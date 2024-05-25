Минобрнауки признало необъективными западные рейтинги университетов

В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г. Например, МФТИ упал со 169-го на 182- е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57- го на 58-е место. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.