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У гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов появится форма

В Минюсте считают, что это способствует уважительному отношению к органам принудительного исполнения
Анна Киселева
Анастасия Майер
Гражданские служащие ФССП получат форму по аналогии с коллегами в Минобороны и ФНС

Изменения в закон «Об органах принудительного исполнения РФ» были разработаны Минюстом и одобрены правительственной комиссией по законопроектной деятельности. Это позволит гражданским служащим ФССП носить форму по аналогии с сотрудниками Росреестра и Федеральной налоговой службы. Об этом «Ведомостям» сообщили два источника: один – в Белом доме, второй – знакомый с решениями, принятыми по итогам заседания комиссии.

Как следует из текста законопроекта, утверждением категории гражданских служащих, которые при исполнении служебных обязанностей носят форму и знаки различия, описанием форменной одежды и установлением норм снабжения ФССП вещевым имуществом будет заниматься правительство. А главный судебный пристав страны будет утверждать правила ношения форменной одежды, порядок учета, хранения, выдачи и списания вещевого имущества госслужащих своего ведомства.

Унифицированная форма «будет способствовать уважительному отношению граждан к органам принудительного исполнения, соответствовать общепринятому стилю правоохранительных органов, который отличают официальность, сдержанность и традиционность», уверены авторы инициативы. А госслужащие ФССП, как и сотрудники органов принудительного исполнения, осуществляют государственно-властные полномочия, в том числе контрольно-надзорные функции.

В ФССП в 2020–2021 гг. проводилась реформа по повышению правового статуса сотрудников службы. Как заявлял директор ФССП – главный судебный пристав Дмитрий Аристов в беседе с президентом Владимиром Путиным 29 августа 2023 г., она была нужна для повышения эффективности работы службы.

В частности, изменился подход к комплектованию кадров в сторону ужесточения условий отбора. По словам Аристова, условия были сформированы как для сотрудников правоохранительных органов. Кроме того, «средняя зарплата выросла буквально на 90%», до 73 000 руб., отмечал он.

Кто сейчас носит форму в ФССП

Правительство утвердило форменную одежду со знаками отличия и погонами для служащих ФССП в 2010 г. Спустя два года был утвержден новый образец форменного обмундирования и знаков различия. С тех пор носить форму должны директор ФССП и его заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов федеральной службы, судебные приставы-исполнители и др.

Гражданские служащие в органах принудительного исполнения обычно занимают административные и вспомогательные должности: специалисты по делопроизводству, аналитики, юрисконсульты, бухгалтеры, специалисты по кадрам, IT-специалисты и т. д., сказал «Ведомостям» управляющий партнер ЮК «Русяев и партнеры» Илья Русяев.

«Единая форма способствует укреплению корпоративной культуры и повышению чувства принадлежности к важной государственной структуре. Помимо этого форменная одежда помогает гражданам легче идентифицировать сотрудников ФССП, что особенно важно при взаимодействии с населением», – пояснил Русяев.

Сейчас право носить форму в общей сложности имеют госслужащие более 15 органов исполнительной власти: Федерального казначейства, Федерального медико-биологического агентства и т. д. Такая возможность предусмотрена и для гражданских служащих Минобороны, имеющих классные чины.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

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