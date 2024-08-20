Прокуратура утвердила обвинение крупным белгородским бизнесменам

Прокуратура утвердила обвинение крупным белгородским бизнесменамНадзорное ведомство хочет рассмотреть уголовное дело о растрате 660 млн рублей в Подмосковье
Прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении главы благотворительного фонда содействия здоровому образу жизни «Айсберг», заслуженного тренера России Владимира Тебекина. Надзорное ведомство хочет, чтобы суд по делу об ущербе администрации Белгородской области на сумму 661 млн руб. прошел в Подмосковье.
В ближайшее время надзорное ведомство направит материалы дела в суд для рассмотрения процесса по существу, рассказал «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Перед этим первый кассационный суд общей юрисдикции в Саратове определит подсудность уголовного дела (заседание назначено на 21 августа), уточнил собеседник. Прокуратура хочет провести процесс в Московской области.
Как ранее писали «Ведомости», Следственный департамент МВД возбудил дело в отношении предпринимателей 25 мая 2023 г. Вместе с Тебекиным на скамье подсудимых окажутся еще четверо фигурантов: председатель совета директоров АО «Приосколье» Геннадий Бобрицкий, гендиректор компании «Энергомаш» Геннадий Тарараксин, а также бизнесмены Эдуард Хохлов и Владимир Захаров. По версии следствия, в 2014 г. под руководством Бобрицкого и Тебекина были совершены две неправомерные сделки по отчуждению имущества компании ЗАО «Энергомаш» в пользу ООО «Индустрия». Следователи пришли к выводу, что от незаконных, по их мнению, сделок администрации Белгородской области был нанесен ущерб на 661 млн руб. (ей на тот момент принадлежало около половины акций компании «Энергомаш»).
Расследование завершилось почти год спустя, и 19 апреля 2024 г. фигурантам было предъявлено обвинение в окончательной редакции. Изначально бизнесменам инкриминировали мошенничество в особо крупном размере по ч. 4 ст. 159 УК, но в конечном итоге следователи усмотрели в их действиях растрату или присвоение в соответствии со ст. 160 УК (по обеим статьям максимальный срок наказания – до 10 лет лишения свободы).
Уголовные дела команды Савченко
В 2023 г. было задержано несколько чиновников из команды бывшего губернатора Белгородской области Евгения Савченко.
Бывшему вице-губернатору Белгородской области Константину Полежаеву (занимал должность в 2019–2023 гг.) было предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере – 17 млн руб. (ч. 6 ст. 290 УК). По версии следствия, Полежаев в 2022 и 2023 гг. получил от директора одной из строительных компаний региона два автомобиля за «оказание содействия в приемке работ» по строительству очистных сооружений и за заключение контрактов с этой компанией в сфере ЖКХ. Полежаев в ходе допроса дал признательные показания и сознался в содеянном.
По аналогичной статье был задержан бывший мэр Белгорода Антон Иванов (2021–2022 гг.) и экс-мэр Старого Оскола Александр Сергиенко (2018–2021 гг.).
В сентябре 2023 г. Таганский суд Москвы огласил приговор бывшему вице-губернатору Белгородской области Евгению Глаголеву. Суд признал его виновным в превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ) и получении взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ). Глаголев приговорен к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф – 20 млн руб. (двукратная сумма взятки).
О задержании и заключении под стражу Тебекина и Бобрицкого «Ведомостям» стало известно 2 июня 2023 г. – сотрудники управления ФСБ по Белгородской области доставили предпринимателей в столицу, и в тот же день Мещанский суд заключил их под стражу. К концу следствия в СИЗО остался только главный фигурант – Тебекин. Захаров, Тарараксин и Хохлов весь период предварительного расследования находились под запретом определенных действий, поскольку они дали признательные показания и сотрудничают со следствием. Через 10 месяцев к ним присоединился и Бобрицкий. При задержании и аресте он не признавал вину в содеянном, но в феврале 2024 г. Мещанский суд освободил его из СИЗО, поместив под домашний арест. Знакомый с ходом расследования источник «Ведомостей» объяснил это тем, что состояние здоровья «вынудило» Бобрицкого признать вину.
Стоит отметить, что 30 июля истек срок давности инкриминируемого фигурантам преступления и дело могут прекратить. Защита Тебекина и он сам неоднократно в судебных заседаниях заявляли, что инкриминируемое деяние сугубо экономическое и относится к сфере предпринимательской деятельности, а претензии к ним необоснованны. Адвокат Тебекина Юрий Шевяков просил учесть характеристику личности его доверителя. Среди заслуг главы «Айсберга» многочисленные эпизоды помощи белгородцам, положительная характеристика от администрации Шебекинского городского округа, финансовая помощь ветеранам «Альфы», врачам и участникам специальной военной операции. Сам же Тебекин в суде заявлял, что единственное место, куда он может «скрыться», – отправиться защищать родину на спецоперацию на Украине. Кроме того, к материалам дела было приобщено множество поручительств за бизнесмена от высокопоставленных военных и чиновников. Тебекин с начала спецоперации активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области, по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он получил множество наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».
Кроме того, защитники настаивали, что проведенная в рамках расследования экспертиза показала, что никаких эпизодов завышения стоимости в сделках по отчуждению акций не было.
Источник «Ведомостей», близкий к региону, отмечал, что всех обвиняемых можно отнести к команде экс-губернатора Евгения Савченко.