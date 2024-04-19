Крупным белгородским бизнесменам вменили растрату более 660 млн рублей

Крупным белгородским бизнесменам вменили растрату более 660 млн рублейОдин из обвиняемых предпринимателей, Геннадий Бобрицкий, к концу следствия признал вину
Следственный департамент МВД завершил предварительное расследование уголовного дела в отношении главы благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», заслуженного тренера России Владимира Тебекина. Об этом стало известно 18 апреля на заседании по продлению ему ареста в Мещанском суде Москвы.
Следователь в суде заявил, что к настоящему моменту Тебекину предъявлено обвинение в окончательной редакции – вину фигурант по-прежнему не признает. Само обвинение было переквалифицировано: изначально следствие обвиняло бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК), но в конечном итоге следователи усмотрели в его действиях растрату или присвоение (ст. 160 УК). «Ведомости» в конце июля 2023 г. писали об аресте Тебекина и председателя совета директоров АО «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. 2 июня 2023 г. сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области они были задержаны, и в тот же день столичный суд заключил их под стражу. Дело в отношении предпринимателей возбудил СД МВД 25 мая 2023 г. По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия».
Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб.: ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш». Тебекин и Бобрицкий не единственные фигуранты уголовного дела: вместе с ними были задержаны еще трое предпринимателей, гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. Они в отличие от Тебекина не были помещены в СИЗО и дожидаются суда по существу под запретом определенных действий. Это связано с тем, что они дали признательные показания и сотрудничают со следствием.
Впрочем, спустя 10 месяцев расследования к ним присоединился и Бобрицкий. При задержании и аресте он не признавал вину в содеянном, но в феврале 2024 г. Мещанский суд освободил его из СИЗО, поместив под домашний арест. Знакомый с ходом расследования источник пояснил «Ведомостям», что перевод из-под стражи Бобрицкого связан с тем, что его здоровье «вынудило» его признать вину.
Учитывая, что 30 июля истекает срок давности инкриминируемого фигурантам преступления, уголовное дело может не дойти до суда по существу.
В ходе заседания адвокат Тебекина Юрий Шевяков просил учесть характеристику личности его доверителя. Среди заслуг главы «Айсберга» – многочисленные эпизоды помощи белгородчанам, положительная характеристика от администрации Шебекинского округа, финансовая помощь ветеранам «Альфы», врачам и служащим специальной военной операции. Сам же Тебекин в суде заявил, что единственное место, куда он может «скрыться», – отправиться защищать родину на спецоперацию на Украине. Кроме того, к материалам дела приобщены множество поручительств за бизнесмена от высокопоставленных военных и чиновников. Как ранее писали «Ведомости», обвиняемый с начала спецоперации активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области, по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он был награжден множеством наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».
Выслушав доводы сторон, судья Оксана Горюнова вновь продлила Тебекину содержание под стражей сроком до 2 июня. Таким образом, обвиняемый будет находиться в СИЗО уже год. Несмотря на это, Тебекин и его адвокаты продолжают настаивать на его полной невиновности и незаконности уголовного преследования. Проведенная в рамках расследования экспертиза показала, что никаких эпизодов завышения стоимости в сделках по отчуждению акций не было, отметил Шевяков в беседе с «Ведомостями». До этого адвокат также указывал, что инкриминируемое Тебекину деяние сугубо экономическое и относится к сфере предпринимательской деятельности.
Как ранее писали «Ведомости», преследование Тебекина и Бобрицкого связывают с «зачисткой старой элиты» времен экс-губернатора Евгений Савченко (сейчас сенатор). «Бобрицкий при Савченко был крупнейшим и ближайшим к нему бизнесменом. Тебекин же прежде всего отвечал за поведение теневого мира региона», – отмечал тогда собеседник «Ведомостей», близкий к правительству региона.