Суд отказался отменить условное наказание фигуранту дела Baring Vostok

Адвокат Александр Михайлов в ходе заседания сообщил, что у его доверителя закончилась виза и он должен был выехать из России. «Правовых оснований для пребывания в РФ у него нет», – заявил он. Кроме того, сторона защиты в процессе приобщила медицинские документы, свидетельствующие о том, что Дельпалю противопоказаны любые поездки, а его пожилым родителям постоянно нужна помощь в уходе. Адвокат отметил, что невозможно заставить его доверителя разрывать связи с родственниками, которые живут во Франции, поскольку семья – одна из главных духовных ценностей в России. Вместе с тем, в России под арестом до сих пор находятся деньги Дельпаля, на которые он мог бы купить билет, отметил адвокат.