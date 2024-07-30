У гражданских служащих Федеральной службы судебных приставов появится форма

Кто сейчас носит форму в ФССП

Правительство утвердило форменную одежду со знаками отличия и погонами для служащих ФССП в 2010 г. Спустя два года был утвержден новый образец форменного обмундирования и знаков различия. С тех пор носить форму должны директор ФССП и его заместители, начальники управлений и их заместители, начальники отделов федеральной службы, судебные приставы-исполнители и др.