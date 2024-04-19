Крупным белгородским бизнесменам вменили растрату более 660 млн рублей

Следователь в суде заявил, что к настоящему моменту Тебекину предъявлено обвинение в окончательной редакции – вину фигурант по-прежнему не признает. Само обвинение было переквалифицировано: изначально следствие обвиняло бизнесмена в мошенничестве в особо крупном размере (по ч. 4 ст. 159 УК), но в конечном итоге следователи усмотрели в его действиях растрату или присвоение (ст. 160 УК). «Ведомости» в конце июля 2023 г. писали об аресте Тебекина и председателя совета директоров АО «Приосколье» Геннадия Бобрицкого. 2 июня 2023 г. сотрудниками управления ФСБ по Белгородской области они были задержаны, и в тот же день столичный суд заключил их под стражу. Дело в отношении предпринимателей возбудил СД МВД 25 мая 2023 г. По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия».