В 2024 году сменились лидеры пяти предметных рейтингов RAEX среди вузов

В 2024 году сменились лидеры пяти предметных рейтингов RAEX среди вузовГлавными факторами в выборе вуза остаются проходные баллы и цена обучения, а не рейтинги, считают эксперты
В рейтинге по направлению «информационные технологии» 1-е место занял Московский физико-технический институт (МФТИ), опередив лидера прошлого года Московский государственный университет (МГУ). Ведущим вузом по «электронике, радиотехнике и системам связи» впервые стал НИЯУ МИФИ, в прошлом году это был Московский государственный технический университет им. Н. Э. Баумана (МГТУ).
По направлению «технологии легкой промышленности» Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна опередил прошлогоднего лидера – Казанский национальный исследовательский технологический университет. А Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии стала новым лидером по направлению «ветеринария и зоотехния».
Агентство RAEX («РАЭКС-аналитика») ежегодно составляет отечественный рейтинг высших учебных заведений, который считается самым авторитетным и на который ориентируются в том числе сами вузы.
В этом году RAEX оценивало 170 российских вузов из 43 регионов по 36 предметным направлениям, среди них «математика», «физика», «информационные технологии», «строительство», «машиностроение и робототехника» и др.
МГУ удалось возглавить 10 направлений (в том числе «физика», «политология и международные отношения», «биотехнологии и биоинженерия») из 36 представленных, НИУ ВШЭ – пять («социология», «менеджмент» и «психология»), МГТУ – три («машиностроение и робототехника», «авиационная и ракетно-космическая техника», а также «техника и технологии наземного транспорта»).
Оценивалось несколько составляющих по 26 критериям: образовательная, научная и общественная. В том числе средний балл ЕГЭ поступивших на бюджетные и платные места, численность победителей и призеров олимпиад школьников, объем финансирования в расчете на численность студентов всех форм обучения, количество индексируемых в базе Web of Science Core Collection публикаций за три полных года. Помимо этого аналитики изучали доход от исследований вузов c поправкой на масштаб, долю аспирантов в общей численности обучающихся, индекс медиаактивности вузов и др.
При составлении предметных рейтингов RAEX использовало данные Минобрнауки, провайдеров библиометрических данных, организаторов студенческих состязаний «Я – профессионал», системы мониторинга и анализа СМИ и соцмедиа «СКАН-Интерфакс», агрегаторов онлайн-курсов, данные Informer Technologies о посещаемости сайтов, а также данные социальных сетей YouTube, Telegram, «В контакте».
Российские вузы в международных рейтингах
В 2024 г. большинство российских вузов (восемь из 13) ухудшили свои показатели в международном рейтинге университетов британской консалтинговой компании Quacquarelli Symonds (QS) в категории «инженерия и технологии» по сравнению с показателями 2023 г.
Например, МФТИ упал со 169-го на 182-е место, МИФИ – с 265-го на 311-е, СПбГУ – с 200-го на 216-е. МГУ опустился всего на одну ступень – с 57-го на 58-е место.
Глобальный рейтинг QS – один из трех самых известных и престижных рэнкингов вузов в мире. Всего в предметный рейтинг QS по направлению «инженерное дело и технологии» в этом году вошло 555 университетов из 74 стран.
Директор Института образования НИУ ВШЭ Евгений Терентьев отмечает, что сейчас абитуриенты и их родители больше ориентируются на российские рейтинги. При этом ведущие отечественные вузы, «скорее по инерции», продолжают обращать внимание и стараться соответствовать международным рейтингам, в том числе в их научной части. «Российские же рейтинги могут быть больше интересны абитуриентам, потому что они оценивают качество учебной и внеучебной деятельности и другие внутренние показатели», – указал он.
Любой рейтинг вуза – отечественный или международный – не оказывает определяющего влияния на выбор абитуриента и его родителей, считает старший научный сотрудник Центра экономики непрерывного образования ИПЭИ Президентской академии (РАНХиГС) Борис Илюхин. Большое значение помимо престижа вуза имеет материальная сторона вопроса: цена обучения, наличие общежития и стоимость жизни в городе. «Как показала практика последних лет, существенное влияние на прием оказали программы создания национальных исследовательских вузов, передовых инженерных школ», – добавил эксперт.
Директор по молодежной политике МФТИ Денис Дмитриев считает, что есть три главных критерия в пользу выбора того или иного вуза у абитуриентов и их родителей. Первый фактор – это карьерная траектория и возможности, которые открываются с получением диплома вуза, второй – проходные баллы. Третьим фактором является атмосфера университета и те студенты, которые станут их сокурсниками.
«Для нас в первую очередь важно занимаемое 1-е место в мониторинге качества поступления абитуриентов на первый курс (составляется НИУ ВШЭ. – «Ведомости»). Именно качество приема формирует среду, в которой будет учиться студент, и это действительно важно для многих родителей», – указывает он. Также для МФТИ важен рейтинг компании SuperJob по уровню зарплат выпускников, заключил Дмитриев.