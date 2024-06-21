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Минобрнауки сделало РГГУ автономным университетом

Министерство также утвердило и. о. ректора бывшего статс-секретаря – замминистра юстиции Логинова
Анастасия Майер
Мария Моисейчева
Стоян Васев / ТАСС

Минобрнауки изменило статус Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) с федерального государственного бюджетного образовательного учреждения на автономную организацию. Соответствующие изменения внесло министерство в устав вуза. 

«Минобрнауки России утвердило новую редакцию устава РГГУ, предполагающую смену его организационно-правовой формы на автономное учреждение, что обеспечит новые возможности для развития вуза», – говорится в сообщении пресс-службы министерства. О том, что РГГУ начал переход к автономному статусу, еще в 2022 г. говорил тогда ректор Александр Безбородов. Он заверил, что изменение статуса вуза не скажется на качестве обучения. О сроках процесса перехода к автономному статусу ректор не рассказал.

Также Минобрнауки 21 июня официально утвердило в должности исполняющего обязанности ректора РГГУ бывшего статс-секретаря – замминистра юстиции Андрея Логинова. В 1979 г. он окончил МГУ имени М.В. Ломоносова по специальности «история», в 2000 г. получил юридическое образование в РАНХиГС. Логинов занимал должность статс-секретаря-замминистра юстиции с июля 2020 г. по май 2024 г. В 2012-2020 гг. он был заместителем руководителя аппарата правительства РФ, а в 2000-2012 гг. – полномочным представителем правительства в Госдуме, в 1994-2000 гг. занимал разные должности в администрации президента, последняя из них – начальник управления по вопросам внутренней политики.

20 июня Безбородов объявил об уходе с поста ректора. Он уволился с должности по собственному желанию. О возможной смене главы РГГУ «Ведомости» писали 5 июня. Безбородов работал ректором РГГУ с 2018 г.

Один из собеседников из межвузовской комиссии, которая сотрудничает с университетом, говорил, что Безбородов покинет пост, в том числе, из-за ухудшения показателей вуза. Согласно рейтингу RAEX, в этом году, как и в 2023 г., вуз оказался на 54-м месте. При этом в 2022 г. он находился на 48-м месте по оценкам RAEX.

Проректор Финансового университета Александр Сафонов пояснил «Ведомостям», что приобретение автономного статуса – это «серьезный вызов» для вузов, потому что он получает право самостоятельно вести управление своим имуществом. Помимо этого, он может утверждать стратегию своего развития, а также самостоятельно оценивать эффективность работы. 

Примером автономного вуза также является НИУ «Высшая школа экономики». «Такие вузы имеют очень высокую степень самостоятельности, плюс ко всему прочему у них достаточно много собственных источников финансирования. Но при этом вуз все равно сохраняет отношения с государством и получает бюджетные деньги», – добавил он. 

По данным Минобрнауки, статус автономных сейчас имеют 28 вузов не считая РГГУ. Всего в стране 219 высших учебных заведений. 

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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