65 000 мусульман посетили главную мечеть Москвы на Ураза-байрам

65 000 мусульман посетили главную мечеть Москвы на Ураза-байрамЭто в два раза меньше, чем годом ранее
Утром 10 апреля мусульмане отметили праздник Ураза-байрам, знаменующий окончание поста в месяц Рамадан. Около 205 000 человек отметили мусульманский праздник в Москве и области, примерно 65 000 из них – у Московской соборной мечети в районе проспекта Мира, сообщил «Ведомостям» заместитель председателя Духовного управления мусульман Рушан Аббясов. В 2023 г. Ураза-байрам отпраздновали минимум 320 000 человек в Москве и еще около 200 000 – в Московской области, уточнил муфтий.
По словам Аббясова, отток московских верующих произошел после теракта в «Крокус сити холле» 24 марта. Количество прихожан на ночных молитвах в месяц Рамадан после трагедии сократилось примерно в 2–3 раза, утверждает муфтий. «Ведомости» направили запрос в Главное управление МВД России по г. Москве.
В день этого праздника в Москве до 11.00 перекрыли семь улиц и пять переулков, которые находятся рядом со столичными мечетями, сообщал в Telegram-канале дептранс Москвы со ссылкой на ЦОДД. Большая часть посетителей Московской соборной мечети молились именно на близлежащих перекрытых улицах Дурова, Щепкина и Гиляровского. Улица Дурова, которая находится к Московской соборной мечети ближе других перекрытых дорог, была полностью занята верующими. По периметру дороги расположились сотрудники московской полиции.
Во время праздничной молитвы мечеть была практически заполнена – она может вместить до 10 000 человек, сказано на сайте Совета муфтиев России. Еще около 300 человек отметили праздник во внутреннем дворе. Отметить Ураза-байрам пришли в том числе государственные чиновники, деятели науки и культуры, ветераны Великой Отечественной войны и участники спецоперации, заявил во время праздничной проповеди председатель Духовного управления мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) Равиль Гайнутдин.
Во время проповеди муфтий Гайнутдин также зачитал поздравления от президента России Владимира Путина. «Мусульмане России бережно хранят богатейшие исторические, культурные, религиозные традиции предков и, следуя отеческим заветам, отмечают этот праздник [Ураза-байрам] в своих общинах и семейном кругу, оказывают помощь нуждающимся», – сказано в письме от президента.
По словам Гайнутдина, свои поздравления верующим также передали председатель правительства России Михаил Мишустин, председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко и мэр Москвы Сергей Собянин. Глава ДУМ отдельно поблагодарил столичного мэра за «красоту, чистоту и порядок в нашей Москве».
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Первые здания Московской соборной мечети на Выползовом переулке у проспекта Мира были построены 1904 г., сказано на сайте Совета муфтиев России. После постройки нового комплекса мечети в 2015 г. храмовая площадь выросла с 964 до 18 900 кв. м. После реставрации вместимость Соборной мечети в Москве увеличилась в 20 раз (до 10 000 человек), уточняется на сайте муфтията.
В этот месяц Рамадан мусульмане не только прошли «испытания веры», «терпения» и «богобоязненности», но и «были потрясены» терактом в «Крокус сити холле» 24 марта 2024 г., заявил Гайнутдин в разговоре с журналистами перед проповедью. «Приятно было видеть то, что весь исламский мир и даже Запад осудили террор», – дополнил муфтий. По его словам, мусульмане являются «мостом» между Россией, арабским востоком и исламским миром.
Гайнутдин также выразил соболезнования мусульманам в секторе Газа, которые подвергаются атакам со стороны Израиля. «Поэтому, несмотря на то что месяц молитвы завершился, мы продолжаем молиться о мире, о победе, о благословении всевышнего, о даровании мира всему миру», – заключил председатель ДУМ РФ.
Ураза-байрам является вторым из самых значимых для мусульман праздников, первым же является Курбан-байрам, сказал «Ведомостям» исламовед и политолог Кирилл Семенов. «Ураза-байрам привязан именно к посту месяца Рамадан. То есть это праздник окончания поста, окончания всех усилий, которые мусульмане совершили во время поста», – пояснил эксперт.
По словам Семенова, Московскую соборную мечеть можно назвать главным мусульманским храмом столицы, так как в ней находится резиденция главы ДУМ Равиля Гайнутдина. Исламская деятельность в России также ассоциируется с этой мечетью, дополнил исламовед. При этом мусульманский храм на Выползовом переулке нельзя однозначно назвать главным в стране из-за того, что в России действует несколько духовных муфтиятов общефедерального уровня, уточнил Семенов. К таким муфтиятам относятся ДУМ РФ, Центральное духовное управление мусульман России (ЦДУМ) и Духовное собрание мусульман России (ДСМР), пояснил «Ведомостям» глава ДСМР Альбир Крганов.
Как утверждает Семенов, площади Московского соборной мечети не хватает, так как храм посещают «не только московские мусульмане, но и приезжие». По мнению эксперта, проблему нехватки площади можно решить строительством отдельных молельных домов для «не московских мусульман» либо строительством новых мечетей. «В данном случае просто оказывается, что московские мусульмане расплачиваются за миграционную политику властей и не могут в собственных московских мечетях нормально молиться, потому что там не хватает места», – заключил исламовед.