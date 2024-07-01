Минздраву предлагают сократить допустимый для аборта срок до девяти недель

Минздраву предлагают сократить допустимый для аборта срок до девяти недельЭту инициативу продвигает церковь, обсуждается она и в Госдуме
Комитет Госдумы по охране здоровья рекомендовал Минздраву проработать вопрос сокращения допустимого срока для проведения аборта по желанию женщины с 12 до девяти недель. Такое письмо было направлено в министерство по итогам круглого стола на тему «Вопросы прерывания беременности. Законодательные аспекты», прошедшего 27 октября 2023 г. (документ есть у «Ведомостей», его подлинность подтвердил представитель комитета). Рекомендации также были разосланы в правительство, Росздравнадзор, Минпросвещения и главам субъектов.
На круглом столе 27 октября 2023 г. публично были представлены обобщенные предложения по внесению изменений в законодательство, регулирующее проведение абортов. Среди них была и идея о сокращении допустимых сроков проведения аборта с 12 до восьми недель включительно (сейчас в рекомендациях думского комитета – до девяти недель), а в случае беременности в результате изнасилования – с 22 недель до 12 (эта инициатива в перечень рекомендаций комитета не вошла).
Как поясняла тогда «Ведомостям» член комитета по охране здоровья Вероника Власова («Единая Россия»), с медицинской точки зрения эта идея направлена на снижение числа хирургических абортов, зачастую приводящих к осложнениям, в пользу медикаментозного прерывания беременности (проводится на раннем сроке беременности. – «Ведомости»). Какой алгоритм может быть предусмотрен для женщин, узнавших о беременности со сроком более восьми недель, она тогда не уточнила. Сейчас Власова не ответила на звонок корреспондента «Ведомостей».
По словам источника «Ведомостей» в Госдуме, идею сокращения сроков проведения абортов по желанию женщины продвигает Русская православная церковь (РПЦ). В частности, ее озвучивал 23 сентября 2023 г. председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Федор Лукьянов на заседании Всероссийского форума Всемирного русского народного собора в Новосибирске.
«У нас до 12 недель разрешается аборт, а в Германии – до восьми недель», – говорил Лукьянов (цитата по ТАСС). Священник тогда ссылался на неназванных акушеров-гинекологов, по чьим словам большинство женщин приходят делать аборт на девятой неделе. Таким образом, при снижении разрешенного срока искусственного прерывания беременности до восьми недель получается «примерно 60% спасенных жизней», рассказывал он.
Что такое медикаментозный аборт
Медикаментозный аборт представляет собой прием под наблюдением врача гормональных препаратов, которые приводят к естественному выкидышу, замиранию или откреплению зародыша от стенки матки.
«Ведомости» направили запросы в правительство, Минздрав, пресс-службу РПЦ и Патриаршую комиссию РПЦ по вопросам семьи, защиты материнства и детства.
«Следует тщательно оценить дополнительные мероприятия по профилактике абортов с точки зрения риска снижения доступности квалифицированной медицинской помощи и увеличения так называемых криминальных абортов», – сказала «Ведомостям» главный внештатный специалист Минздрава по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина.
Аборты в России
Аборт по желанию женщины проводится при сроке беременности до 12 недель. По социальным показаниям – до 22 недель, по медицинским показаниям – независимо от срока беременности, следует из ст. 56 (искусственное прерывание беременности) закона «Об основах охраны здоровья». В 2012 г. перечень социальных показаний был сокращен с четырех до одного – беременность в результате изнасилования.
В России разработаны новые клинические рекомендации, включающие меры, направленные на снижение числа абортов, напомнила она. Долгушина добавила, что в стране также совершенствуются подходы к работе с женщинами в ситуации репродуктивного выбора. Помимо этого реализуется ряд мер, направленных на поддержку семей с детьми и женщин в трудной жизненной ситуации, сказала она.
Рекомендации думского комитета по охране здоровья также предусматривают усиление контроля в отношении использования медикаментозных препаратов для прерывания беременности без назначения врача, сказал «Ведомостям» председатель комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев. Представитель Росздравнадзора, которому было адресовано данное предложение, не ответил на вопрос «Ведомостей», требуется ли дополнительное усиление контроля за такими средствами.
Как говорится в самом письме с рекомендациями думского комитета по охране здоровья, участники круглого стола озвучили предложения о введении уголовной ответственности за предоставление лекарств для медикаментозного аборта для самостоятельного использования вне больниц.
Впрочем, как далее отмечается в том же письме, с 1 сентября этого года приказ Минздрава устанавливает контроль за продажами препаратов для медикаментозного аборта с действующими веществами мифепристон и мизопростол. Они будут подлежать предметно-количественному учету. Под действие документа также подпадет и ряд аптечных средств экстренной контрацепции, поскольку в них используются те же действующие вещества в низких дозировках, но полностью из аптек данный тип препаратов не исчезнет.
Из письма также следует, что именно запрет на проведение абортов, согласно анализу международной практики, а также опыта СССР, может привести к росту нелегальных абортов, материнской смертности, бесплодию, а также увеличению количества детей, остающихся без попечения родителей, добавил Башанкаев.
По его словам, работа комитета продолжится после получения и анализа ответов на данные рекомендации от ФОИВов и общественных организаций.