Минобрнауки сделало РГГУ автономным университетом

Минобрнауки сделало РГГУ автономным университетомМинистерство также утвердило и. о. ректора бывшего статс-секретаря – замминистра юстиции Логинова
Минобрнауки изменило статус Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Соответствующие изменения внесло министерство в устав вуза.
«Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава РГГУ, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза», – говорится в сообщении пресс-службы министерства. О том, что РГГУ начал переход к автономному статусу, еще в 2022 г. говорил тогда ректор Александр Безбородов. Он заверил, что изменение статуса вуза не скажется на качестве обучения. О сроках процесса перехода к автономному статусу ректор не рассказал.
Также Минобрнауки 21 июня официально утвердило в должности исполняющего обязанности ректора РГГУ бывшего статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова. В 1979 г. он окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «история», в 2000 г. получил юридическое образование в РАНХиГС. Логинов занимал должность статс-секретаря-замминистра юстиции с июля 2020 г. по май 2024 г. В 2012-2020 гг. он был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а в 2000-2012 гг. – полномочным представителем правительства в Госдуме, в 1994-2000 гг. занимал разные должности в администрации президента, последняя из них – начальник управления по вопросам внутренней политики.
20 июня Безбородов объявил об уходе с поста ректора. Он уволился с должности по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня. Безбородов работал ректором РГГУ с 2018 г.
Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост, в том числе, из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48-м месте по оценкам RAEX.
Проректор Финансового университета Александр Сафонов пояснил «Ведомостям», что приобретение автономного статуса – это «серьезный вызов» для вузов, потому что он получает право самостоятельно вести управление своим имуществом. Помимо этого, он может утверждать стратегию своего развития, а также самостоятельно оценивать эффективность работы.
Примером автономного вуза также является НИУ «Высшая школа экономики». «Такие вузы имеют очень высокую степень самостоятельности, плюс ко всему прочему у них достаточно много собственных источников финансирования. Но при этом вуз все равно сохраняет отношения с государством и получает бюджетные деньги», – добавил он.
По данным Минобрнауки, статус автономных сейчас имеют 28 вузов не считая РГГУ. Всего в стране 219 высших учебных заведений.