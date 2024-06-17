Законопроект о геноциде советского народа внесут в Госдуму

Законопроект о геноциде советского народа внесут в ГосдумуДепутаты считают его актуальным «ввиду возрождения идей неонацизма» за рубежом
Как стало известно «Ведомостям», группа депутатов из всех думских фракций («Единая Россия» выступила инициатором, присоединились КПРФ, ЛДПР, «Новые люди», «Справедливая Россия») совместно с Национальным центром исторической памяти при президенте РФ разработала законопроект «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.». Документ, в котором впервые устанавливается понятие «геноцид советского народа», будет внесен на рассмотрение нижней палаты парламента на этой неделе.
Сейчас правовое регулирование в этой сфере осуществляется законами «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне». Но первый распространяется исключительно на защитников Отечества. А во втором законе хоть и упоминаются захоронения жертв войны, но не уточняется, кто к ним относится, а также отсутствуют нормы об учете и паспортизации таких захоронений и т. д. Широкий правовой пробел и решили закрыть авторы инициативы.
Геноцидом советского народа, как следует из текста законопроекта, предлагается считать «действия нацистской Германии и ее пособников, направленные на полное или частичное уничтожение национальных, этнических и расовых групп, населявших территорию СССР, в период Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. путем убийства членов этих групп, причинения тяжкого вреда их здоровью, насильственного воспрепятствования деторождению, принудительной передачи детей, насильственного переселения либо иного создания жизненных условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этих групп». В законопроекте предлагается прописать формы увековечивания памяти жертв геноцида, порядок их захоронений, их госучет и обеспечение сохранности, а также проведение поисковых работ захоронений и проч.
Из текста проекта следует, что все захоронения жертв геноцида, а также памятники в честь них охраняются государством.
Соавтор законопроекта Ольга Занко («Единая Россия») считает, что принятие законопроекта – это вопрос исторической справедливости. «Жертвы геноцида заслуживают памяти и уважения», – сказала депутат «Ведомостям». Необходимо создать законодательную структуру, чтобы уточнить и формализовать полномочия органов власти и местного самоуправления в сфере признания советских граждан жертвами геноцида нацистов, сформировать правовую основу для этого, говорит соавтор законопроекта, глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов (ЛДПР).
На данный момент российскими судами вынесено 19 решений о признании геноцидом преступлений нацистов и их союзников против мирного населения, в результате которого пострадало порядка 4 млн мирных жителей на территории Ленинграда и Ленинградской области, Восточной Пруссии (сейчас – Калининградская область) и Курской области. Судебные процессы еще продолжаются. «С учетом наличия правовой квалификации преступлений нацистов против мирных советских граждан и военнопленных судебными органами нивелирование законодательного закрепления данного понятия сегодня не отвечает политическим задачам Российской Федерации на международной арене, интересам национальной безопасности, в том числе в сфере сохранения и защиты исторической памяти для консолидации российского общества», – отмечается в пояснительной записке.
Авторы законопроекта указывают также на отсутствие правового регулирования поисковой деятельности в отношении останков погибших мирных жителей от геноцида. Действия поисковиков фактически не санкционированы на законодательном уровне, что может повлечь их привлечение к уголовной ответственности по ст. 244 УК РФ («Надругательство над телами умерших и местами их захоронения»). Законопроектом о геноциде закрепляется специальная процедура согласования и проведения поисковых работ в отношении останков мирных граждан. Для обеспечения сохранности непогребенных останков погибших жертв геноцида при их обнаружении может вводиться ограничение в виде запрета на проведение строительных, земляных, дорожных и других работ.
«Кроме того, актуальность законодательного закрепления вопроса увековечения памяти жертв геноцида советского народа носит не только правовой характер. Это также важно ввиду возрождения идей неонацизма на территории ряда иностранных государств», – заключается в пояснительной записке.
Геноцид – это крайне резкая формулировка, подчеркнул первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Правовое понимание геноцида влечет за собой очень серьезные последствия для стран, которые обвиняются в нем. Само обвинение в геноциде может повлиять не только на интерпретацию истории, но и на текущие отношения стран», – пояснил он. Макаркин подчеркнул, что в СССР, несмотря на важность темы Великой Отечественной войны, о геноциде не говорили. Страны редко признают геноцид, редкое исключение – это холокост и это влияет на отношения ФРГ и Израиля, говорит эксперт. При этом Турция, например, не признает факт геноцида армян, а Сербия и Республика Сербская, хоть и считают резню в Сребренице в 1995 г. преступлением, упорно не признают ее геноцидом.