Прокуратура потребовала семь лет заочно экс-владельцу банка «Агросоюз»

В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию на балансе кредитной организации неликвидных активов, в результате которых банку были причинены убытки. В июне текущего года, писал «Интерфакс», Верховный суд (ВС) отказал бенефициару банка «Агросоюз» Шляховому в отмене ареста его имущества на 4,6 млрд руб. Имущество на эту сумму было арестовано Девятым арбитражным апелляционным судом в октябре 2023 г. Эти обеспечительные меры в отношении Шляхового были наложены также в рамках производства о взыскании убытков.