Минэк предложил упростить процедуру перевода лесных земель для развития туризма

В целом использование лесных земель для указанных целей выглядит целесообразным, например, уже в силу того, что Лесной кодекс предусматривает такой вид их использования, как осуществление рекреационной деятельности, говорит заместитель руководителя департамента публичного права НИУ ВШЭ Лариса Солдатова. По ее мнению, предлагаемые изменения в целом не сказываются на режиме охраны земель лесного фонда, когда речь идет о создании и включении земель в состав ОЭЗ. В то же время эксперт считает, что судьба земельных участков из земель особо охраняемых территорий при их исключении из ТРТ ОЭЗ вызывает вопросы. Законопроектом предусмотрено, что для обратного перевода участков из границ ТРТ ОЭЗ в земли лесного фонда в случае нарушения почвенного слоя, загрязнений или застройки потребуется утвержденный проект рекультивации земель. Такая формулировка, по мнению Солдатовой, допускает, что при порче или загрязнении земель их можно просто исключить из состава ОЭЗ, хотя в данном случае, основываясь на требованиях приоритета охраны земель и обеспечения рационального использования, более логичным было бы требование об обязательном проведении работ по рекультивации.