Регионы получат субсидии за перевод отопления на термоуголь

Регионы получат субсидии за перевод отопления на термоугольОн более экологичен, но массово ни в России, ни в мире еще не производится
Регионы, в которых расположены города – участники федерального проекта «Чистый воздух», смогут получить субсидии для перевода печного или угольного отопления на термоугольное. Проект постановления правительства, разработанный Минприроды, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.
Сейчас такие субсидии выдаются для перехода или модернизации частных домовладений с традиционных печей на более экологичное сжигание топлива (например, на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива и т. п.). Теперь в проекте постановления уточняется, что такие котлы могут быть термоугольными.
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