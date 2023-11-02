В новых регионах обсуждают упрошенное получение адвокатского статуса

Толчеев также проинформировал, что адвокатские палаты и все их рабочие органы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были созданы в декабре прошлого года и уже «в значительной мере интегрировались в российское правовое пространство и в полном объеме выполняют возложенные на них законом публичные функции, в том числе это относится и к приему экзаменов у лиц, претендующих на получение статуса адвоката». Федеральная и некоторые региональные палаты передали коллегам из новых регионов необходимую для работы оргтехнику в качестве помощи. Работа последних налажена в штатном режиме. В самом крупном из новых регионов, ДНР, адвокатов, получивших статус и работающих за пределами республики, не так много, сообщил «Ведомостям» представитель управления Минюста России по ДНР. «На сегодняшний день шесть адвокатов, получивших статус по упрощенной процедуре, перешли в адвокатские палаты других субъектов – Москвы, Московской области, Краснодарского края и Ростовской области», – отметил он. 254 адвоката, получившие статус по упрощенному порядку, работают на территории республики.