Бывший глава страховой компании «Респект» осужден за хищение 2 млрд рублей

«Респект» был крупнейшим страховщиком ответственности застройщиков, пока в декабре 2018 г. ЦБ не запретил компании работать на этом рынке. До запрета ЦБ «Респект» контролировал около 70% рынка страхования ответственности застройщиков. В мае регулятор отозвал лицензии у страховых компаний «Наско» и «Респект», которые входили в неформальную страховую группу. ЦБ объяснил свое решение систематическими нарушениями прав и интересов потребителей со стороны страховщиков, а также необоснованными отказами и задержками страховых выплат. Как утверждал регулятор, «Наско» и «Респект» умышленно уклонялись от исполнения обязательств по договорам страхования и широко использовали практику осуществления страховых выплат преимущественно по решению суда или после жалоб клиентов в ЦБ.