Регионы получат субсидии за перевод отопления на термоуголь

Сейчас такие субсидии выдаются для перехода или модернизации частных домовладений с традиционных печей на более экологичное сжигание топлива (например, на твердотопливные котлы с автоматической подачей топлива и т. п.). Теперь в проекте постановления уточняется, что такие котлы могут быть термоугольными.