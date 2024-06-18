Приемные родители хотят взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплаты

Семейный адвокат Марина Дарьина в беседе с «Ведомостями» пояснила, что с каждым годом число кандидатов в приемные родители растет, но в том числе растет и число тех, кто отменяет усыновление. «Это связано с тем, что ожидания приемных родителей не соответствуют реальности», – говорит она. По словам Дарьиной, приемные родители-кандидаты тщательно проверяются органами опеки и попечительства, а также судом. Одна из сложностей замещающих родителей – многочисленные отчетности перед органами опеки и попечительства, пояснила юрист. Приемные родители в отличие от опекунов, указывает юрист, это полноценная работа, за которую они получают деньги по договору о приемной семье. «В случае задержания оплаты по такому договору вполне могут взыскиваться проценты за пользование чужими денежными средствами, что является формой гражданско-правовой ответственности, которая носит компенсационный характер, но не может приводить к дополнительной выгоде кредитора», – считает она.