Приемные родители хотят взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплаты

Приемные родители хотят взыскивать с опеки проценты за несвоевременные выплатыВ вопросе разберется Конституционный суд
Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу приемных родителей на нормы Гражданского и Семейного кодексов: заявители оспаривают их в части, позволяющей отказывать в удовлетворении требований о взыскании процентов за несвоевременные выплаты вознаграждения органами опеки и попечительства. Сейчас в соответствии с условиями договора о приемной семье родители имеют право на получение вознаграждения и оплаты за свой труд.
Москвичи Наталия Исакова и Иван Тюрин в апреле 2021 г. обратились в районный суд столицы с иском к управлению социальной защиты населения Юго-Восточного административного округа об обязании выплатить им ежемесячное вознаграждение, а также проценты за пользование чужими денежными средствами и компенсацию морального вреда. Люблинский суд удовлетворил требования приемных родителей, но частично (более 3 млн руб.). Впоследствии апелляционные инстанции отменили это решение. Верховный суд указал в определении, что ежемесячное вознаграждение приемному родителю по своему характеру и назначению является формой государственной финансовой поддержки приемной семьи, т. е. целевой выплатой, проценты за пользование чужими денежными средствами в рамках ст. 395 ГК РФ на социальную выплату начислению не подлежат.
Исакова не согласилась с такой позицией суда и дошла до КС. Заявительница считает, что в оспариваемых нормах есть правовая неопределенность, что не соответствует конституционным принципам. В ее жалобе говорится, что в силу положений ст. 152 Семейного кодекса договор о приемной семье относится к одному из видов гражданско-правовых договоров, а именно к договору возмездного оказания услуг. По договору возмездного оказания услуг исполнитель обязуется по заданию заказчика оказать услуги (совершить определенные действия или осуществить определенную деятельность), а заказчик обязуется оплатить эти услуги (ст. 779 ГК).
С другой стороны, как следовало из толкования судами по делу Исаковой, ежемесячное денежное вознаграждение приемному родителю по своему характеру и назначению является формой государственной финансовой поддержки приемной семьи, т. е. целевой социальной выплатой. От правовой определенности, следует из жалобы, в вопросе о характере и назначении вознаграждения приемному родителю по договору о приемной семье зависит реализация права родителя на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями уполномоченных органов в связи с его несвоевременной выплатой, в том числе судебная защита этого права на удовлетворение требования о взыскании процентов за несвоевременную выплату.
Семейный адвокат Марина Дарьина в беседе с «Ведомостями» пояснила, что с каждым годом число кандидатов в приемные родители растет, но в том числе растет и число тех, кто отменяет усыновление. «Это связано с тем, что ожидания приемных родителей не соответствуют реальности», – говорит она. По словам Дарьиной, приемные родители-кандидаты тщательно проверяются органами опеки и попечительства, а также судом. Одна из сложностей замещающих родителей – многочисленные отчетности перед органами опеки и попечительства, пояснила юрист. Приемные родители в отличие от опекунов, указывает юрист, это полноценная работа, за которую они получают деньги по договору о приемной семье. «В случае задержания оплаты по такому договору вполне могут взыскиваться проценты за пользование чужими денежными средствами, что является формой гражданско-правовой ответственности, которая носит компенсационный характер, но не может приводить к дополнительной выгоде кредитора», – считает она.
На практике приемные родители сталкиваются со многими сложностями в плане выплат, рассказал председатель Общероссийского профсоюза медиаторов Владимир Кузнецов. Несмотря на то что законом не установлена обязанность перезаключать договор на выполнение функций приемных родителей при переезде в другой регион, отметил юрист, органы опеки пользуются пробелом в законе и заставляют их заключать новый договор, иногда затягивая процесс, чтобы прервать выплаты на время.
«Положения ст. 395 ГК РФ о начислении процентов за пользование чужими денежными средствами в данном случае неприменимы», – заявила управляющий партнер Key Consulting Group Анастасия Зыкова. Поскольку суды уже выработали устойчивую позицию, что эта статья не распространяется на выплаты на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Юрист предполагает, что обращение Исаковой в КС обоснованно и имеет большие шансы на победу. «Отказ в удовлетворении жалобы фактически будет означать поощрение невыплаты органами опеки и попечительства вознаграждения приемным родителям», – соглашается адвокат палаты Московской области Юлия Мухина. По ее словам, отсутствие возможности у приемных родителей взыскать проценты за пользование денежными средствами ставит их фактически в неравное положение с другими участниками гражданско-правовых отношений.