В новых регионах обсуждают упрошенное получение адвокатского статуса

В новых регионах обсуждают упрошенное получение адвокатского статусаЭто произойдет в случае расширения зоны контроля
В новых регионах может быть вновь организована упрощенная процедура получениях адвокатского статуса. В управлении Минюста России по ДНР «Ведомостям» сообщили, что это может произойти в случае расширения территории, подконтрольной РФ. «Возможно, она [процедура] продлится после освобождения территории республики, по решению Федеральной адвокатской палаты (имеется в виду Федеральная палата адвокатов, ФПА. – «Ведомости»)», – допустили в ведомстве.
25 октября на правительственном часе в Госдуме министр юстиции РФ Константин Чуйченко сообщил, что в новых регионах начали работать 518 адвокатов. В связи с этим депутат от «Единой России» Александр Сидякин указал на проблему, которая связана с тем, что в новых регионах получают статус в упрощенном порядке, при этом часть из зарегистрированных по этой процедуре защитников уезжают работать в другие регионы.
«В Запорожье – 47 новых адвокатов, 35 – в Херсонской области, – привел он пример. – Они получают статус и уезжают работать в другие регионы, в Краснодар и Крым. Нужно, давая адвокатам статус (по упрощенной процедуре. – «Ведомости»), оставлять их работать в новых регионах».
В соответствии с законом квалификационный адвокатский экзамен состоит из тестирования, которое проводится с использованием автоматизированной информационной системы, и собеседования. Упрощенная процедура проходила единоразово в ДНР, ЛНР и Запорожской области, в Херсонской – дважды, сообщил «Ведомостям» первый вице-президент ФПА Михаил Толчеев. Экзамен в этих случаях состоял только из собеседования на знание законодательства РФ.
Право на статус адвоката по этому порядку получили адвокаты из новых регионов. Квалификационные экзамены в этом порядке прошли в декабре 2022 г. Экзамен принимала специально созданная комиссия из представителей Минюста России и ФПА, добавил Толчеев. Ввиду технической невозможности экзамен не включал электронное тестирование в комплексной информационной системе адвокатуры России.
Сейчас в новых регионах такой порядок не действует в связи с отсутствием оснований, говорит первый вице-президент ФПА. «В настоящий момент экзамен на статус адвоката принимается палатами новых территорий так же, как и во всех субъектах РФ», – сказал Толчеев. Экзамены на статус адвоката принимаются по стандартным требованиям во всех новых регионах, за исключением Херсонской области, где ввиду объективных трудностей, в частности отсутствия помещения, организовать прием экзаменов у претендентов пока не получилось. «В ближайшее время мы рассчитываем решить эту проблему», – заверил первый вице-президент ФПА.
Толчеев также проинформировал, что адвокатские палаты и все их рабочие органы в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях были созданы в декабре прошлого года и уже «в значительной мере интегрировались в российское правовое пространство и в полном объеме выполняют возложенные на них законом публичные функции, в том числе это относится и к приему экзаменов у лиц, претендующих на получение статуса адвоката». Федеральная и некоторые региональные палаты передали коллегам из новых регионов необходимую для работы оргтехнику в качестве помощи. Работа последних налажена в штатном режиме. В самом крупном из новых регионов, ДНР, адвокатов, получивших статус и работающих за пределами республики, не так много, сообщил «Ведомостям» представитель управления Минюста России по ДНР. «На сегодняшний день шесть адвокатов, получивших статус по упрощенной процедуре, перешли в адвокатские палаты других субъектов – Москвы, Московской области, Краснодарского края и Ростовской области», – отметил он. 254 адвоката, получившие статус по упрощенному порядку, работают на территории республики.
«Ведомости» направили запросы в минюсты остальных трех регионов.