Прокуратура утвердила обвинение крупным белгородским бизнесменам

Стоит отметить, что 30 июля истек срок давности инкриминируемого фигурантам преступления и дело могут прекратить. Защита Тебекина и он сам неоднократно в судебных заседаниях заявляли, что инкриминируемое деяние сугубо экономическое и относится к сфере предпринимательской деятельности, а претензии к ним необоснованны. Адвокат Тебекина Юрий Шевяков просил учесть характеристику личности его доверителя. Среди заслуг главы «Айсберга» многочисленные эпизоды помощи белгородцам, положительная характеристика от администрации Шебекинского городского округа, финансовая помощь ветеранам «Альфы», врачам и участникам специальной военной операции. Сам же Тебекин в суде заявлял, что единственное место, куда он может «скрыться», – отправиться защищать родину на спецоперацию на Украине. Кроме того, к материалам дела было приобщено множество поручительств за бизнесмена от высокопоставленных военных и чиновников. Тебекин с начала спецоперации активно занимался благотворительностью и помогал Белгородской области, по словам адвокатов, его компания за 2023 г. перечислила на нужды военной операции более 100 млн руб. За это он получил множество наград, среди которых благодарственное письмо от пограничного управления ФСБ и медаль от министра обороны «За укрепление содружества».