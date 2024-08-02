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Бывший глава страховой компании «Респект» осужден за хищение 2 млрд рублей

Суд назначил Александру Артамонову шесть лет колонии
Яна Суринская
Екатерина Литова
Евгений Разумный / Ведомости

Лефортовский суд Москвы признал бывшего генерального директора страховой компании «Респект» Александра Артамонова виновным в особо крупной растрате. Это «Ведомостям» сообщил источник, близкий к суду, и подтвердил представитель Агентства по страхованию вкладов (АСВ), которое в этом уголовном деле проходило в статусе потерпевшего. Судья Елена Галиханова назначила Артамонову наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Судебный процесс в Лефортовском суде длился больше года – с мая 2023 г. Само расследование в отношении Артамонова длилось четыре года. Им занимался следственный департамент МВД РФ.

Следствие инкриминировало ему совершение двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 УК (растрата). По версии следствия, в период с октября по ноябрь 2017 г. в составе организованной группы генеральный директор ООО «Страховая компания «Респект» Артамонов и бенефициарный владелец данной организации Александр Кондратенков путем совершения ряда мнимых сделок присвоили расположенное в Москве многоэтажное офисное здание, кадастровая стоимость которого превышает 695 млн руб.

Второй эпизод уголовного дела связан с хищением полученных от страхователей денежных средств на сумму более 1,4 млрд руб. в 2018–2019 гг. Деньги, говорится в обвинительном заключении, были переведены на счета подконтрольных юридических лиц.

Второй фигурант – Кондратенков в настоящий момент находится в международном розыске, в России он заочно арестован.

Представитель АСВ рассказал «Ведомостям», что в рамках уголовного дела к Артамонову был заявлен в интересах страховой компании гражданский иск в размере более 2,1 млрд руб. Его судья Галиханова удовлетворила в полном объеме. Кроме того, суд обратил взыскание на имущество осужденного и третьих лиц, арестованное в ходе расследования уголовного дела.

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 г. ЦБ не запретил компании работать на этом рынке. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. В мае регулятор отозвал лицензии у страховых компаний «Наско» и «Респект», которые входили в неформальную страховую группу. ЦБ объяснил свое решение систематическими нарушениями прав и интересов потребителей со стороны страховщиков, а также необоснованными отказами и задержками страховых выплат. Как утверждал регулятор, «Наско» и «Респект» умышленно уклонялись от исполнения обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда или после жалоб клиентов в ЦБ.

Помимо «Респекта» и «Наско» в неформальную группу страховщиков также входили «Опора», «Трудстрах» и «Ангара», отмечал ЦБ. У всех компаний отозваны лицензии.

Банк России в 2019 г. по итогам работы временных администраций страховщиков выявил «согласованный» вывод активов из этой неформальной группы. Вывод активов осуществлялся с помощью сделок купли-продажи ценных бумаг, недвижимого имущества, уступки прав требования, передачи страховых портфелей, предоставления займов и передачи средств в доверительное управление, отмечал ЦБ.

Конечным бенефициаром «Респекта», «Наско», «Опоры» и «Ангары» является Кондратенков, писал РБК со ссылкой на заключение о финансовом состоянии страховых компаний, приложенное к заявлению ЦБ о банкротстве компаний. По данным Центробанка, которые есть в материалах уголовного дела, ущерб от деятельности «Наско» составил 4,2 млрд руб., «Респекта» – 3,3 млрд руб., «Опоры» – 1 млрд руб., «Ангары» – 1,6 млрд руб. В конце августа стало известно, что против Кондратенкова завели уголовное дело о хищении в особо крупном размере. Сам он уехал из России еще в начале 2019 г.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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