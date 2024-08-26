Минэк предложил упростить процедуру перевода лесных земель для развития туризма

Минэк предложил упростить процедуру перевода лесных земель для развития туризмаЭто упростит строительство фуникулеров в горнолыжных районах страны
Минэкономразвития предлагает упростить процедуру перевода земель для развития туристских особых экономических зон. Для этого ведомство подготовило законопроект, которым, по сути, предлагается вернуть возможность включения в границы туристско-рекреационных особых экономических зон (ТРТ ОЭЗ) земельных участков, отнесенных к категории земель лесного фонда (есть в распоряжении «Ведомостей»). В ближайшее время он будет размещен на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, уточнил представитель министерства. Действующая редакция указанной нормы, которая не предусматривала создание ТРТ ОЭЗ на землях лесного фонда, действует с 1 сентября 2023 г.
Для того чтобы включать лесные участки в границы ТРТ ОЭЗ, правительству предстоит утвердить порядок процедуры. Также потребуется согласование Россельхоза. После включения таких земель в границы ТРТ ОЭЗ они будут переведены в категорию земель особо охраняемых территорий и объектов (земли рекреационного назначения). Минэк объясняет необходимость принятия законопроекта целями развития туристической инфраструктуры и рассчитывает, что обновленная редакция ст. 6.2 закона «Об особых экономических зонах» вступит в силу уже с 2025 г.
В проекте закона также уточняется, что при создании ТРТ ОЭЗ на земельных участках, принадлежащих к категории земель лесного фонда, необходимо будет учитывать требования по недопущению уменьшения площади лесов зеленых и лесопарковых зон.
Сам порядок включения в границы ТРТ ОЭЗ земельных участков лесного фонда будет отражен в правилах создания ОЭЗ и изменения площади ОЭЗ, утвержденных постановлением правительства России от 14 февраля 2024 г. № 156.
Законопроект позволяет упростить создание новых ТРТ ОЭЗ и изменение площади существующих, сказал «Ведомостям» замглавы Минэка Дмитрий Вахруков. По его словам, примерами таких зон могут быть расположенные в горных районах Кавказа и Кузбасса оздоровительные и горнолыжные курорты, где ландшафт порой претерпевает резкие изменения: между площадками ОЭЗ, расположенными вне лесных массивов, необходимо прокладывать связующую инфраструктуру. Речь, например, идет о площадках фуникулеров и канатных дорог.
Возможность включать в границы ТРТ ОЭЗ земли лесного фонда положительно скажется на их туристской привлекательности, позволит расширить перечень услуг, оказываемых туристам, и принесет дополнительные средства в бюджеты регионов, говорит руководитель юридического отдела Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Курский. По его словам, инициативы по созданию ТРТ ОЭЗ выражали Кемеровская, Самарская области, Башкирия и другие субъекты. В список наиболее перспективных направлений для развития экотуризма входят Байкал, Камчатка, Алтай, Кавказ, Западная Сибирь, сказала руководитель Союза энерго-экологической безопасности Наталья Соколова. «Опыт развития зарубежных экологических туробъектов подтверждает, что при создании инфраструктуры можно достичь снижения вредного воздействия человека и даже восстановления природы за счет более ответственного отношения к ней», – считает она.
В целом использование лесных земель для указанных целей выглядит целесообразным, например, уже в силу того, что Лесной кодекс предусматривает такой вид их использования, как осуществление рекреационной деятельности, говорит заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. По ее мнению, предлагаемые изменения в целом не сказываются на режиме охраны земель лесного фонда, когда речь идет о создании и включении земель в состав ОЭЗ. В то же время эксперт считает, что судьба земельных участков из земель особо охраняемых территорий при их исключении из ТРТ ОЭЗ вызывает вопросы. Законопроектом предусмотрено, что для обратного перевода участков из границ ТРТ ОЭЗ в земли лесного фонда в случае нарушения почвенного слоя, загрязнений или застройки потребуется утвержденный проект рекультивации земель. Такая формулировка, по мнению Солдатовой, допускает, что при порче или загрязнении земель их можно просто исключить из состава ОЭЗ, хотя в данном случае, основываясь на требованиях приоритета охраны земель и обеспечения рационального использования, более логичным было бы требование об обязательном проведении работ по рекультивации.
Территории с высоким природным потенциалом так или иначе рассматриваются как возможные места для рекреационной деятельности, говорит директор Центра региональной политики ИПЭИ РАНХиГС Владимир Климанов. «Здесь главное – не переборщить. Если мы создаем зоны, которые требуют охраны, то они должны прежде всего выполнять свою главную функцию – это охрана природы. Если мы что-то выделяем там для туризма, то это нужно делать осторожно», – сказал он «Ведомостям».