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Регионы получат субсидии за перевод отопления на термоуголь

Он более экологичен, но массово ни в России, ни в мире еще не производится
Юлия Малева
Василий Милькин
В Красноярске уже пробовали использовать термоуголь, но пока массовое его использование – скорее возможность, а не полноценная замена классическому топливу/ svetlanadil7

Регионы, в которых расположены города – участники федерального проекта «Чистый воздух», смогут получить субсидии для перевода печного или угольного отопления на термоугольное. Проект постановления правительства, разработанный Минприроды, опубликован на портале проектов нормативно-правовых актов.

Сейчас такие субсидии выдаются для перехода или модернизации частных домовладений с традиционных печей на более экологичное сжигание топлива (например, на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива и т. п.). Теперь в проекте постановления уточняется, что такие котлы могут быть термоугольными.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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