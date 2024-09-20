Прокуроры подали более 100 исков об увольнении чиновников по утрате доверия

Прокуроры подали более 100 исков об увольнении чиновников по утрате доверияУвольнение по собственному желанию от проверки не спасло
Органы прокуратуры более 100 раз обратились в суд с исками об изменении оснований увольнения чиновников за первое полугодие 2024 г. Речь идет о тех государственных служащих, которые уходили со службы по собственному желанию, хотя фактически были вынуждены это сделать в связи с допущенными коррупционными правонарушениями, рассказал генеральный прокурор Игорь Краснов, выступая с докладом на заседании Межгосударственного совета по противодействию коррупции (МСПК) в Душанбе. При удовлетворении судом требований прокурора у провинившихся чиновников появляется в трудовых документах запись об увольнении в связи с утратой доверия. Они включаются в соответствующий публичный реестр, буквально заносятся на «доску позора», поделился Краснов.
По ходу заседания совета генпрокурор также провел несколько двусторонних встреч, посвященных антикоррупционным мерам и объединению усилий для сотрудничества между странами. На встрече со своим коллегой из Таджикистана Рахмоном Юсуфом Ахмадзодом кроме коррупционной темы были затронуты вопросы взаимодействия в сфере борьбы с терроризмом: «Важно углублять межгосударственное взаимодействие, особенно в части совместных действий по недопущению вовлечения в ряды радикалов нашей молодежи». А способствовать этому будет, по мнению Краснова, реализация новой программа сотрудничества, подписанная 19 сентября. В частности, она предусматривает проведение в 2025 г. консультаций по вопросам защиты прав социально уязвимых категорий граждан и проведение круглого стола на тему «Противодействие терроризму и экстремизму» с участием Ирана.
С директором Агентства по государственному финансовому контролю и борьбе с коррупцией Таджикистана Сулаймоном Султонзодой российская сторона также подписала соглашение. Оно подразумевает взаимодействие между ведомствами по вопросам возврата активов для возмещения ущерба от коррупционных преступлений, взыскания штрафов и имущества, подлежащего конфискации. Практика обращения в доход государства коррупционно нажитых доходов для российской прокуратуры не новая: механизм взыскания в пользу государства законодательно был закреплен в 2012 г. «Если в первый год действия соответствующей нормы в суды направлены иски о взыскании в пользу государства неподтвержденных доходов на сумму более 90 млн руб., то за шесть месяцев текущего года эта сумма уже превысила 420 млн руб.», – отметил Краснов.
Что такое МСПК
В состав совета кроме России и Таджикистана входят представители Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии (Узбекистан принял участие в качестве наблюдателя впервые). Совет с 2013 г. обеспечивает международное сотрудничество и принятие мер в сфере борьбы с коррупцией. В ходе встреч участники ставят приоритетные направления сотрудничества, оценивают выполнение антикоррупционных обязательств государств и помогают друг другу в координации программ технического содействия по борьбе с коррупцией. Председательство в совете осуществляется поочередно – в прошлом году принимающей стороной была Россия. Собрание членов совета провели в Екатеринбурге. Следующее заседание запланировано под председательством Армении.
Но с учетом стремительного роста криминального оборота информационных технологий противодействие коррупции требует «непрерывной донастройки архитектуры национальной и глобальной безопасности», указал прокурор. В этих целях ведомством была создана система межведомственного электронного взаимодействия. Она обеспечивает круглосуточный доступ более чем к 100 видам государственных баз данных и стала одним из самых востребованных инструментов у сотрудников российской прокуратуры (подробнее – в публикации «Ведомостей» от 19 сентября).
Впервые к формату МСПК для участия в заседании был привлечен директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин, который рассказал о том, что Великобритания больше не является самой привлекательной юрисдикцией для вывода и легализации незаконно полученных активов, а центром притяжения становятся другие финансовые центры, «комфортные для преступного мира», не назвав их. Чиханчин признался, что приостановление членства Росфинмониторинга в группе «Эгмонт» (объединяет подразделения финансовой разведки 170 стран) осложнило проведение международных финансовых расследований, но благодаря развитию собственного канала обмена информацией в рамках СНГ только в этом году удалось провести более 200 международных финансовых разведок. И к этой системе активно подключились страны Центральной Азии, Африки и даже Латинской Америки, добавил он.