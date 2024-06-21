Минобрнауки сделало РГГУ автономным университетом

Также Минобрнауки 21 июня официально утвердило в должности исполняющего обязанности ректора РГГУ бывшего статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова. В 1979 г. он окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «история», в 2000 г. получил юридическое образование в РАНХиГС. Логинов занимал должность статс-секретаря-замминистра юстиции с июля 2020 г. по май 2024 г. В 2012-2020 гг. он был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а в 2000-2012 гг. – полномочным представителем правительства в Госдуме, в 1994-2000 гг. занимал разные должности в администрации президента, последняя из них – начальник управления по вопросам внутренней политики.