Профессиональные праздники в России

Профессиональные праздники в РоссииКогда отмечаются отраслевые даты и положен ли выходной
Профессиональные праздники – это особые даты, посвященные определенным профессиям или видам деятельности. Они призваны отметить заслуги специалистов конкретной сферы, подчеркнуть важность их труда для страны и повысить престиж профессии в обществе. Само слово «профессия» переводится с латинского «profite-ri» – «говорить публично», т. е. «объявлять другим о своем деле, занятии, специальности».
Когда появились профессиональные праздники
Точную дату и место возникновения обычая отмечать профессиональные праздники назвать сложно. На протяжении веков во многих странах мира люди пытались обратить внимание на значимость своего труда, объявить об удачах, попытаться застраховаться от напастей через сакрализованное праздничное действие. Так, в Болгарии с античных времен 14 февраля празднуют день виноградарей. Еще его называют Трифон Зарезан, так как обычно именно в этот день подрезали лозу, чтобы получить осенью большой урожай. Сегодня День святого Трифона празднуют не только виноградари, но и садовники, огородники и владельцы винных таверн.
В Средние века с появлением различных цеховых сообществ в Европе у ремесленников появилась традиция не только выбирать святого покровителя для конкретной профессии, но и устраивать ярмарки, танцы и праздничные шествия на улицах города.
В России, предположительно, первыми профессиональные праздники начали отмечать военные. Чаще всего подобные торжества проводились в день святого, который считался небесным покровителем конкретной воинской части. Так, например, у 1-го Западно-Сибирского линейного батальона эта дата приходилась на 6 января, в день Богоявления Господня, а у 2-го Западно-Сибирского линейного батальона – на 16 августа, в день Спаса Нерукотворного.
Первым официальным профессиональным праздником в СССР стал День Красной армии и флота (23 февраля), который наряду с Международным женским днем (8 марта) и Днем солидарности трудящихся (1 мая) россияне отмечают до сих пор. Позднее в Советском Союзе появились День радио (7 мая), День космонавтики (12 апреля) и другие.
Положен ли выходной в профессиональный праздник
Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные даты устанавливаются постановлением правительства России от 13 ноября 2013 г., регламентирующим правила, по которым могут быть внесены дополнения в перечень торжеств.
За исключением 23 февраля выходными дни профессиональных праздников в России официально не являются. Но дата, которая установлена в качестве такого торжества, может стать днем отдыха для сотрудников конкретной организации или предприятия, если это определено коллективным договором или локальным нормативным актом.
Календарь профессиональных праздников в России
Январь
12 января – День работника прокуратуры Российской Федерации
13 января – День российской печати. В этот день в 1703 г. был опубликован первый номер газеты «Ведомости», основанной указом Петра I.
26 января – Международный день таможенника.
31 января – Международный день ювелира.
Февраль
1 февраля – День работника лифтового хозяйства.
9 февраля – День работника гражданской авиации.
9 февраля – Международный день стоматолога.
10 февраля – День дипломатического работника.
23 февраля – День защитника Отечества.
Март
11 марта – День работника органов наркоконтроля.
12 марта – День работника уголовно-исполнительной системы.
Второе воскресенье марта – День работников геодезии и картографии.
Третье воскресенье марта – День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства.
23 марта – День работников гидрометеорологической службы.
25 марта – День работника культуры России.
27 марта – День войск национальной гвардии Российской Федерации.
29 марта – День специалиста юридической службы в ВС Российской Федерации.
Апрель
Первое воскресенье апреля – День геолога.
8 апреля – День сотрудников военных комиссариатов.
12 апреля – День космонавтики. Является памятным днем, посвященным первому полету человека в космос, который совершил Юрий Гагарин.
26 апреля – День нотариата.
26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф (именно в этот день в 1986 г. на четвертом энергоблоке Чернобыльской АЭС произошел взрыв).
28 апреля – День работника скорой медицинской помощи.
30 апреля – День пожарной охраны.
Май
7 мая – День радио – праздник работников всех отраслей связи.
19 мая – День фармацевтического работника.
20 мая – Всемирный день врача-травматолога.
21 мая – День полярника.
24 мая – День кадрового работника.
25 мая – День филолога.
27 мая – День библиотекаря.
