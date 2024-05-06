Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в квартиры и соцобъекты

Мэр Сергей Собянин сообщил о возобновлении подачи тепла в квартиры и соцобъектыСтоличные синоптики прогнозируют минусовую температуру в городе до выходных
В Москве по распоряжению мэра Сергея Собянина возобновится подача тепла в жилые дома и на социальные объекты.
«По прогнозу метеорологов, в ближайшие дни сохранится холодная погода. В ночные часы температура воздуха может опускаться до минусовых значений. В этой связи приняли решение возобновить подачу тепла в жилые дома и социальные объекты», – написал Собянин в своем Telegram-канале. Он добавил, что подача тепла продолжится до установления регламентных дневных и ночных температур воздуха, позволяющих завершить отопительный сезон.
В Центре организации дорожного движения на запрос «Ведомостям» ответили, что пока никаких особых рекомендаций для автомобилистов объявлять не будут.
В Объединенной энергетической компании Москвы «Ведомостям» рассказали, что в течение следующих 3–5 дней в столице вновь дадут отопление. При этом там не стали уточнять, в каких районах конкретно и когда его начнут восстанавливать.
«Отопление начнут включать завтра утром по мере необходимости. Оно появится в течение 3–5 дней», – добавили в энергетической компании.
В ряде районов Подмосковья с 4 мая начали включать отопление из-за похолодания, которое на юг Центральной России принесли атлантический циклон и северные ветры, батареи местами потеплели в Одинцово, Егорьевском городском округе, Рузе и Балашихе.
По словам научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда, последний раз за всю историю наблюдений температура в Москве в начале мая опускалась ниже нуля в 1918 г. Тогда она составила 5,6 градуса. Текущее похолодание в столичном регионе, особенно в его южной части, пришло с севера. 7 мая температура будет ниже нормы на 6 градусов. Возможно, что вместе с этим в столицу могут прийти небольшие осадки в виде мокрого снега в среду и четверг. С 8 по 10 мая по ночам ожидаются минусовые температуры, а днем – не выше +13.
«8 и 9 мая в Москве будет ветреная погода с порывами до 20 м/с. Атлантический циклон начнет уходить на Урал, а в его хвосте будет оставаться холодный воздух. А с запада будет подходить антициклон. Зона конвергенции будет способствовать усилению похолодания и появлению осадков», – отметил Вильфанд.
Как отметил научный руководитель Гидрометцентра, подниматься температура будет очень медленно с середины мая. При этом, по его словам, сегодняшние показатели погоды скорее подходят к 1 апреля. Т. е. температура мая «отстает» почти на полтора месяца от своей климатической нормы.