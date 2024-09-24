В Минприроды задумались о корректировке норм о высотности зданий в заповедниках

При этом, по словам Макановой, в документе не предусмотрены параметры этажности и высотности для уже возведенных зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта. Минприроды совместно с Минэкономразвития (МЭР) и Росприроднадзором прорабатывают поправки в это распоряжение, но говорить о конкретных изменениях преждевременно, сообщил представитель пресс-службы Минприроды. «Ведомости» также направили запросы в МЭР и Росприроднадзор.