В Минприроды задумались о корректировке норм о высотности зданий в заповедниках

В Минприроды задумались о корректировке норм о высотности зданий в заповедникахЭто может дать зеленый свет на массовую застройку особо охраняемых территорий, опасаются эксперты
Минприроды разрабатывает проект постановления, согласно которому будет скорректирована норма, регулирующая высотность и этажность зданий на особо охраняемых природных территориях (ООПТ, к ним относятся национальные парки и заповедники). Об этом в ходе круглого стола комитета по экологии в Госдуме заявила директор департамента госполитики и регулирования в сфере развития ООПТ Минприроды Ирина Маканова.
На особо охраняемых территориях разрешено строительство зданий не выше трех этажей и высотой не более 15 м, согласно соответствующему распоряжению правительства от 2023 г. В парках и заповедниках, согласно ему, можно возводить гостиницы, дома отдыха, визит-центры, музеи, санатории и т. д.
ООПТ – это участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, а также объекты растительного и животного мира, естественные экологические системы, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, следует из закона об ООПТ. Такие земли полностью или частично изъяты из хозяйственного использования, для них установлен режим особой охраны.
При этом, по словам Макановой, в документе не предусмотрены параметры этажности и высотности для уже возведенных зданий, требующих реконструкции и капитального ремонта. Минприроды совместно с Минэкономразвития (МЭР) и Росприроднадзором прорабатывают поправки в это распоряжение, но говорить о конкретных изменениях преждевременно, сообщил представитель пресс-службы Минприроды. «Ведомости» также направили запросы в МЭР и Росприроднадзор.
Сколько таких территорий
По данным Минприроды на 2023 г., всего в России более 12 000 ООПТ федерального, регионального и местного значения общей площадью более 240 млн га, или около 12% площади страны.
По мнению зампреда комитета Госдумы по экологии Георгия Арапова («Новые люди»), для объектов, созданных до вступления в силу распоряжения правительства, «нужно искать точечное решение». «Ведомости» направили запрос в Минприроды с просьбой уточнить количество таких зданий.
«Учитывая государственный курс на развитие внутреннего туризма, возникает конфликт: если ограничивать высоту и этажность [всех зданий, в том числе уже построенных], не придется ли отдавать под рекреационную деятельность больше земельных участков?» – сказал Арапов.
Маканова, в свою очередь, заверила, что Минприроды не стремится застраивать национальные парки: «Более того, считаем это неправильным». По ее словам, именно поэтому все параметры разрешенного строительства, установленные в положении об ООПТ, в обязательном порядке проходят общественное обсуждение и регистрируются в Минюсте.
Научный эксперт Российского экологического движения Илья Рыбальченко опасается, что изменения в нормативных актах могут открыть путь для более интенсивной застройки, что, в свою очередь, негативно скажется на состоянии природных экосистем. По его мнению, любые регуляторные изменения должны также сопровождаться тщательными экологическими оценками. Изменение облика природных территорий также может вызвать недовольство местного населения и негативно повлиять на туристическую привлекательность регионов, добавил Рыбальченко.