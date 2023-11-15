Путин разрешил операции с долями в уставном капитале USM

Путин разрешил операции с долями в уставном капитале USMЭто является ответом на «недружественные действия некоторых стран»
Президент России Владимир Путин одобрил проведение операций с долями в уставном капитале холдинга USM. Это следует из опубликованного на портале правовых актов распоряжения.
«Разрешить совершение сделок (операций), влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения долями, составляющими уставный капитал общества с ограниченной ответственностью «Холдинговая компания ЮэСэМ», – говорится в документе.
Из распоряжение следует, что решение было принято в соответствии с указом президента о специальных экономических мерах в ответ на недружественные действия некоторых стран и международных организаций.
После начала боевых действий на Украине основатель и совладелец USM Алишер Усманов попал под санкции США, Великобритании и Евросоюза. Основанный им холдинг USM называл ограничения ЕС против бизнесмена необоснованными.
12 апреля этого года минфин США расширил санкции против России, включив в черный список (SDN-лист) холдинг USM, его совладельцев Владимира и Варвару Скоч, а также «Металлоинвест» (и его гендиректора Назима Эфендиева), «Мегафон» и другие компании холдинга. Представитель USM в интервью «Ведомостям» назвал введенные ограничения против холдинга, его дочерних компаний, их менеджмента, а также родственников Усманова и других акционеров несправедливыми и необоснованными. Усманов, как отмечал собеседник, «давно не занимается предпринимательской деятельностью, владеет в холдинге долей менее 50% и не участвует в его управлении».
В июле у холдинга сменился генеральный директор, тогда пост заняла Оксана Горшкова. Как поясняли в пресс-службе, Еркожа Акылбек покинул свой пост по собственному желанию. До Акылбека пост гендиректора занимал Иван Стрешинский. Он покинул должность в апреле 2022 г. и продолжал работу в совете директоров холдинга, но спустя год попал под санкции США, после чего вышел из него, а также из компаний «Металлоинвест», «Мегафон» и «Удоканская медь».
21 октября Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск Усманова, Скоча и других участников USM об исключении иностранных участников из общества. Летом бизнесмены и компания «Агропласт» подали исковое заявление об исключении из USM кипрских компаний Somelior Holdings, Meresol Investments, Dalenior Investments, Velbery Investment, Welberg Investments и зарегистрированной на Британских Виргинских островах Prestige Properties Assets Ltd. Основания иска не уточнялись, а рассмотрение дела проходило в закрытом режиме.
В июле 2022 г. СМИ писали, что четыре российских бизнесмена, в числе которых Усманов, пытаются через суд опротестовать введение против них санкций Евросоюзом. По данным The Wall Street Journal, бизнесмен пытался доказать, что не поддерживал спецоперацию России на Украине, и требовал выплатить ему и сестре Гульбахар Исмаиловой $20 000 для покрытия судебных расходов.