Минздраву предлагают сократить допустимый для аборта срок до девяти недель

Впрочем, как далее отмечается в том же письме, с 1 сентября этого года приказ Минздрава устанавливает контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол. Они будут подлежать предметно-количественному учету. Под действие документа также подпадет и ряд аптечных средств экстренной контрацепции, поскольку в них используются те же действующие вещества в низких дозировках, но полностью из аптек данный тип препаратов не исчезнет.