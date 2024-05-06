Менее половины семей потратили в 2023 году маткапитал на жилье

Чем дольше это продолжается, тем выше риск того, что этого никогда не произойдет, либо будет создана семья без детей, считает Синельников. Выходом из положения, по его мнению, могло быть стать предоставление молодым супружеским парам льготных кредитов на улучшение жилищных условий. В случае рождения каждого из детей надо списывать часть задолженности и давать отсрочку по платежам на время отпуска по уходу за ребенком, когда доходы семьи резко уменьшаются. После рождения трех детей списывать кредит полностью. Если же у семьи не будет детей, то ей придется вернуть весь кредит с процентами. Запуск такой меры мог бы повысить рождаемость, но потребует очень больших расходов от государства, заключил Синельников.