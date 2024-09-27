В USM заявили о незаконной конфискации активов на Украине

После начала боевых действий на Украине основатель и совладелец USM Алишер Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными. 12 апреля 2023 г. минфин США расширил санкции против России, включив в черный список (SDN-лист) холдинг USM, его совладельцев Владимира и Варвару Скоч, а также «Металлоинвест» (и его гендиректора Назима Эфендиева), «Мегафон» и другие компании холдинга. Представитель USM в интервью «Ведомостям» назвал введенные ограничения против холдинга, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными. Усманов, как отмечал собеседник, «давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении». 21 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Усманова, Скоча и других участников USM об исключении иностранных участников из общества. В ноябре того же года президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM.