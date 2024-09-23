Суд отказался отменить условное наказание фигуранту дела Baring Vostok

Суд отказался отменить условное наказание фигуранту дела Baring VostokОбъявленный в розыск гражданин Франции Филипп Дельпаль уехал из России по истечении срока действия визы, заявила его защита
Тверской суд Москвы отказал в удовлетворении ходатайства ФСИН о замене условного осуждения на реальное гражданину Франции Филиппу Дельпалю – одному из фигурантов дела Baring Vostok, передает корреспондент «Ведомостей».
Такое решение принял суд, говорится в постановлении, в связи с тем, что не была обеспечена явка лица, в отношении которого вынесено постановление. «В таком случае суд лишен возможности удовлетворить представление на основании оглашенных материалов», – сказано в решении.
Дельпаль был объявлен в розыск в начале июля в связи с неисполнением наложенных на него обязательств после приговора. Из оглашенных в суде материалов следует, что гражданин Франции не явился в комиссию для того, чтобы встать на учет как осужденный к условному наказанию. После розыскных мероприятий стало понятно, что в московской квартире он не живет более двух лет, и его объявили в федеральный розыск.
Адвокат Александр Михайлов в ходе заседания сообщил, что у его доверителя закончилась виза и он должен был выехать из России. «Правовых оснований для пребывания в РФ у него нет», – заявил он. Кроме того, сторона защиты в процессе приобщила медицинские документы, свидетельствующие о том, что Дельпалю противопоказаны любые поездки, а его пожилым родителям постоянно нужна помощь в уходе. Адвокат отметил, что невозможно заставить его доверителя разрывать связи с родственниками, которые живут во Франции, поскольку семья – одна из главных духовных ценностей в России. Вместе с тем, в России под арестом до сих пор находятся деньги Дельпаля, на которые он мог бы купить билет, отметил адвокат.
Дельпаль и основатель инвестиционного фонда Baring Vostok Майкл Калви покинули Россию в марте 2023 г. Бизнесмены уехали из страны сразу после того, как в 2022 г. суд снял с них запрет на совершение определенных действий.
Уголовное дело против Калви и шестерых его коллег по фонду Baring Vostok и банку «Восточный» было возбуждено в феврале 2019 г. Первоначально следствие квалифицировало дело как мошенничество (ст. 159 УК РФ), но затем сменило вменяемую статью на растрату (ст. 160 УК РФ). По версии следствия, Калви в составе преступной группы растратил 2,5 млрд руб. «Восточного» – так следствие расценило принятие банком акций люксембургской компании IFTG в качестве отступных по кредиту на 2,5 млрд руб. Заемщиком выступало «Первое коллекторское бюро» (ПКБ), также принадлежащее Baring Vostok.
На скамье подсудимых вместе с Калви и Дельпалем были директор фонда по инвестициям Иван Зюзин, бывший председатель правления банка «Восточный» Алексей Кордичев и экс-директора банка «Восточный» по инвестициям Александр Цакунов, а также партнер компании Ваган Абгарян и экс-гендиректор ПКБ Максим Владимиров. Единственным, кто не стал обжаловать приговор Мещанского суда от 6 августа 2021 г., был Кордичев. В конце 2020 г. ПКБ и «Восточный» заявили о достижении соглашения, в результате которого банк получил 2,5 млрд руб. (сумму вмененного Калви и его коллегам ущерба) и отказался от гражданского иска, заявленного к фигурантам в рамках уголовного дела.