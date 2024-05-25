Минобрнауки признало необъективными западные рейтинги университетов

Минобрнауки признало необъективными западные рейтинги университетовИх альтернативой может стать оценка вузов от стран БРИКС
В текущей геополитической обстановке западные рейтинги университетов невозможно признать объективными, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. По его словам, российские вузы нуждаются в справедливой системе внешней оценки, которая бы не зависела от конъюнктуры и способствовала бы их развитию.
Такой альтернативой, как отмечает представитель Минобрнауки, может стать рейтинг образовательных организаций стран БРИКС. В 2023 г. на встрече в провинции Мпумаланга (ЮАР) министры образования стран БРИКС договорились рассмотреть возможность создания такого инструмента, который учел бы особенности систем образования государств – членов объединения.
«В год российского председательства в объединении планируется разработать концепцию рейтинга и презентовать ее странам – участницам БРИКС. При его составлении будут использованы только объективные критерии, одобренные всеми странами БРИКС на основе консенсуса», – отметил представитель пресс-службы.
Он также напомнил, что по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 г. Владимир Путин рекомендовал Российскому союзу ректоров подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран БРИКС. В качестве одного из элементов новой системы российская сторона предлагает рассмотреть существующий Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Он ежегодно формируется Российским союзом ректоров.
Данный рейтинг основан на трех основных параметрах: качество образования, уровень научных исследований и вклад университета в развитие общества. Последний критерий был впервые использован при формировании рейтинга именно Россией – в дальнейшем его переняли рейтинговые агентства других стран. Участие российских университетов в рейтинге будет способствовать повышению престижа российских университетов в международном образовательном пространстве и обеспечит глобальную конкурентоспособность российского высшего образования, заключил представитель пресс-службы.
В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г. Например, МФТИ упал со 169-го на 182- е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57- го на 58-е место. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.