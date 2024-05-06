Менее половины семей потратили в 2023 году маткапитал на жилье

Менее половины семей потратили в 2023 году маткапитал на жильеИз-за высокой стоимости недвижимости россияне все чаще вкладывают в образование детей
Менее половины российских семей (45,6%) потратили в 2023 г. средства материнского капитала на приобретение жилья. Тогда как в первые годы запуска меры господдержки, призванной повысить рождаемость в стране, 97,4% получателей маткапитала расходовали его на улучшение жилищных условий (данные за 2011 г.). Об этом говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования (ИнСАП) Президентской академии (РАНХиГС), с которым ознакомились «Ведомости».
В среднем около 650 000 человек в год оплачивают часть стоимости жилья за счет средств маткапитала, сказано в исследовании. Этот показатель не изменился и после 2020 г., когда господдержка стала доступна при рождении первого ребенка, что также привело к резкому росту числа выданных сертификатов – с 626 500 до 1,2 млн шт. Не произошло увеличения количества россиян, расходующих маткапитал на жилье, и в 2023 г. (потратить деньги на это направление можно до достижения ребенком трех лет), пишут сотрудники ИнСАПа.
«Хотя улучшение жилищных условий остается самым востребованным направлением, все же потенциала его существенного роста нет», – резюмируют они в своем исследовании. Для повышения эффективности программы материнского капитала эксперты института предлагают делать ставку на расширение доступа к образовательным услугам для детей, куда в 2023 г. вложили деньги четверть семей (25,3%). Для сравнения: в 2011 г. только 2,5% получателей маткапитала тратили средства на детское образование, говорится в исследовании. Впрочем, постепенно происходило и расширение условий использования маткапитала. С 2022 г. этими средствами стало можно оплачивать услуги детских садов, кружков и секций, организованных индивидуальными предпринимателями, а с 2024 г. – курсы подготовки к ЕГЭ.
Чаще всего вкладывают в образование детей жители Москвы из-за высокой стоимости жилья, говорится в исследовании (точные показатели не приводятся). По данным аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости», средняя стоимость жилья в Москве на конец апреля 2024 г. составляла 271 690 руб. за 1 кв. м, а в Подмосковье – 154 628 за 1 кв. м. В целом же по России, согласно данным ИнСАПа, за все время действия программы и с учетом индексации материнского капитала число квадратных метров жилья, которые можно купить на его средства, не изменилось – это 5,8 кв. м.
На что можно потратить маткапитал
Материнский капитал как мера государственной поддержки действует в России с 1 января 2007 г. Размер выплаты индексируется каждый год исходя из прогнозируемой инфляции. С 1 февраля 2024 г. размер выплат составляет 630 400 руб. на первого ребенка, 833 000 руб. – на второго и последующих детей, а также 202 600 руб., если ранее семья получала выплату на первенца.
Сейчас средства материнского капитала можно потратить на улучшение жилищных условий (в том числе на реконструкцию таунхаусов), получение образования ребенком, формирование накопительной части трудовой пенсии матери, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, также на получение семьями с низким доходом ежемесячной выплаты до достижения ребенком трех лет.
Ведущий научный сотрудник ИнСАПа Алла Макаренцева пояснила «Ведомостям», что наиболее существенным «порогом входа» для организаций в программу материнского капитала остается наличие образовательной лицензии. «Среди частных детских садов далеко не все принимают оплату маткапиталом. Но, например, госшколы допобразования предлагают платные кружки с возможностью покрытия маткапиталом, так как у них есть лицензия», – добавила она.
Еще одним перспективным направлением для использования средств маткапитала исследователи считают услуги нянь. Они видят высокий неудовлетворенный спрос на услуги по уходу за детьми со стороны возросшего числа многодетных семей. После рождения третьего ребенка значительная доля матерей не может вернуться на рынок труда, сказано в исследовании.
Сотрудники института предлагают создать аффилированную с государством онлайн-платформу, на которой няни смогут предлагать семьям услуги, в том числе с возможностью оплаты за счет средств маткапитала. Помимо этого платформа может выдавать сертификаты няням, удовлетворяющим требованиям ГОСТа, утвержденного Росстандартом в 2024 г., говорится в исследовании.
По словам профессора кафедры социологии семьи и демографии социологического факультета МГУ Александра Синельникова, 833 000 руб. – это «приличная сумма», но не сравнимая с ценами на жилье в больших городах. Рост рождаемости на фоне запуска программы был наиболее заметен в небольших городах и сельской местности, где маткапитал помог многим семьям расширить жилплощадь: например, пристроить к дому флигель или надстроить второй этаж, пояснил он. По мнению Синельникова, помогать семьям необходимо с момента их создания, т. е. со вступления в брак. Молодые россияне не готовы заводить семью, пока нет собственного жилья и достаточного заработка.
Чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что этого никогда не произойдет, либо будет создана семья без детей, считает Синельников. Выходом из положения, по его мнению, могло быть стать предоставление молодым супружеским парам льготных кредитов на улучшение жилищных условий. В случае рождения каждого из детей надо списывать часть задолженности и давать отсрочку по платежам на время отпуска по уходу за ребенком, когда доходы семьи резко уменьшаются. После рождения трех детей списывать кредит полностью. Если же у семьи не будет детей, то ей придется вернуть весь кредит с процентами. Запуск такой меры мог бы повысить рождаемость, но потребует очень больших расходов от государства, заключил Синельников.
Председатель думского комитета по социальной политике Ярослав Нилов (ЛДПР) напомнил, что при расширении использования маткапитала на оплату услуг нянь важно не допустить создания лазейки для освоения средств в ущерб интересов детей. 26 апреля глава Минтруда Антон Котяков рассказывал о злоупотреблениях при использовании средств материнского капитала в отдельных регионах. В частности, он предложил создать комиссии или отдельный документ, которые бы подтверждали пригодность для проживания покупаемой на маткапитал недвижимости.