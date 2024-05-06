Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в квартиры и соцобъекты

По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, последний раз за всю историю наблюдений температура в Москве в начале мая опускалась ниже нуля в 1918 г. Тогда она составила 5,6 градуса. Текущее похолодание в столичном регионе, особенно в его южной части, пришло с севера. 7 мая температура будет ниже нормы на 6 градусов. Возможно, что вместе с этим в столицу могут прийти небольшие осадки в виде мокрого снега в среду и четверг. С 8 по 10 мая по ночам ожидаются минусовые температуры, а днем – не выше +13.