфаксу»). Директор департамента науки и инновационного развития здравоохранения Минздрава Игорь Коробко рассказал на «Биотехмеде», что сейчас проводятся клинические исследования по актуализации антигенного состава этой вакцины. Скорость проведения испытаний, по его словам, зависит от набора участвующих в них пациентов. Тем не менее он рассчитывает, что обновленный «Спутник» станет доступен «в ближайшее время». Конкретные сроки Коробко называть не стал. Согласно оценкам директора Центра Гамалеи, который разрабатывал вакцину, Александра Гинцбурга, она поступит в российские больницы в первой половине декабря. Тогда как увеличение числа ОРВИ, как правило, происходит в конце октября и начале ноября, уточнил профессор-инфекционист Владимир Никифоров .
Иммунизация от коронавируса будет эффективна в случае использования новой актуальной вакцины, считает инфекционист, главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков. По его мнению, «Конвасэл» выглядит перспективным для вакцинации, так как его действие направлено не на S-белок коронавируса, а на его более консервативные, менее «мутабельные» белки. С ним согласна инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Елизавета Темник. «Конвасэл» направлен на «достаточно стабильный» нуклекапсидный белок, что делает вакцину иммуногенной, т. е. стабильной при профилактике различных штаммов, сообщила она «Ведомостям». По результатам проведенных исследований «Конвасэл» получил удовлетворительный результат по сравнению с уже устаревшими «Спутником», «Ковиваком» и другими ранее доступными вакцинами, добавила она. «Весь вопрос заключается в наличии вакцины [в больницах]», – сказала Темник, уточнив, что порой ее сложно найти даже в частных клиниках.
Роспотребнадзор фиксирует стабилизацию эпидемического процесса по коронавирусной инфекции в России, следует из сообщения службы, опубликованного 10 октября. По итогам прошлой недели со 2 по 8 октября всего было зарегистрировано 16 048 новых случаев. Показатель заболеваемости составил 11 случаев на 100 000 населения, что на 3,5% ниже, чем на предыдущей неделе. Преобладающими, по данным службы, остаются последовательности геноварианта омикрон.