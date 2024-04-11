65 000 мусульман посетили главную мечеть Москвы на Ураза-байрам

В день этого праздника в Москве до 11.00 перекрыли семь улиц и пять переулков, которые находятся рядом со столичными мечетями, сообщал в Telegram-канале дептранс Москвы со ссылкой на ЦОДД. Большая часть посетителей Московской соборной мечети молились именно на близлежащих перекрытых улицах Дурова, Щепкина и Гиляровского. Улица Дурова, которая находится к Московской соборной мечети ближе других перекрытых дорог, была полностью занята верующими. По периметру дороги расположились сотрудники московской полиции.