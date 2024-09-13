Профессиональные праздники в России

Точную дату и место возникновения обычая отмечать профессиональные праздники назвать сложно. На протяжении веков во многих странах мира люди пытались обратить внимание на значимость своего труда, объявить об удачах, попытаться застраховаться от напастей через сакрализованное праздничное действие. Так, в Болгарии с античных времен 14 февраля празднуют день виноградарей. Еще его называют Трифон Зарезан, так как обычно именно в этот день подрезали лозу, чтобы получить осенью большой урожай. Сегодня День святого Трифона празднуют не только виноградари, но и садовники, огородники и владельцы винных таверн.