В ФРГ суд запретил удерживать изъятое при обысках по делу Усманова имущество
Участковый суд Франкфурта-на-Майне признал незаконным удержание генпрокуратурой документов и имущества, изъятых в стране в ходе следственных мероприятий в отношении основателя холдинга USM Алишера Усманова. Суд предписал вернуть их владельцам, сообщили в пресс-службе бизнесмена.
Речь идет об обысках в рамках расследования об отмывании средств осенью прошлого года в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 г. суд счел незаконными четыре ордера на обыск, а адвокаты подали заявления о возврате владельцам изъятых в ходе обысков документов и имущества.
«26 октября участковым судом Франкфурта-на-Майне данные требования были удовлетворены. Таким образом, было установлено, что удержание изъятого имущества правоохранительными органами ФРГ является незаконным, должно быть прекращено, а соответствующие предметы должны быть возвращены их последним известным владельцам», – заявили в пресс-службе.
Суд, как отмечается, также указал на потребность Усманова в правовой защите, поскольку генпрокуратура Франкфурта-на-Майне продолжила удерживать изъятое имущество в своих целях, несмотря на признание ордеров на обыск незаконными.
ЕС наложил санкции на Усманова 28 февраля 2022 г. – практически сразу после начала спецоперации России на Украине. В ЕС заявили, что бизнесмен материально поддерживал лиц, которые ответственны за присоединение Крыма к РФ и начало боевых действий на Украине. Основанный им холдинг USM называл санкции ЕС против бизнесмена необоснованными. В апреле Усманов подал в Европейский суд иск к Совету ЕС с требованием снять с него персональные санкции.