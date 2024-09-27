В USM заявили о незаконной конфискации активов на Украине

В USM заявили о незаконной конфискации активов на УкраинеВ холдинге пообещали обратиться к международным механизмам правовой защиты
Решении Высшего антикоррупционного суда Украины (ВАКС) об обращении в доход Украины железорудной продукции, принадлежащей швейцарской Metalloinvest Trading AG (входит в «Металлоинвест»), на сумму более $40 млн., а также 100% долей IT-компании «Петер-сервис Украина» (входит в «Мегафон») – незаконная «легализация» присвоения имущества. Об этом сообщила пресс-служба холдинга USM, в который входят указанные компании.
«Кампания по присвоению властями Украины данного имущества сопровождалась обилием лжи, в том числе о якобы имевших место фактах "контрабанды" "Металлоинвестом" собственной железорудной продукции», – подчеркивают в USM. В холдинге добавили, что имущество, принадлежащее частным лицам, более двух лет было заблокировано и незаконно удерживалось в «лучших пиратских традициях».
В компании уточнили, что до февраля 2022 г. Metalloinvest Trading AG закупала железорудную продукцию у российских производителей и экспортировала ее через Украину. В феврале 2022 г. без «каких-либо законных оснований» украинские власти задержали партии продукции, находившиеся на украинской территории, и наложили на них арест «в рамках сфабрикованных уголовных дел». Решение ВАКС стало «финальной точкой в незаконной экспроприации имущества».
«Незаконные арест и экспроприация данного имущества, а также сопровождающая их кампания лжи и клеветы не останутся без соответствующей реакции в рамках существующих международных механизмов правовой защиты. Мы приложим все усилия, чтобы международные судебные инстанции дали надлежащую оценку неправомерным действиям исполнительной и судебной власти Украины», – настаивают в холдинге.
В ближайшее время Metalloinvest Trading AG, АО «Нексайн» (владелец ООО «Петер-сервис Украина») и их собственники «совершат необходимые шаги» для защиты своих прав, в том числе для возмещения репутационного ущерба. В USM исходят из того, что неправомерное присвоение частного имущества не должно признаваться допустимым ни в одном государстве, являющемся членом международного сообщества. Компании холдинга «оставляют за собой право на судебное преследование» будущих покупателей их продукции.
USM – диверсифицированная холдинговая компания, владеющая и управляющая активами в сфере металлургии и горной добычи, телекоммуникаций и технологий. В число активов группы входят «Металлоинвест», «Мегафон», «Удоканская медь» и «Аккерманн цемент».
После начала боевых действий на Украине основатель и совладелец USM Алишер Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными. 12 апреля 2023 г. минфин США расширил санкции против России, включив в черный список (SDN-лист) холдинг USM, его совладельцев Владимира и Варвару Скоч, а также «Металлоинвест» (и его гендиректора Назима Эфендиева), «Мегафон» и другие компании холдинга. Представитель USM в интервью «Ведомостям» назвал введенные ограничения против холдинга, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными. Усманов, как отмечал собеседник, «давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении». 21 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Усманова, Скоча и других участников USM об исключении иностранных участников из общества. В ноябре того же года президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM.