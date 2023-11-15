Путин разрешил операции с долями в уставном капитале USM

12 апреля этого года минфин США расширил санкции против России, включив в черный список (SDN-лист) холдинг USM, его совладельцев Владимира и Варвару Скоч, а также «Металлоинвест» (и его гендиректора Назима Эфендиева), «Мегафон» и другие компании холдинга. Представитель USM в интервью «Ведомостям» назвал введенные ограничения против холдинга, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными. Усманов, как отмечал собеседник, «давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении».