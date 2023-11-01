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В ФРГ суд запретил удерживать изъятое при обысках по делу Усманова имущество

Ведомости

Участковый суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в стране в ходе следственных мероприятий в отношении основателя холдинга USM Алишера Усманова. Суд предписал вернуть их владельцам, сообщили в пресс-службе бизнесмена.

Речь идет об обысках в рамках расследования об отмывании средств осенью прошлого года в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 г. суд счел незаконными четыре ордера на обыск, а адвокаты подали заявления о возврате владельцам изъятых в ходе обысков документов и имущества.

«26 октября участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам», – заявили в пресс-службе.

Суд, как отмечается, также указал на потребность Усманова в правовой защите, поскольку генпрокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила удерживать изъятое имущество в своих целях, несмотря на признание ордеров на обыск незаконными.

ЕС наложил санкции на Усманова 28 февраля 2022 г. – практически сразу после начала спецоперации России на Украине. В ЕС заявили, что бизнесмен материально поддерживал лиц, которые ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине. Основанный им холдинг USM называл санкции ЕС против бизнесмена необоснованными. В апреле Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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