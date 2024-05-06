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Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в квартиры и соцобъекты

Столичные синоптики прогнозируют минусовую температуру в городе до выходных
Василий Тулупов
mos.ru

В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина возобновится подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.

«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», – написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.

В пресс-службе столичного правительства сообщили, что отопление начали отключать 27 апреля.

В Центре организации дорожного движения на запрос «Ведомостям» ответили, что пока никаких особых рекомендаций для автомобилистов объявлять не будут.

В Объединенной энергетической компании Москвы «Ведомостям» рассказали, что в течение следующих 3–5 дней в столице вновь дадут отопление. При этом там не стали уточнять, в каких районах конкретно и когда его начнут восстанавливать.

«Отопление начнут включать завтра утром по мере необходимости. Оно появится в течение 3–5 дней», – добавили в энергетической компании.

В ряде районов Подмосковья с 4 мая начали включать отопление из-за похолодания, которое на юг Центральной России принесли атлантический циклон и северные ветры, батареи местами потеплели в Одинцово, Егорьевском городском округе, Рузе и Балашихе.

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, последний раз за всю историю наблюдений температура в Москве в начале мая опускалась ниже нуля в 1918 г. Тогда она составила 5,6 градуса. Текущее похолодание в столичном регионе, особенно в его южной части, пришло с севера. 7 мая температура будет ниже нормы на 6 градусов. Возможно, что вместе с этим в столицу могут прийти небольшие осадки в виде мокрого снега в среду и четверг. С 8 по 10 мая по ночам ожидаются минусовые температуры, а днем – не выше +13.

«8 и 9 мая в Москве будет ветреная погода с порывами до 20 м/с. Атлантический циклон начнет уходить на Урал, а в его хвосте будет оставаться холодный воздух. А с запада будет подходить антициклон. Зона конвергенции будет способствовать усилению похолодания и появлению осадков», – отметил Вильфанд.

Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, подниматься температура будет очень медленно с середины мая. При этом, по его словам, сегодняшние показатели погоды скорее подходят к 1 апреля. Т. е. температура мая «отстает» почти на полтора месяца от своей климатической нормы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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