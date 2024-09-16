Прокуратура потребовала семь лет заочно экс-владельцу банка «Агросоюз»Суд 16 сентября огласит приговор Шляховому и его предполагаемому сообщнику Гембуху, говорит источник «Ведомостей»
Государственный обвинитель требует заочно приговорить к семи годам колонии бывшего бенефициара банка «Агросоюз» Андрея Шляхового и экс-руководителя московского ООО «УМ-банк» Якова Гембуха, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с ходом процесса. Следствие инкриминировало банкирам мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Ущерб, по словам источника, в рамках этого уголовного дела составил чуть более 130 млн руб.
Кроме того, прокурор в прениях сторон попросил назначить им также наказание в виде штрафа – по 1 млн руб. Оглашение приговора назначено на 16 сентября. Уголовное дело в отношении Шляхового и Гембуха судья Наталья Чепрасова в Замоскворецком суде Москвы рассматривала с декабря 2023 г.
Фигуранты были заочно арестованы в России еще в мае 2022 г. По версии следствия, обвиняемые за счет кредитной организации приобрели на 134 млн руб. облигации ООО «Спектр», средства от которых впоследствии присвоили. «Коммерсантъ» писал, что этот эпизод может быть не единственным в деятельности финансистов, поскольку они могли участвовать в более крупном выводе средств из обанкротившихся КБ «Агросоюз», Арксбанк, Байкалбанк и др.
В ноябре 2021 г. государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) направила в Арбитражный суд Москвы заявление о привлечении контролировавших УМ-банк лиц к ответственности для возмещения убытков в общем размере 449 млн руб. Заявление было подано не только в отношении председателя банка Гембуха и Шляхового, но и других членов совета директоров – Павла Чернавина и Дениса Никитина. УМ-банк был признан банкротом в 2021 г.
В ходе конкурсного производства АСВ установило, что контролировавшими банк лицами совершались действия по формированию на балансе кредитной организации неликвидных активов, в результате которых банку были причинены убытки. В июне текущего года, писал «Интерфакс», Верховный суд (ВС) отказал бенефициару банка «Агросоюз» Шляховому в отмене ареста его имущества на 4,6 млрд руб. Имущество на эту сумму было арестовано Девятым арбитражным апелляционным судом в октябре 2023 г. Эти обеспечительные меры в отношении Шляхового были наложены также в рамках производства о взыскании убытков.
В декабре 2021 г. суд частично удовлетворил ходатайство АСВ, арестовав имущество бывшего председателя правления банка «Агросоюз» Алексея Зеленцова на сумму 10 млрд руб. АСВ просило принять меры обеспечения в отношении всех должников в рамках иска агентства о взыскании с 10 бывших топ-менеджеров «Агросоюза» 10 млрд руб. убытков. В числе ответчиков по этому иску в том числе был Шляхов.
Банк России отозвал у «Агросоюза» лицензию в 2018 г. Решение было принято из-за того, что банком «осуществлялись «схемные» операции с участием собственника, направленные на искусственное поддержание размера его собственных средств». При последней проверке ЦБ обнаружил пропажу из кассы банка суммы, превышающей 1,3 млрд руб., что сопоставимо с размером собственных средств «Агросоюза». Позже временная администрация в «Агросоюзе», обследуя финансовое состояние кредитной организации, выявила операции, имевшие признаки вывода активов на 7 млрд руб.
Банк «Агросоюз» в начале августа 2018 г. попал в SDN List, связанный с Северной Кореей (включение в черный список предусматривает максимально жесткие ограничения: заморозку всего имущества, находящегося в юрисдикции США, а также запрет американским гражданам вести какие-либо дела с этим банком). В августе прошлого года столичный райсуд вынес приговор бывшему заместителю председателю правления банка «Агросоюз» Андрею Сомову, признав его виновным в хищении 6,9 млрд руб. организации. Суд приговорил Сомова к трем годам лишения свободы.
В 2023 г. московская прокуратура утвердила обвинение по уголовному делу организованного преступного сообщества (ОПС), которое похитило свыше 10 млрд руб. из разорившихся банка «Агросоюз» и Инкаробанка. Следствие считает организатором схем и их конечным бенефициаром Илью Клигмана и его предполагаемого сообщника Евгения Урина, младшего брата банкира Матвея Урина. Обвинения в рамках дела были предъявлены 20 фигурантам, многие из которых скрылись от уголовного преследования за границей. В общей сложности АСВ в рамках дел о банкротстве банков, среди которых помимо Байкалбанка АО «АКБ «Иинкарбанк», ООО «УМ-Банк», АО «Арксбанк», ПАО «Невский банк», ООО «КБ «Агросоюз», предъявило Клигману требования на общую сумму в 57 млрд руб.