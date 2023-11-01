В ФРГ суд запретил удерживать изъятое при обысках по делу Усманова имущество

Речь идет об обысках в рамках расследования об отмывании средств осенью прошлого года в баварском городе Роттах-Эггерн, на яхте Dilbar в Гамбурге, а также в квартире семьи друга Усманова недалеко от Франкфурта-на-Майне. В мае 2023 г. суд счел незаконными четыре ордера на обыск, а адвокаты подали заявления о возврате владельцам изъятых в ходе обысков документов и имущества.