28 мая – День пограничника.
29 мая – День военного автомобилиста.
31 мая – День российской адвокатуры.
Последнее воскресенье мая – День химика.
Июнь
5 июня – День эколога.
8 июня – День социального работника.
Второе воскресенье июня – День работников текстильной и легкой промышленности.
14 июня – День работников миграционной службы.
18 июня – День службы военных сообщений.
Третье воскресенье июня – День медицинского работника.
25 июня – День работника статистики.
26 июня – День сварщика.
28 июня – День судебного эксперта.
29 июня – День кораблестроителя.
30 июня – День экономиста.
Последняя суббота июня – День изобретателя и рационализатора.
Июль
Первое воскресенье июля – День работников морского и речного флота.
3 июля – День ГИБДД.
12 июля – Всемирный день бортпроводника гражданской авиации.
Второе воскресенье июля – День российской почты.
Третье воскресенье июля – День металлурга.
25 июля – День сотрудника органов следствия Российской Федерации.
28 июля – День системного администратора.
Четвертая суббота июля – День работника торговли.
Последнее воскресенье июля – День Военно-морского флота.
Август
2 августа – День Воздушно-десантных войск.
Первое воскресенье августа – День железнодорожника.
Вторая суббота августа – День физкультурника.
Второе воскресенье августа – День строителя.
15 августа – День археолога.
18 августа – День географа.
Третье воскресенье августа – День Воздушного флота России.
26 августа – Международный день актера.
31 августа – День ветеринарного работника.
Последнее воскресенье августа – День шахтера.
Сентябрь
4 сентября – День специалиста по ядерному обеспечению.
Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой промышленности.
8 сентября – День финансиста.
Второе воскресенье сентября – День танкиста.
11 сентября – День специалиста органов воспитательной работы в ВС РФ.
13 сентября (в 256-й день года) – День программиста. Если год високосный – 12 сентября.
19 сентября – День оружейника.
Третье воскресенье сентября – День работников леса и лесоперерабатывающей промышленности.
24 сентября – День машиностроителя.
27 сентября – День воспитателя и всех дошкольных работников.
28 сентября – День работника атомной промышленности.
30 сентября – День переводчика.
Последнее воскресенье сентября – День машиностроителя.
Октябрь
2 октября – День метростроителя.
4 октября – День космических войск.
5 октября – День учителя.
6 октября – День российского страховщика.
Первое воскресенье октября – День работника электронной промышленности.
14 октября – День работников заповедного дела в России.
15 октября – День работников дорожного хозяйства.
20 октября – День военного связиста.
Третье воскресенье октября – День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности.
23 октября – День работников рекламы.
25 октября – День таможенника Российской Федерации.
30 октября – День инженера-механика.
Последнее воскресенье октября – День работников автомобильного и городского пассажирского транспорта.
Ноябрь
1 ноября – День судебного пристава.
5 ноября – День военного разведчика.
10 ноября – День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации.
11 ноября – День экономиста.
14 ноября – День социолога.
19 ноября – День работника стекольной промышленности России.
20 ноября – День работника транспорта.
21 ноября – День бухгалтера в России.
21 ноября – День работника налоговых органов РФ.
22 ноября – День психолога.
Декабрь
1 декабря – День математика.
3 декабря – День юриста.
5 декабря – День волонтера.
20 декабря – День работника органов безопасности РФ.
22 декабря – День энергетика.
25 декабря – День работника органов регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
27 декабря – День спасателя РФ.
Как отмечаются профессиональные праздники в России
Профессиональные праздники в России отмечаются по-разному: как правило, в торжественную дату проводятся форумы, семинары, выставки, концертные программы, встречи с ветеранами труда и молодыми специалистами, конференции, посвященные достижениям в соответствующей области, вручаются награды и премии лучшим представителям профессии.
Некоторые даты отмечаются не только в узкой профессиональной сфере, но и в масштабах страны. Например, в 2020 г. в День работника торговли сотрудники крупнейших торговых сетей обменялись униформой в знак демонстрации единства всех, кто работает в этой отрасли. В акции приняли участие представители магазинов Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Краснодара. В 2024 г. российские железнодорожники организовали спортивно-музыкальный благотворительный забег «Достигая цели!», который прошел по всей стране.