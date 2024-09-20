Прокуроры подали более 100 исков об увольнении чиновников по утрате доверия

Впервые к формату МСПК для участия в заседании был привлечен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который рассказал о том, что Великобритания больше не является самой привлекательной юрисдикцией для вывода и легализации незаконно полученных активов, а центром притяжения становятся другие финансовые центры, «комфортные для преступного мира», не назвав их. Чиханчин признался, что приостановление членства Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» (объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран) осложнило проведение международных финансовых расследований, но благодаря развитию собственного канала обмена информацией в рамках СНГ только в этом году удалось провести более 200 международных финансовых разведок. И к этой системе активно подключились страны Центральной Азии, Африки и даже Латинской Америки, добавил он.