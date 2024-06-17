Законопроект о геноциде советского народа внесут в Госдуму

Геноцид – это крайне резкая формулировка, подчеркнул первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин. «Правовое понимание геноцида влечет за собой очень серьезные последствия для стран, которые обвиняются в нем. Само обвинение в геноциде может повлиять не только на интерпретацию истории, но и на текущие отношения стран», – пояснил он. Макаркин подчеркнул, что в СССР, несмотря на важность темы Великой Отечественной войны, о геноциде не говорили. Страны редко признают геноцид, редкое исключение – это холокост и это влияет на отношения ФРГ и Израиля, говорит эксперт. При этом Турция, например, не признает факт геноцида армян, а Сербия и Республика Сербская, хоть и считают резню в Сребренице в 1995 г. преступлением, упорно не признают ее геноцидом.