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Минобрнауки признало необъективными западные рейтинги университетов

Их альтернативой может стать оценка вузов от стран БРИКС
Анастасия Майер
Сергей Пятаков / РИА Новости

В текущей геополитической обстановке западные рейтинги университетов невозможно признать объективными, сообщил «Ведомостям» представитель пресс-службы Минобрнауки. По его словам, российские вузы нуждаются в справедливой системе внешней оценки, которая бы не зависела от конъюнктуры и способствовала бы их развитию.

Такой альтернативой, как отмечает представитель Минобрнауки, может стать рейтинг образовательных организаций стран БРИКС. В 2023 г. на встрече в провинции Мпумаланга (ЮАР) министры образования стран БРИКС договорились рассмотреть возможность создания такого инструмента, который учел бы особенности систем образования государств – членов объединения.

«В год российского председательства в объединении планируется разработать концепцию рейтинга и презентовать ее странам – участницам БРИКС. При его составлении будут использованы только объективные критерии, одобренные всеми странами БРИКС на основе консенсуса», – отметил представитель пресс-службы.

Он также напомнил, что по итогам заседания Совета при президенте по науке и образованию 8 февраля 2024 г. Владимир Путин рекомендовал Российскому союзу ректоров подготовить предложения по формированию международного рейтинга университетов стран БРИКС. В качестве одного из элементов новой системы российская сторона предлагает рассмотреть существующий Московский международный рейтинг «Три миссии университета». Он ежегодно формируется Российским союзом ректоров.

Данный рейтинг основан на трех основных параметрах: качество образования, уровень научных исследований и вклад университета в развитие общества. Последний критерий был впервые использован при формировании рейтинга именно Россией – в дальнейшем его переняли рейтинговые агентства других стран. Участие российских университетов в рейтинге будет способствовать повышению престижа российских университетов в международном образовательном пространстве и обеспечит глобальную конкурентоспособность российского высшего образования, заключил представитель пресс-службы.

В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г. Например, МФТИ упал со 169-го на 182- е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57- го на 58-е место. Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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